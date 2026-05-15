Calendario de lanzamiento del iPhone 18 según los rumores: por qué (probablemente) no habrá un iPhone 18 este año y cuándo se espera el iPhone 18 Pro, el iPhone Air 2 y más

Noticia de última hora: probablemente no habrá un iPhone 18 este año. Bueno, más o menos.

Si los últimos rumores son ciertos, Apple lanzará nuevos iPhones en septiembre, como lo hace todos los años. Pero por primera vez desde 2016 —cuando el iPhone SE original y el iPhone 7 se presentaron en eventos presenciales separados— parece que el gigante tecnológico organizará dos eventos de lanzamiento distintos para su próxima línea de teléfonos inteligentes.

El primero, en septiembre, probablemente se centrará en el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Ultra plegable, mientras que el segundo podría tener lugar en algún momento de la primavera de 2027 —o entre marzo y abril, para nuestros lectores australianos— y parece que se centrará en el iPhone 18 y el iPhone 18e estándar.

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A partir de ahora, entonces, Apple podría estar dividiendo esencialmente sus lanzamientos de iPhone en categorías premium y asequibles, con los modelos Pro y Ultra más caros llegando seis meses antes que los modelos base y e más económicos en cualquier año dado.

Esa estrategia se complica un poco con la posible incorporación del iPhone Air 2, el cual, si es que alguna vez se lanza, se rumorea que saldrá al mercado junto con el iPhone 18 y el 18e en el evento de primavera del próximo año. Personalmente, espero que el iPhone Air 2 vea la luz, aunque los rumores sobre su existencia no son concluyentes; y si de verdad está en los planes de Apple, creo que tiene más sentido que se lance en septiembre, no en primavera.

Pero independientemente de lo que pase con el iPhone Air 2, lo cierto es que es probable que, de ahora en adelante, el mes de septiembre se reserve para los modelos Pro y plegables de Apple, y que el resto de novedades lleguen al año siguiente.

Así que sí, se avecinan grandes cambios.

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¿Qué pasó con eso de "si no está roto, no lo arregles"?

Durante su mandato como director ejecutivo de Apple, Tim Cook se ha ceñido a un calendario de lanzamientos del iPhone bastante estricto (Image credit: Getty Images)

En cuanto a por qué Apple podría estar a punto de romper con su estrategia de lanzamiento ya probada —que, cabe destacar, le ha permitido liderar las ventas de teléfonos durante casi una década—, no contamos con respuestas oficiales. Pero, por supuesto, podemos especular sobre los motivos de este cambio.

En primer lugar, casi todos los demás fabricantes de teléfonos inteligentes ya escalonan el lanzamiento de sus dispositivos. Samsung, por ejemplo, lleva mucho tiempo organizando eventos de lanzamiento separados para sus teléfonos de las series Galaxy S y Z, al igual que Google lanza regularmente sus teléfonos Pixel de la serie A unos seis meses después de sus modelos principales.

Tener dos eventos de lanzamiento de iPhone separados significa que Apple puede mantener el impulso de sus iPhones durante todo el año, en lugar de disfrutar de un gran revuelo publicitario cada septiembre. También puede desviar la atención de manera más efectiva de eventos centrados en Android como el MWC en marzo y de los lanzamientos anuales de Samsung y Xiaomi, que suelen ocurrir en el mismo período de primavera (destaco esas dos marcas porque son los dos mayores competidores de Apple).

Es más, una estrategia de lanzamiento semestral del iPhone significa que Apple puede dirigirse a dos tipos diferentes de consumidores de manera más efectiva, lo que claramente espera hacer si planea agrupar sus modelos premium en un evento y sus modelos más asequibles en otro.

El iPhone 17 se presentó junto con el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air en septiembre de 2025 (Image credit: Future)

En segundo lugar, el iPhone 17 básico se está vendiendo muy, muy bien. Según Counterpoint, el último modelo básico de Apple es el teléfono más vendido de 2026 hasta la fecha, y con los rumores que apuntan a que Apple podría rebajar las especificaciones del iPhone 18 para reducir costos, tiene sentido prolongar la vida útil del iPhone 17 tanto como sea posible.

Esa estrategia de reducción de costos también es clave para entender por qué Apple podría estar a punto de alterar su calendario de lanzamientos.

Fixed Focus Digital, una prolífica fuente de filtraciones sobre el iPhone, sugiere que Apple introducirá «ciertas rebajas en la fabricación» del iPhone 18 para alinearlo mejor con el iPhone 18e desde el punto de vista de la cadena de suministro. En otras palabras, el iPhone 18 podría ser un teléfono peor que el iPhone 17 —o al menos uno muy similar, lo cual no es algo que se esperaría de un sucesor—, pero solo porque Apple podría reposicionar deliberadamente su modelo básico como un compañero de la línea e en lugar de la línea Pro.

¿Por qué? Porque el precio del iPhone 17, de 799 $ / 799 £ / 1399 AU$, es claramente el punto óptimo para los consumidores. Si los costos de fabricación están subiendo, es lógico que el iPhone 18 pueda costar más si Apple decide fabricar un teléfono que sea objetivamente mejor que el iPhone 17. Pero si el precio del iPhone 18 sube, Apple corre el riesgo de alejar a sus clientes de gama media y de invadir el atractivo premium de su línea Pro. La diferenciación es clave, y organizar dos eventos de lanzamiento de iPhone separados ayudaría a Apple a mantenerla.

Es la hora de Ternus

John Ternus sucederá a Tim Cook como director ejecutivo de Apple en septiembre (Image credit: Apple)

También tiene sentido que todo esto pueda ponerse en marcha bajo el mandato del nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien sucederá a Tim Cook al frente de Apple a partir de septiembre.

Es muy probable que Apple lleve ya algún tiempo planeando una reestructuración de su estrategia para el iPhone, pero resulta lógico que sea Ternus quien presente tanto una nueva categoría de iPhone con el iPhone Ultra plegable como un nuevo tipo de modelo básico con el iPhone 18.

¿Dará frutos esta nueva estrategia? Es cierto que, al ser el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, Apple tiene mucho que perder si juega con su producto estrella. Pero el MacBook Neo demostró que Ternus y su equipo valoran a los compradores que buscan precios accesibles tanto como al mercado objetivo tradicional de Apple, así que, en mi opinión, tiene sentido que el iPhone reciba el mismo tratamiento segmentado.

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