Esta llamativa funda para el iPhone 17 Pro cuenta con una pantalla táctil para selfies de 48 MP

La nueva cámara para selfies «Center Stage» es una de las mejores características de la serie iPhone 17 de Apple, pero ¿por qué conformarse con fotos de 18 MP cuando es posible tomar selfies de 48 MP?

Esa es la pregunta que plantea la marca de fundas Dockcase, presente en Kickstarter, cuya última propuesta, la funda Selfix, añade una pantalla táctil a la parte trasera de tu iPhone 17 Pro para que puedas tomar selfies fluidos con la misma calidad que la cámara principal.

La funda Selfix cuenta con un recorte de control de cámara que, al presionarlo, activa tanto la pantalla táctil trasera como la cámara del iPhone a través de USB-C, lo que te da acceso a todo el conjunto de funciones de la cámara trasera de Apple en orientación frontal: el lente principal de 48 MP, el lente ultra gran angular de 48 MP, el Modo Nocturno, el Modo Retrato... todo.

El artículo continúa a continuación

Y por si eso no fuera suficiente, la funda Selfix también cuenta con una ranura para tarjetas microSD con capacidad de hasta 2 TB, lo que la convierte en una alternativa inteligente a las voluminosas (y caras) unidades USB-C externas, incluso si no eres un fanático de los selfies.

La funda para selfies Selfix en blanco satinado (Image credit: Future)

Dockcase me envió una muestra para probarla con el iPhone 17 Pro y, aunque sin duda es un accesorio bastante voluminoso —prácticamente duplica el grosor del iPhone—, funciona exactamente como se describe. La pantalla táctil trasera facilita el encuadre de fotos de 48 MP, y puedes navegar por tu teléfono como de costumbre desde atrás con un retraso mínimo (aunque sí tienes que activar AssistiveTouch en el menú de ajustes de Accesibilidad, ya que la funda se considera un accesorio adaptativo).

Más allá de ese ajuste, sin embargo, Dockcase no te pide que descargues ninguna aplicación ni que pases por un complicado proceso de configuración, lo que hace que la funda Selfix sea lo suficientemente fácil de usar nada más sacarla de la caja.

Como mencioné anteriormente, definitivamente tengo reservas sobre el tamaño de la funda, y aunque cuenta con un anillo magnético integrado alrededor de la pantalla para soportes y monturas MagSafe, no es compatible con accesorios de carga inalámbrica. Eso hace que, para mí, sea difícil de vender en términos prácticos, pero tener acceso a video ProRes de 4K/120 fps en la cámara frontal podría resultar atractivo para los creadores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La funda Selfix también resuelve un problema que quizá fuera más común en el iPhone 16 Pro y en modelos anteriores que en el iPhone 17 Pro. La nueva función Center Stage de Apple permite encuadrar automáticamente al sujeto y ofrece la posibilidad de cambiar entre las orientaciones vertical y horizontal sin necesidad de girar físicamente el iPhone. Está a años luz de las cámaras para selfies de los iPhone anteriores, y no he sentido la necesidad de un sensor frontal más grande durante el tiempo que he usado el iPhone 17 Pro o el iPhone Air.

Las selfies que he podido capturar con la carcasa Selfix son más detalladas que las que obtendría con el sensor estándar de 18 MP, claro, pero no hasta el punto de sacrificar la portabilidad de mi iPhone sin carcasa, ni mi capacidad para cargarlo de forma inalámbrica.

Imágen 1 de 2 Una selfie de 24 MP (obtenida mediante binnning a partir de 48 MP) tomada con la cámara principal (Crédito de la imagen: Future) A standard 18MP selfie taken with the selfie camera (Crédito de la imagen: Future)

Imágen 1 de 2 Una selfie de 24 MP (obtenida mediante binnning a partir de 48 MP) tomada con la cámara principal (Crédito de la imagen: Future) A standard 18MP selfie taken with the selfie camera (Crédito de la imagen: Future)

Aun así, si la funda Selfix te llama la atención, está disponible para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max en tres colores: blanco satinado, rosa morganita y negro ónix. El precio comienza en 79 dólares (alrededor de 60 libras esterlinas / 110 dólares australianos) para los primeros patrocinadores.

La campaña de Dockcase en Kickstarter para la funda Selfix acaba de lanzarse y, como en todos los proyectos de Kickstarter, los compradores pueden encontrarse con retrasos imprevistos o cambios en el diseño, así que ten cuidado. Eso sí, ya hemos hablado de productos anteriores de Dockcase y mi unidad funciona tal como se describe.

Si estás buscando una funda para iPhone más tradicional, echa un vistazo a nuestro resumen de las mejores fundas para el iPhone 17.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.