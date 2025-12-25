Esta maqueta del iPhone Fold impresa en 3D podría ser lo más parecido a tener el dispositivo real en tus manos

Es posible que se hayan filtrado imágenes del iPhone Fold.

Alguien las convirtió en una impresión 3D.

Aún quedan dudas sobre qué ofrecerá Apple y cuándo lo hará.

Apple está desarrollando un iPhone plegable. Aunque no haya confirmación por parte del gigante tecnológico de Cupertino, lo creemos, y todos los rumores y filtraciones apuntan a ello, pero hasta ahora era difícil encontrar pruebas tangibles. Después de que la semana pasada se filtraran los diseños CAD de un iPhone Fold, alguien introdujo esos diseños en una impresora 3D y creó una increíble maqueta que se puede ver, tocar y, sí, plegar.

La historia comienza cuando el sitio web alemán iPhone-ticker.de se topó con los dibujos CAD y una representación CAD virtual del dispositivo. Menos de una semana después, alguien de la comunidad de impresión 3D MakerWorld utilizó el CAD para diseñar e imprimir lo que parece una réplica casi perfecta de cómo podría ser el primer iPhone plegable de Apple.

Sin embargo, como admite su creador, Subsy, hay límites. Se trata solo de una representación del exterior del supuesto iPhone Fold. La bisagra es básica y solo está diseñada para permitir que la impresión 3D se pliegue, y no tiene ninguna relación con el mecanismo de bisagra que Apple podría estar construyendo. Y lo que es más importante, no hay ningún teléfono que funcione en su interior, ni siquiera una pantalla flexible. Y, sin embargo, no podemos dejar de mirar la "réplica 1:1 del iPhone Fold (con bisagra plegable)".

Como muestran el diseño CAD y esta impresión 3D, el iPhone Fold podría ser un dispositivo mucho más ancho —al menos cuando está plegado— de lo que habíamos previsto inicialmente: 8,3 cm de ancho x 11,8 cm de alto y 9,6 mm de grosor. De hecho, su forma nos recuerda un poco al Surface Duo de Microsoft, aunque ese dispositivo, en lugar de una pantalla plegable, se desplegaba para revelar dos paneles de pantalla separados.

La isla de la cámara, que ocupa casi todo el ancho, parece adecuada, pero sin duda se parece más a la del iPhone Air ultradelgado que a la del iPhone 17 Pro Max. Esto tiene sentido, ya que las dos mitades del esperado iPhone Fold deberían ser al menos tan delgadas como el iPhone Air de 5,6 mm si Apple quiere mantener un perfil plegado relativamente delgado y ligero.

Quizás lo más emocionante es el hecho de que, si tienes una impresora 3D, puedes descargar este diseño e imprimir un iPhone Fold falso para ti. ¿Por qué querrías una réplica de iPhone Fold impresa en 3D que no funciona? Posiblemente porque el auténtico podría tardar más en llegar de lo que nadie había previsto anteriormente.

Informes recientes indican que Apple sigue teniendo dificultades para producir un iPhone Fold «sin pliegues». Sea cual sea el iPhone plegable que Apple lance finalmente, probablemente en 2026, seguirá los pasos de los brillantes dispositivos de Google y, especialmente, de Samsung, que se ha acercado bastante, aunque sin alcanzarlo, a un diseño sin pliegues en el Samsung Galaxy Z Fold 7. Y en nuestra reseña del Honor Magic V5, dijimos: «el pliegue en la pantalla interior es tan mínimo» que tuvimos que recordarnos a nosotros mismos que lo buscáramos cuando configuramos el teléfono por primera vez.

En otras palabras, Apple se enfrenta a un gran reto en lo que respecta a la calidad de las pantallas flexibles. La verdad es que las representaciones en 3D del cuerpo representan, aparte de la bisagra, la parte más fácil de la ecuación plegable. Todo el mundo se centrará en esa pantalla y en si cumple o supera el estado actual de la técnica. Dios no permita que Apple se quede corta.

Mientras tanto, únete a nosotros para disfrutar de lo que podría ser un primer vistazo al diseño del iPhone Fold, porque podría pasar un tiempo antes de que tengamos el producto real en nuestras manos.

