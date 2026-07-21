Probé la subestimada aplicación de escritorio de Android y ha transformado mi forma de trabajar

Durante mucho tiempo, pensé que, a pesar de sus inconvenientes, los iPhones tenían una gran ventaja sobre los mejores teléfonos Android: la conectividad con la computadora. Siempre había visto a mis amigos que tenían un iPhone y una Mac enviar archivos rápidamente entre ambos dispositivos, y supuse que era una función exclusiva de Apple.

Pero resulta que eso no es cierto. Los usuarios de Android pueden usar una aplicación de Windows que ofrece un montón de funciones realmente útiles —y que, de hecho, está muy subutilizada, razón por la cual un periodista de tecnología como yo no había oído hablar de ella.

Este software se llama Phone Link, y en otra sección de TechRadar tenemos una guía sobre cómo conectar tu teléfono Android a una PC con Windows usando Phone Link. Lo descargué hace aproximadamente un año, en gran parte por el compromiso que tengo de probar cada herramienta, dispositivo y gadget que caiga en mis manos. Esperaba que me durara un fin de semana.

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Sin embargo, un año después, Phone Link se ha convertido en una parte tan útil de mi flujo de trabajo que había olvidado que no todo el mundo lo conoce. Es una parte tan natural de la forma en que uso mi celular y mi computadora que ¡me había olvidado por completo de que lo descargué inicialmente para probarlo!

Bueno, ya no: TechRadar me ha permitido hablar con entusiasmo sobre Phone Link, y voy a darle a esta herramienta el protagonismo que se merece.

Cómo enviar fotos del celular a la computadora

(Image credit: Future)

En la mayoría de los casos, cuando quiero conectar mi teléfono a la PC, es para transferir fotos entre ambos dispositivos.

Como periodista especializado en smartphones, puedes imaginar que envío imágenes de mi teléfono a la computadora constantemente. A veces son fotografías de prueba de un celular que estoy analizando y que necesito subir para una reseña. En otras ocasiones, quiero respaldar imágenes que realmente me gustan antes de restablecer un teléfono y devolverlo a la compañía.

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Sin embargo, el uso más frecuente es transferir a mi PC fotografías tomadas con un teléfono, pero de otro dispositivo. Utilizo smartphones para hacer las fotos de mis análisis, y también es una excelente forma de probar la cámara del equipo que estoy evaluando.

Antes de usar Phone Link, tenía que conectar el teléfono a la computadora mediante un cable USB, aprobar la conexión desde Android —porque siempre parece desconfiar de todo— y arrastrar las imágenes necesarias a una carpeta en la PC. No era un proceso especialmente complicado —de hecho, era mucho más rápido que cuando usaba Google Drive para transferir fotos—, pero aun así requería perder algo de tiempo manipulando el teléfono y buscando el cable adecuado.

Con Phone Link, eso ya no es necesario. La pestaña Fotos muestra una lista de las imágenes que has tomado recientemente y ofrece opciones para guardarlas en la computadora, abrirlas en una aplicación de edición o compartirlas con otras personas.

Estas fotos aparecen prácticamente en cuanto las tomas, siempre y cuando el teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que la PC. Me he acostumbrado a tomar fotografías en una habitación de mi casa y luego entrar a mi oficina para encontrarlas automáticamente en Phone Link, listas para editar. Si tengo activadas las notificaciones de la computadora, incluso escucho el sonido que me avisa que las imágenes ya llegaron.

Phone Link también permite explorar el contenido del teléfono desde la pestaña Archivos, donde el dispositivo aparece en la lista de Dispositivos y unidades, junto a las unidades locales o servicios de almacenamiento en la nube que tengas configurados. Personalmente, no utilizo mi smartphone para manejar archivos que no sean fotos, pero es un detalle muy útil que seguramente resultaría valioso para personas que trabajan en otras áreas.

Apps en mi PC

(Image credit: Future)

A simple vista, uno de los principales usos de Phone Link es permitirte abrir las aplicaciones de tu smartphone directamente en la computadora. En la pestaña Apps aparece una lista con todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono, y al hacer clic en cualquiera de ellas se abre en una ventana independiente.

Esto no interfiere con lo que estés haciendo en el teléfono. Por ejemplo, si lo estás usando como segunda pantalla para ver un video de YouTube o como reproductor de música —una de las muchas formas de reutilizar un viejo smartphone Android—, la aplicación se abrirá únicamente en la ventana de tu PC.

Cuando empecé a usar Phone Link intenté aprovecharlo para todo, pero muchas veces terminaba regresando al teléfono. En muchas situaciones, usar un smartphone sigue siendo más intuitivo que hacerlo con un mouse y un teclado, ya que las aplicaciones móviles están diseñadas para manejarse con los pulgares. Sin embargo, con el tiempo encontré varios usos para las ventanas de aplicaciones de Phone Link que realmente resultan prácticos.

Como mencioné antes, uno de ellos es usarlo como reproductor de música. Puedo mantener Spotify abierto en una ventana aparte para cambiar de canción o de playlist cuando quiera. También resulta útil para consultar aplicaciones que no tienen versión para PC, como Too Good To Go o Mubi Go, o aquellas que sí cuentan con funciones web, pero cuya experiencia sigue siendo mejor en el teléfono, como la aplicación del servicio nacional de salud de mi país.

Sin embargo, hubo una función de Phone Link que literalmente me ahorró horas de trabajo. Cuando trabajaba para una empresa que no permitía usar la cuenta corporativa de Gmail en computadoras personales, Phone Link se convirtió en mi solución para seguir consultando el correo desde la PC. Me ahorró muchísimo tiempo cada día, ya que de otra forma habría tenido que revisar y responder correos desde el teléfono o esperar a que mi vieja laptop de trabajo decidiera encender.

Por supuesto, Phone Link también permite administrar llamadas y mensajes SMS desde la computadora. Personalmente, creo que no envío un SMS ni hago una llamada de voz tradicional —que no sea por WhatsApp— desde la década de 2010, pero estoy seguro de que habrá personas que encuentren esta función muy útil.

También me gusta el panel de notificaciones que aparece en el lado izquierdo de Phone Link. Gracias a él, la aplicación deja de ser solo una herramienta para controlar el teléfono y se convierte en un auténtico centro de información de tu smartphone. A menudo la mantengo abierta en mi segundo monitor, donde aprovecha muy bien el espacio disponible.

Controlar mi celular desde mi PC

(Image credit: Future)

Como ya se mencionó, puedes usar tu computadora para controlar las aplicaciones de tu celular a través de Phone Link, pero también puedes usarla para modificar la configuración del dispositivo en sí, lo cual resulta útil de una manera totalmente diferente.

Phone Link te permite monitorear el estado de tu celular; puedo ver cómo está conectado a otros dispositivos, qué nivel de batería tiene y si actualmente está emparejado con Phone Link o no. Incluso puedo ver una pequeña imagen de cuál es mi fondo de pantalla actual. Todo esto es útil hasta cierto punto, pero el nivel de batería es lo único que realmente resulta de gran utilidad.

Lo más importante son los controles de estado. Puedes alternar entre vibración, sonido y modo silencioso, activar y desactivar el modo «No molestar» y encender el reproductor multimedia.

A simple vista, estas herramientas pueden no parecer tan importantes, pero las he encontrado realmente útiles en momentos de apuro. Constantemente se me olvida silenciar mi celular antes de entrar a una videoconferencia, y con solo un clic rápido en el botón de «No molestar» me aseguro de no recibir llamadas inesperadas.

Como soy un poco perezoso, también me encanta el hecho de que puedas usar Phone Link para reproducir un sonido desde tu celular; siempre hago esto en lugar de perder cinco segundos buscando.

Mi única queja con Phone Link es que sigo necesitando tener mi celular a la mano para usarlo. Cada vez que empiezas a usarlo, tienes que desbloquear tu dispositivo y autorizar la conexión. Por lo general, ya no necesitas el celular después de eso, pero a veces me veo obligado, de forma inesperada, a volver a desbloquearlo, y siempre lo he dejado en algún lugar tonto y me he olvidado de él. Es una pequeña molestia, pero si ese es el precio que hay que pagar por un flujo de trabajo que, por lo demás, es fluido, que así sea.