El iPhone 18 podría incorporar finalmente una función de cámara que Samsung introdujo en sus teléfonos insignia en 2021

El iPhone 18 podría incorporar una cámara bajo la pantalla.

Es una característica de la que se lleva hablando varios años.

Al parecer, Apple está probando actualmente este cambio.

Es un hecho, los lanzamientos de iPhone este año han terminado, así que es momento de mirar hacía el 2026 y el iPhone 18.

Los últimos rumores sugieren que este podría ser el teléfono en el que Apple finalmente decida incorporar una cámara selfie bajo la pantalla.

Según el conocido informante Smart Pikachu (a través de Wccftech), Apple está al menos probando la tecnología de cámara bajo la pantalla para los teléfonos iPhone 18, lo que significaría que la muesca de la pantalla podría reducirse o desaparecer por completo.

Si te suena familiar, puede que sea porque se rumorea que esto llegará al iPhone desde hace años. Quizás 2026 sea finalmente el año en que realmente suceda, aunque, por supuesto, aún no hay nada seguro.

Otras fuentes también han pronosticado que se está considerando la posibilidad de incorporar una cámara Face ID bajo la pantalla en los teléfonos iPhone 18, lo que añade más credibilidad a esta última filtración. También hemos oído rumores de que Apple está trabajando poco a poco en un iPhone con pantalla completa.

Apple no será la primera

El Samsung Galaxy Z Fold 3, lanzado en 2021. (Image credit: Future)

Otros fabricantes de teléfonos inteligentes llevan años experimentando con cámaras bajo la pantalla. Quizás recuerdes que el Samsung Galaxy Z Fold 3, lanzado en 2021, incorporaba una cámara bajo la pantalla principal de 7,6 pulgadas.

Sin embargo, cabe señalar que la cámara no era especialmente buena y Samsung ha abandonado esta tecnología, al menos por el momento. Todos los teléfonos Galaxy lanzados en 2025 tienen cámaras selfie convencionales, incluido el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque Apple no siempre ha sido la primera en innovar en el sector, tiende a implementar las nuevas tecnologías de una manera mejor que la mayoría o todos sus competidores. Touch ID y Face ID son dos ejemplos de ello, y el iPhone plegable podría ser otro.

Fuentes bien informadas han sugerido que Apple podría cambiar su calendario de lanzamiento del iPhone el próximo año, con los modelos Pro llegando en septiembre y el iPhone 18 estándar apareciendo en marzo de 2026. Cuando estos teléfonos salgan al mercado, no pierdas de vista las cámaras.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.