5 apps para iPhone sin las que no puedo vivir — desde StoryGraph hasta Google Photos

Las apps son el alma de los smartphones, y con tantas para elegir, es inevitable que cada uno tenga sus favoritas. Por eso, puede que las apps que voy a sugerir no sean imprescindibles para todos, pero lo son para mí —y quién sabe, tal vez tú también te enamores de ellas.

Estas son cinco de las apps para iPhone que más uso a lo largo del día, así que, en esencia, definen cómo uso mi teléfono. En su mayoría, también son apps en las que disfruto pasar tiempo.

Así que, si te parecen interesantes, vale la pena descargarlas, sobre todo porque todas tienen versiones gratuitas.

Latest Videos From Watch full video here:

1. StoryGraph

(Image credit: The StoryGraph Limited)

Durante mucho tiempo, Goodreads fue mi app favorita para registrar lo que leo, hacer listas de lo que quiero leer y descubrir nuevos libros, pero recientemente me he pasado casi por completo a StoryGraph.

Es un concepto muy similar al de Goodreads, pero con una interfaz que podría decirse que es más atractiva y moderna, y sin el lastre de ser propiedad de Amazon —una marca con la que estoy tratando de tener menos contacto.

Pero además de eso, StoryGraph también tiene muchas más estadísticas y detalles sobre los libros integrados, que te muestran cosas como el ritmo de un libro, qué tan centrada está la trama, si tiene un desarrollo sólido de los personajes y más, todo basado en lo que han dicho los lectores.

También puedes ver cuántos libros y páginas has leído, cuántos libros de cada género, qué estados de ánimo aparecen con más frecuencia en tus libros, cómo ha cambiado tu lectura con el tiempo y mucho más. Así que, si te gustan las estadísticas, aquí hay mucho que explorar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Algunas funciones están disponibles solo con la suscripción a StoryGraph Plus, pero la mayor parte de la aplicación es gratuita.

2. Letterboxd

(Image credit: Letterboxd Limited)

A diferencia de StoryGraph, Letterboxd es una plataforma que he estado usando desde hace mucho tiempo, y se trata de una idea similar pero para películas; así como StoryGraph es una alternativa al más conocido Goodreads, Letterboxd es una alternativa a IMDb.

Sin embargo, es más social y está más orientada a la comunidad que IMDb, ya que las reseñas de los usuarios ocupan un lugar central en la e