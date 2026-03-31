Vi a Steve Jobs dar su última presentación en la WWDC, y fue entonces cuando supe que Apple podría durar 50 años y más

No tenía ni idea de que estaba presenciando el canto del cisne de un genio. Es cierto que Steve Jobs estaba dolorosamente delgado y que recorría metódicamente el escenario de la WWDC 2011 mientras presentaba iOS 5, el nuevo iCloud y macOS Lion, pero el público estaba hipnotizado. Jobs se mostraba inteligente, comprometido, entusiasmado y divertido. Él era Apple.

Jobs, el hombre que fundó y construyó Apple junto con los cofundadores Steve Wozniak y Ronald Wayne, dejaría Apple unos meses más tarde, y el 5 de octubre de 2011 ya había fallecido.

Apple no se tambaleó. Tim Cook se puso al volante sin ni siquiera hacer una parada en boxes. Subió al escenario en la antigua sede de Apple en Cupertino horas antes de que Jobs falleciera para presentar el iPhone 4s y Siri, y a mí me pareció como si lo hubiera estado haciendo toda su vida.

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15 años después, mientras Apple celebra sus 50 años como empresa, me encuentro recordando a Jobs, a Woz, lo que construyeron y por qué todos sentimos algo diferente por Apple.

Apple es especial porque Jobs era especial

(Image credit: Lance Ulanoff)

Piénsalo. Apple tiene sus fervientes admiradores y sus fervientes detractores. Lo que le falta son personas en el medio, aquellas a quienes no les dice nada.

Apple se creó no solo para ser una empresa tecnológica, sino también para ser una expresión de lo «cool». Ahora bien, «cool» puede sonar anticuado o incluso cursi, pero no se trata del estilo «cool» de Arthur Fonzerelli. Es una estética que transmite al instante la diferencia. Las decisiones de Apple en materia de hardware y diseño estuvieron, incluso en sus inicios, impregnadas de la propia obsesión de Steve Jobs por la artesanía y los materiales.

Si Wozniak era el genio técnico con un talento prodigioso para la ingeniería electrónica, Jobs era quien entendía la biología de los productos. Juntos, construyeron computadoras que nos conectaban con nuestra necesidad de crear y nuestro deseo de inspirarnos.

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Sé que mucha gente atribuye al icónico comercial de 1984 el haber contribuido al éxito del primer Mac. El anuncio fue radical y memorable en una época en la que la mayoría de la publicidad y los comerciales tecnológicos estaban programados para atraer las carteras de los empresarios y no sus corazones y mentes.

Desde que Apple desapareció hasta que Steve Jobs la redescubrió

(Image credit: Apple Insider)

Aun así, fue el producto el que conectó con la gente a un nivel más visceral. En 1984, ya sabía lo suficiente sobre computadoras como para comprender que la Mac era algo diferente. En 1985, cuando me senté frente a mi primer modelo, sentí una chispa de afinidad con la tecnología que nunca antes había experimentado. Me gusta pensar que esa conexión partió de mí, pasó por la Mac y llegó hasta las intenciones de Steve Jobs.

Recuerdo con la misma facilidad cuando Apple perdió el rumbo desde mediados de los 80 hasta finales de los 90. Con la partida de Jobs, la chispa de Apple se apagó y comenzó a fabricar computadoras aburridas y cuadradas como todas las demás.

Solía capacitar a personas en el uso de estas computadoras y recuerdo sentir, bueno, absolutamente nada. Lo importante era el software, y el hardware de Apple era simplemente otro medio de entrega, y uno aburrido, además.

Por lo general, no se atribuye el éxito de una empresa, y mucho menos de productos individuales, a una sola persona, pero pocas empresas son como Apple.

El regreso de Steve Jobs no solo supuso la vuelta de una mano guía capaz de llevar productos mediocres a consumidores reacios. El don único de Jobs era cómo exteriorizaba sus emociones y las hacía tangibles en el producto.

Wozniak, el genio de la electrónica, hacía tiempo que se había ido, y aunque eso debería haber obstaculizado a Jobs, es posible que lo haya animado a seguir sus propios y singulares instintos de producto.

Jobs, Ives y la importancia del factor Cook

(Image credit: Getty Images)

Con el diseñador Jony Ive a bordo desde 1992, Jobs tenía a su compañero de diseño perfecto. Formaban una pareja formidable, pero podría decirse que fue con Tim Cook con quien completaron el rompecabezas. Si Ive y Jobs eran radicales libres, Cook era el centro sólido. Como experto en procesos y en la cadena de suministro, quizá no hubiera habido mejor tercer pilar para las ambiciones de productos de Apple, que estaban a punto de dispararse.

La mayoría de la gente le da el crédito al iMac por salvar a la empresa, lo cual es cierto en cierto modo, pero sin duda fue el iPod el que consolidó el legado de Apple como la empresa tecnológica más cool del planeta. Indudablemente atractivo, el iPod era también un dispositivo engañosamente simple; su único propósito era la transmisión y reproducción de música.

Apple no inventó este tipo de dispositivo. Los reproductores de MP3, de aspecto tosco, existían desde hacía años antes del iPod, pero el compromiso de Jobs con la simplicidad, la elegancia y la calidad convirtió a su dispositivo de música portátil en algo más.

Entradas para el espectáculo sobre Steve Jobs

(Image credit: Lance Ulanoff)

Las habilidades de Jobs como showman y comunicador no tenían parangón en aquella época. Cada vez que subía al escenario con su característico jersey de cuello alto negro, vaqueros y zapatillas New Balance, era todo un acontecimiento. Jobs exigía tu atención y luego se ganaba tu aplauso.

Para cualquiera que lo viera, era obvio que, entre bastidores, Jobs dirigía su gigantesca empresa de formas inimaginables en otras firmas tecnológicas. La exigencia de calidad, incluso de perfección, el deseo incesante de secretismo y asombro.

No siempre condujo a un buen lugar. El siempre voluble Jobs odiaba admitir públicamente los errores (aunque era el rey de los cambios de última hora para evitarlos), y es famoso por haber ido tras una publicación tecnológica cuando esta rompió accidentalmente el tan cacareado marco de secretismo de la empresa (véase el escándalo del iPhone 4).

En general, sin embargo, la Apple de Steve Jobs era una empresa que atraía el tipo de atención que suele reservarse para las celebridades de primer nivel.

La Apple de Tim Cook sigue siendo genial, pero también se siente más predecible. Los mayores cambios de Cook, como el Apple Watch y el Vision Pro, realmente no llevan su huella. Cook puede involucrar e inspirar, pero no hay evidencia de una corriente agitada de emociones y impulso creativo debajo.

No hay rumores de que Cook haya mandado a la gente a volver a empezar desde cero para, por ejemplo, sustituir un Apple Watch redondo por uno de esfera cuadrada o para ponerle «ojos» en el exterior del Vision Pro. Sin duda, estas cosas ocurrieron en algún momento, pero probablemente no a última hora y, con toda seguridad, tras una reflexión minuciosa y una preparación a largo plazo.

Una "Apple" madura, pero sin perder fuerza

(Image credit: Lance Ulanoff)

Una empresa que lleva 50 años en pie no puede ser la misma que era en 1976, 1997, 2001 o incluso hace tan solo 15 años. Apple no solo ha cambiado; el mundo a su alrededor también ha cambiado. Ha madurado de forma natural y ahora se dedica más a gestionar el éxito que a crearlo.

Basta con ver lo que se considera crecimiento: los servicios. Podría decirse que es la parte del negocio de Apple que crece más rápido, pero está ligada al hardware inventado y luego perfeccionado gradualmente durante años.

Sorprendentemente, Apple sigue siendo genial en 2026. A la gente todavía le importa más lo que hace que casi cualquier otra empresa tecnológica —de hecho, que cualquier otra empresa. El mérito es de Tim Cook. No es Steve Jobs, pero hace mucho que reconoció la necesidad de mantener viva no solo la memoria de Jobs, sino también intacta su alma de Apple. Si esta vive en algún lugar, es en el centro del anillo gigante del Apple Park.

En cierto sentido, el Apple Park fue la última gran idea de Steve Jobs y sirve como un recordatorio constante de su enorme ambición y su asombrosa capacidad para saber lo que queríamos antes de que lo quisiéramos. Es un anillo de ambición e ideas, tan inusual y memorable que ayuda a mantener viva la idea de Apple como la empresa más cool del planeta.

Aquel día de junio de 2011, cuando vi a Steve Jobs hacer su última gran presentación, supe que estaba presenciando algo especial: un fenómeno único en el mundo de la tecnología y los negocios, un inconformista irrepetible que construyó algo especial y se lo dejó a sus herederos empresariales. Podrían haberlo echado a perder, pero tal era la pasión de Jobs que el fuego, aunque a veces se atenuara, nunca se apagó del todo. Fue el motor innegable de estos primeros 50 años. Veremos si las brasas llevan a Apple hacia adelante por otros 50.

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