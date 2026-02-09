Desde MagSafe hasta Dynamic Island y más allá, ¿qué tan probables son estos rumores sobre el iPhone 17e?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff) Rumors Rated es donde evaluamos los rumores más importantes, interesantes y, en ocasiones, extraños, así como las supuestas filtraciones sobre las próximas tecnologías y los productos previstos. Nos basamos en nuestra amplia experiencia en tecnología para evaluar y calificar qué rumores e información merecen su tiempo y atención y cuáles son un poco descabellados. Si tiene algún consejo o información privilegiada, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Eche también un vistazo a nuestro resumen de los rumores sobre el iPhone 18 hasta la fecha.

Con el lanzamiento del iPhone 16e el pasado mes de febrero, es posible que el iPhone 17e esté a punto de salir al mercado. De hecho, hay un nuevo rumor sobre la fecha de lanzamiento que apunta a una fecha concreta a finales de este mes en la que podríamos verlo.

Sin embargo, esa no es la única novedad sobre el iPhone 17e, ya que recientemente hemos oído otras afirmaciones, entre ellas que podría incorporar MagSafe.

Pero algunas afirmaciones sobre el iPhone 17e parecen más convincentes que otras, por lo que a continuación detallamos y calificamos todos los principales rumores sobre el iPhone 17e hasta la fecha, empezando por los más recientes.

1. MagSafe

Una cartera MagSafe en la parte trasera de un iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Una de las últimas filtraciones sobre el iPhone 17e sugiere que este teléfono vendrá con MagSafe, es decir, que no solo contará con carga inalámbrica, sino también con imanes que permitirán conectar cargadores y accesorios al teléfono de forma inalámbrica.

Esta afirmación proviene del sitio web alemán Macwelt (a través de Phone Arena), pero es algo que ya habíamos escuchado anteriormente en un informe de The Information.

Parecería una mejora lógica para el teléfono: MagSafe no parece una tecnología que haya muchas razones para reservar para dispositivos premium, e incluirla aquí le da a Apple un dispositivo más para el que puede vender accesorios MagSafe.

Así que esto, junto con el hecho de que hemos escuchado esta afirmación de múltiples fuentes, nos hace pensar que es bastante probable que suceda.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Probabilidad: 7/10

2. Dynamic Island

La Dynamic Island en un iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

¿Tendrá el iPhone 17e un Dynamic Island? Esa es una pregunta sobre la que las fuentes no parecen ponerse de acuerdo. En agosto se rumoreaba que sí lo tendría, y el filtrador Digital Chat Station, que hizo esa afirmación, lo reiteró en enero, mientras que Mark Gurman (que tiene un gran historial) dijo lo mismo en septiembre, pero más recientemente Macotakara (a través de Apple Insider) ha dicho que no lo tendrá.

Aparte de Gurman, que no ha hecho ninguna afirmación recientemente, estas fuentes tienen un historial sólido, pero no impecable, por lo que es difícil saber a cuál creer.

Sin duda, parece que ya es hora de que Apple incorpore Dynamic Island a un teléfono de gama media, ya que esta función debutó en el iPhone 14 Pro y ha estado presente en los modelos básicos desde el iPhone 15. Pero, por otra parte, el iPhone SE (2022), que era el modelo de gama media de Apple para ese año, tenía un diseño que, en ese momento, ya era antiguo.

Por lo tanto, es posible que Apple no tenga prisa por incorporar elementos de diseño más novedosos, como Dynamic Island, a los modelos de gama media. Sin embargo, dado que la mayoría de las fuentes apuntan a la incorporación de Dynamic Island y que al menos una de ellas tiene un historial excelente, sin duda hay esperanzas de que así sea.

Probabilidad: 6/10

3. Lanzamiento para el 19 de febrero

¿Podría lanzarse exactamente un año después del iPhone 16e? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El informe de Macwelt que mencionamos anteriormente también sugería que el iPhone 17e saldría al mercado el 19 de febrero.

Es la primera fecha de lanzamiento precisa que hemos oído, y el mes tiene sentido, ya que el iPhone 16e se lanzó en febrero del año pasado, por lo que, en ese sentido, es creíble, pero la fecha exacta es un poco cuestionable.

Sería exactamente la misma fecha en la que Apple lanzó el iPhone 16e el año pasado, lo cual es un poco extraño. Pero lo más inusual es que sea un jueves, cuando Apple suele lanzar sus nuevos teléfonos los lunes, martes o, en ocasiones, miércoles.

Aun así, no hay ninguna razón que conozcamos por la que la empresa no pueda cambiar al jueves, sobre todo porque probablemente se trate de un lanzamiento menor para la empresa, cuyo anuncio probablemente se haga a través de un comunicado de prensa en lugar de un evento.

Probabilidad: 6/10

4. Chipset A19

El iPhone 17 tiene un chipset A19 (Image credit: Jacob Krol/Future)

El iPhone 16e tiene un chipset A18, por lo que lo lógico sería suponer que el iPhone 17e tendría un chipset A19, que es el chipset que ya utiliza el iPhone 17 estándar.

También hemos oído esa misma afirmación en el informe anterior de Macotakara, y ya la habíamos oído anteriormente del observador de Apple Mark Gurman. Así que, con la lógica y las múltiples fuentes apuntando en esa dirección, parece muy probable.

Probabilidad: 9/10

5. Nuevo diseño

El iPhone Air tiene un bloque de cámara largo (Image credit: Jacob Krol/Future)

Una de las afirmaciones más intrigantes que hemos escuchado sobre el iPhone 17e es que podría tener un nuevo diseño, que aparentemente iría más allá del Dynamic Island del que también habíamos oído rumores.

No está muy claro qué forma podría adoptar ese cambio, pero tal vez se parecería al bloque horizontal de la cámara del iPhone Air, que tiene una zona elevada más amplia a pesar de que solo lleva una lente.

Sin embargo, no contaríamos con ello, ya que hasta ahora solo hemos oído esto de una fuente, y un informe más reciente de Macotakara (enlace más arriba) sugiere que el diseño no cambiará.

Además, esperamos que el iPhone 17e se parezca más al iPhone 17 estándar, que, aparte de su Dynamic Island y una segunda cámara trasera, no es muy diferente visualmente al iPhone 16e.

Probabilidad: 2/10

6. Pantalla de 60Hz

El iPhone 16e solo tiene una pantalla de 60 Hz (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si esperabas que el iPhone 17e tuviera una frecuencia de actualización más alta que su predecesor, probablemente no tengas suerte, ya que en septiembre Mark Gurman nos informó de que este teléfono se quedaría en 60 Hz.

La misma afirmación la hizo el filtrador Digital Chat Station en enero, y es una afirmación que tiene sentido: incluso el iPhone 16 solo tiene una pantalla de 60 Hz, y el iPhone 17 es el primer modelo estándar en tener una pantalla de 120 Hz, por lo que probablemente sea demasiado pronto para que un modelo de gama media la tenga.

Sin embargo, es una pena, ya que los teléfonos Android de gama media llevan años incorporando pantallas de 120 Hz de serie, y la falta de una aquí significaría que el desplazamiento no sería tan fluido y que el teléfono probablemente no tendría la función de pantalla siempre encendida de Apple.

Probabilidad: 8/10

7. Una cámara de lente única

Solo hay una cámara en la parte trasera del iPhone 16e (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

También hemos oído que el iPhone 17e podría tener una cámara de una sola lente, al igual que el iPhone 16e. Aún no hay mucha información sobre las cámaras del teléfono, por lo que esta afirmación no se ha repetido mucho. Pero tampoco hay fuentes que la desmientan, por lo que parece bastante probable.

Eso significaría que tendría una cámara gran angular en la parte trasera, pero no lentes ultra gran angulares ni teleobjetivos.

Así que el iPhone 17e podría ser bastante limitado en cuanto a fotografía, pero eso seguiría estando en línea con el iPhone Air y significaría que solo tendría un lente menos que el iPhone 17.

Probabilidad: 8/10

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.