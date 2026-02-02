Usuarios de iPhone obtendrán nueva función para proteger su privacidad en iOS 26.3: así es como funciona

iOS 26.3 vendrá con una nueva función para limitar la ubicación precisa

Esta herramienta restringe los datos de ubicación disponibles para los transportistas

Podría añadir otra capa de privacidad a los iPhones

Si quieres proteger tu privacidad al usar cualquiera de los mejores iPhones, una de las cosas más efectivas que puedes hacer es limitar el uso de tus datos de ubicación. Y con iOS 26.3 a la vuelta de la esquina, pronto tendrás otra forma de mantener tus datos privados bajo llave.

Esto se debe a que Apple está a punto de introducir una nueva función en iOS 26.3 llamada "Limitar la ubicación precisa". Como su nombre indica, está diseñada para reducir la información que se puede obtener de tu ubicación y, en su lugar, proporciona datos mucho más imprecisos a los operadores de telefonía móvil.

En un nuevo documento de soporte en el sitio web de Apple, la compañía describe cómo funciona la función Limitar la Ubicación Precisa. Tras explicar que tu ubicación se puede determinar con precisión según las torres de telefonía móvil a las que se conecta tu teléfono, Apple afirma que su nueva configuración restringe la información disponible para los operadores de esta manera. Esto podría significar que solo puedan determinar tu ubicación aproximada, por ejemplo, en lugar de una dirección postal precisa.

Apple también señala que esta nueva función no limita “la calidad de la señal ni la experiencia del usuario”, y tampoco obstaculiza al personal de emergencias, ya que aún pueden ver su ubicación exacta durante una emergencia.

Para usarla, abre la app Ajustes y pulsa Servicio Móvil > Opciones de Datos Móviles. Luego, activa el interruptor junto a Limitar Ubicación Precisa. Debes reiniciar tu dispositivo cada vez que actives o desactives esta función.

¿Qué dispositivos son compatibles?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Cabe destacar que esta nueva función tiene algunas condiciones. Por ejemplo, Apple indica que es necesario tener un iPhone Air, iPhone 16e o iPad Pro con chip M5 y conexión Wi-Fi y celular para que funcione.

Apple añade que necesitarás tener iOS 26.3 o iPadOS 26.3 en tu dispositivo. Estas actualizaciones aún no se han publicado, pero se espera que lleguen en la próxima semana aproximadamente

Además, aunque la función limita el acceso a los datos de ubicación de los operadores, no afecta a los datos de ubicación compartidos con las aplicaciones. Esto debe ajustarse por separado en Privacidad y Seguridad > Servicios de Ubicación en la aplicación Ajustes.

Todo esto significa que la nueva función tiene un lanzamiento algo limitado por el momento. Pero a medida que más dispositivos Apple comiencen a usar los módems C1 y C1X de la compañía (los que vienen con los teléfonos compatibles mencionados anteriormente), este tipo de herramienta para preservar la privacidad debería convertirse en la norma para los fans de Apple. Y eso es una gran noticia para cualquiera que quiera proteger su privacidad un poco más.