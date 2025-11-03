Apple podría tener un gran 2026 con estos próximos productos

Un nuevo informe arroja luz sobre los planes de Apple para 2026

Podría haber lanzamientos importantes en muchas de las líneas de productos de Apple

También podrían aparecer dispositivos insignia como el iPhone plegable y las gafas inteligentes

Según un nuevo informe, Apple está a punto de lanzar una amplia gama de nuevos dispositivos en 2026. Estos lanzamientos contribuirán a celebrar el 50 aniversario de Apple, y podríamos ver importantes mejoras en la línea de productos de la compañía.

Todo esto se desprende del último boletín informativo Power On del periodista de Bloomberg, Mark Gurman. Aquí, detallaremos exactamente qué puedes esperar y cuándo.

A principios de 2026

iPhone 17e

iPad de gama básica

iPad Air

A principios de 2026 se lanzará una actualización del iPhone más económico de Apple: el iPhone 17e. Los rumores apuntan a que utilizará el chip A19 del iPhone 17 y podría presentar un diseño renovado y una Dynamic Island en lugar de la muesca del actual iPhone 16e.

En cuanto a los iPads, se espera que el modelo básico incorpore un chip A18, una mejora respecto al A16 de la versión actual. El iPad Air, por su parte, se actualizará con un chip M4 en lugar del M3.

Marzo-Abril de 2026

Bocina inteligente con pantalla

Pantalla inteligente montada en la pared

Siri con tecnología de IA (¡por fin!)

Según Gurman, los esperados productos para el hogar inteligente de Apple se lanzarán en marzo o abril de 2026. Entre ellos se incluye una bocina inteligente con pantalla integrada que competirá con dispositivos como el Amazon Echo Show. Gurman también cree que Apple planea lanzar una pantalla inteligente de pared por esas fechas.

En cuanto al software, el asistente de voz Siri finalmente recibirá la actualización con inteligencia artificial que Apple anticipó en junio de 2024, poniendo fin a una demora de casi dos años entre el anuncio y la implementación de nuevas funciones. Estas funciones permitirán a Siri interactuar con otras apps, comprender mejor tus acciones en pantalla y tu contexto personal, entre otras cosas.

Junio 2026

(Image credit: Apple)

Actualizaciones del sistema operativo

Nuevas funciones de Apple Intelligence

Cada año, en junio, Apple celebra su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), donde la compañía presenta sus últimas actualizaciones de software y novedades del sistema operativo. El próximo año no será la excepción, y iOS 27, macOS 27, watchOS 27 y otras novedades se presentarán durante el evento. Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber con exactitud qué incluirán estas actualizaciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de los nuevos sistemas operativos, es probable que Apple presente cambios significativos en «Apple Intelligence y su estrategia general de IA» en la WWDC 2026, según Gurman. Apple Intelligence ha tenido dificultades para consolidarse en el mercado de la inteligencia artificial (IA), que se expande rápidamente , y Apple deberá hacer todo lo posible el próximo año para convencer a los clientes de que sus soluciones de IA van por buen camino.

Septiembre 2026

iPhone 18

iPhone plegable

Nuevos modelos de Apple Watch

Vista previa de lentes inteligentes

Para los fans de Apple, septiembre es sinónimo de iPhones. En 2026, se presentará la serie iPhone 18, que incorporará el módem C2 de Apple. Sin embargo, la noticia más importante es que Apple podría finalmente lanzar su iPhone plegable tras años de especulaciones.

Por otro lado, veremos una oleada de actualizaciones en la gama Apple Watch. Gurman no especificó qué modelos se verían afectados; presumiblemente, el Apple Watch Series 12 también recibirá actualizaciones, pero las del Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra son menos seguras, dado que estos modelos no suelen actualizarse anualmente.

Gurman también afirma que Apple está "acelerando el desarrollo de las gafas inteligentes " y que no debería sorprendernos "si vemos al menos un adelanto del producto antes de que termine el próximo año". ¡Estén atentos!

Finalmente, Gurman añadió: “También habrá un nuevo iPad mini el año que viene, pero la renovación del iPad Pro no llegará hasta 2027”. El periodista no explicó cuándo se lanzaría el iPad mini en 2026, pero teniendo en cuenta que el último modelo se lanzó en octubre de 2024, no lo esperaríamos hasta septiembre de 2026 como muy pronto.