El iPhone 17 fue un éxito, pero Apple necesita seguir mejorando el modelo básico en 2026

Es una realidad, Apple será el ganador en cuanto a ventas de smartphones, al menos en Estados Unidos y Reino Unido este 2026.

Según Counterpoint Research, Apple alcanzó la mitad de todas las ventas de móviles en Estados Unidos en el tercer trimestre de 2025. En el Reino Unido, Uswitch informa de que Apple tenía una cuota de mercado del 48,5% en septiembre de 2025. Y aunque el liderazgo de Apple puede fluctuar, se ha mantenido constante en ambos países durante años, y es muy probable que continúe así.

A pesar de esta casi certeza, Apple dedicó 2025 a impulsar el iPhone de múltiples maneras, algunas tardías y otras sorprendentemente innovadoras. El iPhone 17 es el mejor modelo básico de iPhone en años, el iPhone 17 Pro Max ha comenzado su reinado como el mejor iPhone y el mejor teléfono con cámara, y el iPhone Air causó sensación como el primer buque insignia delgado y ligero de Apple y el primer rival real del Samsung Galaxy S25 Edge.

Lo más interesante de la serie iPhone 17 fue lo mucho que Apple invirtió en mejorar el hardware. La serie iPhone 17 es, de alguna manera, la primera línea de iPhones de Apple en tener una pantalla ProMotion con frecuencia de actualización variable de 1-120 Hz, años después de que 120 Hz se convirtiera en el estándar de la industria para los teléfonos Android, gracias a que el modelo básico finalmente recibió la actualización cuatro años después que los modelos Pro.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max cuentan con una nueva y llamativa cámara teleobjetivo de 48 MP y 4 aumentos, mientras que el iPhone 17 estándar ha heredado la cámara ultra gran angular de 48 MP del iPhone 16 Pro. Además, toda la serie iPhone 17 ha recibido importantes mejoras en la batería, así como una nueva cámara selfie Center Stage de 18 MP. ¡Buen trabajo, Apple!

El iPhone 17 (izquierda) carece de la tercera cámara y del chipset A19 Pro del iPhone 17 Pro (derecha), pero en general supuso una mejora considerable con respecto a su predecesor. (Image credit: Apple / TechRadar)

Como se ha mencionado, todo esto ha tenido un impacto especial en el iPhone 17 estándar, que ahora cuenta con dos cámaras traseras de alta resolución, la nueva y atractiva cámara para selfis de Apple, una pantalla con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una batería lo suficientemente grande como para funcionar con confianza durante todo el día (el rendimiento sigue siendo espectacular gracias al chipset A19, pero esto ya viene siendo así desde hace varias generaciones).

En otras palabras, después de años de apoyarse en la fluidez y la familiaridad de iOS, el iPhone 17 finalmente ha alcanzado el nivel general del Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 10 en lo que respecta al hardware.

Ahora bien, como ya se ha comentado, Apple no tiene realmente la necesidad comercial de mantenerse al día con el hardware móvil de Samsung y Google (más allá de satisfacer las necesidades del usuario medio), pero no estaría haciendo mi trabajo si no esperara más del fabricante de teléfonos más valioso del mundo.

Para mí, lo fundamental es seguir mejorando el modelo básico del iPhone. A pesar de mis elogios y de nuestra entusiasta reseña del iPhone 17, no creo que Apple haya terminado su trabajo en lo que respecta a su modelo estándar, y el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max ya son tan potentes que no creo que Apple tenga que preocuparse por ofrecer una gran actualización el año que viene.

Se podría señalar que los 8 GB de RAM del iPhone están por detrás de los 12 GB que ofrecen el Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 10, pero Apple es conocida por su habilidad para sacar más partido a una menor cantidad de RAM. Luego está Apple Intelligence, que es notablemente menos potente que Galaxy AI o Google Gemini, pero que se puede mejorar con actualizaciones inalámbricas.

No, para mí, la respuesta es más sencilla y obvia: dotar al modelo básico del iPhone de una cámara con teleobjetivo.

El Google Pixel 10 añade una cámara con teleobjetivo 5x al buque insignia estándar de Google, y con el Samsung Galaxy S25 que presume de una lente con zoom 3x, el iPhone 17 es ahora el que se queda fuera. (Image credit: Blue Pixl Media)

No estoy diciendo que el teléfono de Apple, que cuesta 799 dólares/799 libras esterlinas/1399 dólares australianos, necesite la cámara de 48 MP y 4 aumentos del iPhone 17 Pro; a Apple le interesa mantener cierta distancia entre los modelos normales de iPhone y los Pro, y la empresa suele promocionar la capacidad de zoom del Pro como una razón clave para actualizar el dispositivo.

Pero teniendo en cuenta la nueva cámara con teleobjetivo 5x del Google Pixel 10 y la fiable cámara con teleobjetivo 3x del Samsung Galaxy S25, el iPhone 17 queda superado en ambos frentes en lo que respecta al zoom óptico. Es una de las últimas cosas que un fan o un crítico puede señalar como objetivamente peor en el iPhone: en la mayoría de los demás aspectos, el iPhone está a la par o por delante de sus rivales Android.

Quizás Apple podría equipar el iPhone 18 con una cámara con teleobjetivo tomada de un modelo anterior si debe mantener intacta su escala de precios; la cámara con teleobjetivo 3x de 12 MP del iPhone 14 Pro, por ejemplo, podría ser una buena opción, ya que ofrecería a los usuarios de iPhone estándar la posibilidad de tomar fotos de mayor calidad a distancia o retratos más naturales gracias a la lente más plana.

También me gustaría que el iPhone estándar siguiera recibiendo actualizaciones de batería: el iPhone 17 cuenta con una batería de aproximadamente 3700 mAh, que sigue siendo más pequeña que la batería de 4000 mAh del Galaxy S25 y mucho más pequeña que la batería de 4970 mAh del Google Pixel 10. El iPhone 17 obtuvo buenos resultados en nuestra prueba de batería de Future Labs, con una autonomía de algo más de 11:37 horas, lo que sin duda lo califica como un dispositivo «para todo el día», pero no alcanza al Samsung Galaxy S25 (11:54) ni al Google Pixel 10 (12:25).

Así que esa es mi opinión: Apple debería seguir centrándose en el modelo básico del iPhone el año que viene (o en 2027, que según algunos rumores es cuando llegará el iPhone 18). Otro salto generacional como el que dimos en 2025 convertiría al iPhone 18 en un verdadero rival para Samsung y Google, tanto en las especificaciones técnicas como en las listas de ventas.

