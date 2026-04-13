La actualización a iOS 26.4 dejó a un desafortunado usuario sin poder acceder a su iPhone, y el motivo es tan extraño que nunca lo adivinarías
Revisa tus copias de seguridad
- Un desafortunado usuario de iPhone se ha quedado sin poder acceder a iOS 26.4
- El problema tiene que ver con un carácter especial del teclado checo
- Hasta ahora, nadie ha podido encontrar una solución alternativa
La última actualización de iOS 26.4 lanzada por Apple ha traído consigo algunas mejoras útiles para los usuarios de iPhone —entre ellas, nuevos emojis y medidas de seguridad adicionales—, pero también ha dejado a un desafortunado usuario sin poder acceder a su dispositivo.
Según informa The Register, el estudiante universitario estadounidense Connor Byrne no ha podido acceder a su iPhone desde que se lanzó iOS 26.4 el mes pasado. ¿La razón? La actualización oculta un carácter especial que Byrne utilizaba como contraseña.
El carácter en cuestión es el acento checo o háček (ˇ), y aunque estaba disponible en la fila inferior del teclado en iOS 18, ha sido reemplazado por un carácter diferente en el software iOS 26.4 al que Byrne acaba de actualizar.El artículo continúa a continuación.
Lo frustrante es que el carácter sigue estando disponible en el teclado principal de iOS, pero no en la versión que aparece en la pantalla de bloqueo. Byrne dice que optó por un código alfanumérico en lugar de un PIN solo con números para mayor seguridad.
A la espera de Apple
Se han propuesto varias ideas, pero ninguna ha servido para que Byrne vuelva a acceder a su iPhone 13. Escribir el código de acceso y escanearlo, así como conectar un teclado externo, son opciones que no funcionan o a las que no se puede acceder tras reiniciar el dispositivo.
Byrne dice que no considera que Face ID sea lo suficientemente seguro como para usarlo y, de todos modos, se requiere un código de acceso después de una actualización de software, incluso con Face ID habilitado. El estudiante incluso visitó un Genius Bar en una tienda de Apple, pero ellos tampoco supieron qué hacer con el problema.
Tampoco se había hecho una copia de seguridad de nada del iPhone en iCloud, así que no se pueden restaurar los datos y la configuración en otro dispositivo. Esto nos recuerda la importancia de hacer siempre una copia de seguridad del teléfono, como red de seguridad para situaciones como esta.
Byrne está utilizando temporalmente un teléfono Android mientras espera ayuda de Apple (la empresa aún no le ha respondido). «No espero que me ofrezcan una solución a medida, pero tengo la esperanza de que el problema se resuelva en la próxima actualización de iOS», afirma.
