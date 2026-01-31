He usado iPhones durante años y siempre desactivo esta importante función de iOS

Apuesto a que casi nadie utiliza todas las funciones de iOS, e incluso las más importantes no gustan a todo el mundo, por lo que quizá no sea de extrañar que haya al menos un modo importante que yo no utilizo en absoluto.

Ese modo es la pantalla siempre encendida: es una de las primeras cosas que me aseguro de desactivar en cualquier iPhone que utilizo, y hay varias razones para ello. Pero en realidad no creo que sea necesariamente una mala función, solo que personalmente no la necesito y que, en mi caso, las ventajas no compensan las desventajas.

A continuación, explico por qué no utilizo esta función que a algunas personas les encanta, y añado instrucciones para desactivarla si tú piensas lo mismo.

Por qué apago la pantalla siempre encendida

Hay varias razones por las que no me gusta la función de pantalla siempre encendida de Apple, pero quizá la más importante es que agota la batería más rápido que si no estuviera activada.

Hoy en día, los iPhones, especialmente los modelos más grandes como el iPhone 17 Pro Max, suelen tener una duración de batería bastante buena, pero sigue pareciendo uno de sus puntos débiles, por lo que cualquier cosa que pueda aumentar aún más su autonomía me resulta beneficiosa.

Las pruebas, como este video de PhoneBuff, sugieren que la función de pantalla siempre encendida puede consumir entre el 0,6 % y el 0,8% de la batería del teléfono por hora, y la diferencia se debe principalmente a si se muestra el fondo de pantalla. Puede que no parezca mucho, pero con el tiempo puede suponer una diferencia considerable.

Como soy una persona que prioriza la duración de la batería por encima de casi cualquier otra cosa, me resulta fácil tomar la decisión de mantener desactivada la pantalla siempre encendida.

Pero esa no es la única razón por la que no la uso. Francamente, tampoco la encuentro muy útil. Es cierto que permite ver rápidamente las notificaciones y la hora, pero ¿sabes qué más te permite hacer eso? Mi Apple Watch, así que si usas un reloj inteligente, o cualquier tipo de reloj para ver la hora, no hay mucho aquí que no puedas ver de un vistazo.

Hay cierta información de los widgets que puede que no se muestre en tu dispositivo wearable, pero puedo vivir fácilmente sin ella: solo me lleva un segundo encender la pantalla de mi teléfono y comprobarla.

Por último, simplemente encuentro que la pantalla siempre encendida me distrae un poco. Sí, está atenuada, pero sigue encendida, y eso me lleva a seguir mirándola por si hay una nueva notificación. Es una distracción de la que puedo prescindir.

Cómo desactivar la pantalla siempre encendida

Si te sientes igual, es fácil desactivar la pantalla siempre encendida. Para hacerlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Abra Ajustes. Toque Pantalla y brillo. Desplácese hacia abajo y toque Pantalla siempre encendida. A continuación, desactive la opción Pantalla siempre encendida.

Consejo profesional: personalízalo en su lugar

La pantalla siempre encendida del iPhone no es una función de todo o nada, así que si te gusta la idea de que muestre siempre la hora pero no las notificaciones, o que no muestre el fondo de pantalla para reducir ligeramente el consumo de batería, entonces esas son opciones.

Así que, para encontrar un término medio y tenerla encendida pero sin activar todas las opciones, haz lo siguiente:

Abre Ajustes. Toca Pantalla y brillo. Desplázate hacia abajo y toca Pantalla siempre encendida. A continuación, activa la opción Pantalla siempre encendida si está desactivada. Después, activa o desactiva las opciones de la sección "Personalizar" según tus preferencias.

Otros consejos para ahorrar batería

Si la razón principal por la que te lo piensas dos veces antes de usar la pantalla siempre encendida es ahorrar batería, hay otras medidas que puedes tomar para ahorrar batería.

Entre ellas se incluyen reducir el brillo de la pantalla, utilizar el modo de energía adaptable o el modo de bajo consumo, desactivar la función háptica, desactivar el método de activación «Hey Siri» para Siri y, si tienes un iPhone con pantalla OLED, activar el modo oscuro.

Hacer cualquiera de estas cosas, o todas ellas, debería tener un impacto en la duración de la batería de tu teléfono y ayudar a que dure más tiempo entre cargas.

