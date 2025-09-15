No te preocupes, el iPhone Air tiene una "excelente" duración de batería, según el director ejecutivo de Apple, Tim Cook

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, promete una «excelente» duración de la batería del iPhone Air.

El teléfono es el iPhone más delgado jamás lanzado.

Oficialmente, la duración de la batería del teléfono alcanza las 27 horas.

La semana pasada, Apple finalmente presentó el iPhone Air, junto con otros tres nuevos iPhones: es el iPhone más delgado hasta la fecha, con solo 5,64 mm, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha abordado una de las mayores preocupaciones sobre lo que ese grosor podría significar para la duración de la batería.

"La duración de la batería es excelente", dijo Cook a Jim Cramer de CNBC en una nueva entrevista. "Te va a encantar la duración de la batería". Según el jefe de Apple, el teléfono ha sido diseñado "de dentro afuera" para obtener el mayor tiempo posible entre cargas.

Cook continuó explicando cómo se ha diseñado el teléfono para maximizar la capacidad de la batería, mencionando que el teléfono solo tiene eSIM, y que el espacio ahorrado al eliminar la ranura física para la tarjeta SIM se ha utilizado para hacer la batería aún más grande.

"Es como tener el futuro en la mano", afirmó Cook con entusiasmo en un momento anterior del segmento de noticias, lo que tal vez sea un indicio de que veremos más modelos Air en el futuro, quizás junto con un iPhone curvo y totalmente de cristal.

Hasta 27 horas

Apple ciertamente ha adoptado un nuevo enfoque en el diseño del iPhone con el iPhone Air, y la mayoría de los componentes clave se han colocado en la parte superior de la carcasa. Eso deja todo el resto del espacio interno disponible para la batería.

Según las cifras oficiales de Apple, el iPhone Air ofrece hasta 27 horas de reproducción de video entre cada carga de batería. Esto se compara con las 30 horas del iPhone 17 estándar, las 33 horas del iPhone Pro y las 39 horas del iPhone Pro Max.

También cabe destacar que Apple ha decidido lanzar un cargador de batería compatible con MagSafe específicamente para el iPhone Air, lo que sugiere que no necesariamente se le sacará mucho partido al teléfono inteligente con una sola carga de batería.

Aún no hemos podido probar la duración de la batería del iPhone Air por nosotros mismos, aunque hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo teléfono. Cuando el dispositivo llegue a los usuarios el próximo viernes, sabremos más sobre el potencial de duración de su batería.