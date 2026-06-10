Solo 3 iPhones pueden acceder a la mejor versión de la IA de Siri: a continuación te contamos qué funciones son exclusivas del "modelo local más potente" de Apple

A principios de esta semana me encargué de hacer un blog en vivo sobre la WWDC 2026, y estar al día con los requisitos de los dispositivos de Apple para iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI me pareció una tarea propia de alguien con memoria fotográfica.

Los tres paquetes de software tienen criterios de compatibilidad diferentes (por no hablar de iPadOS 27 y macOS Golden Gate), así que después del evento publiqué una guía explicativa sobre la compatibilidad de iOS 27 y Siri AI, que te dirá si tu iPhone puede soportar las próximas funciones de iOS de Apple.

No voy a repetir aquí todos esos requisitos de los dispositivos, pero un gran punto de confusión ha sido la exclusividad del «modelo más potente en el dispositivo» de Apple, conocido oficialmente como Apple Foundation Models (AFM) Core Advanced. Solo tres iPhones —el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air— tienen suficiente RAM (12 GB) para acceder a este modelo y, por lo tanto, a la mejor versión de la IA de Siri. Pero, ¿qué significa eso exactamente?

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Requisitos del dispositivo para AFM Core Advanced (Image credit: Apple)

Según el comunicado de prensa de Apple sobre la IA de Siri, las dos funciones exclusivas de AFM Core Advanced son la personalización de la voz y un dictado más avanzado en todo el sistema.

La primera te permite personalizar la expresividad y el ritmo de la voz de Siri; cualquier persona con acceso a Siri AI puede seguir eligiendo entre un número determinado de voces de Siri, pero necesitarás un iPhone 17 Pro, un iPhone 17 Pro Max o un iPhone Air para hacer que Siri hable más rápido, más lento y con más o menos entusiasmo.

(Image credit: Apple / Future)

La segunda característica —un sistema de dictado más avanzado en todo el dispositivo— es, sin duda, la más importante. Básicamente, significa que los modelos de iPhone de gama alta son más eficaces a la hora de convertir la voz en texto preciso que los modelos más antiguos o menos avanzados. Este motor de dictado actualizado «gestiona automáticamente las mayúsculas, la puntuación y el formato mientras [tú] hablas», afirma Apple, lo que significa que puedes «hablar con naturalidad y confiar en que [tus] palabras aparecerán con claridad, precisión y tal y como las has dicho».

Para que quede claro, esto no significa que si tienes, por ejemplo, un iPhone 15 Pro, tu Siri sea incapaz de convertir el habla en texto. Sí, Siri ha sido pésimo haciendo precisamente eso en el pasado —cualquiera que haya intentado enviar un mensaje usando CarPlay sabrá de lo que hablo—, pero tengo entendido que la IA de Siri, al ser una versión completamente nueva de Siri, traerá un dictado mejorado a un nivel básico (es decir, a todos los iPhones compatibles).

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Pero para quienes dependen del dictado para enviar mensajes o navegar por su iPhone sin usar las manos, la diferencia en las capacidades de dictado entre los mejores iPhones y los modelos más antiguos puede ser más significativa.

La brecha en materia de capacidades se ampliará

Craig Federighi, de Apple, explica la arquitectura de Siri en la WWDC 2026 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En este momento, no está del todo claro si el modelo AFM Core Advanced de Apple también se traducirá en una resolución de consultas notablemente más rápida para los iPhones equipados con él. El dictado no es lo mismo que la interpretación: Apple solo ha dicho que estos iPhones serán mejores en lo primero, no en lo segundo.

Pero dado que AFM Core Advanced es un modelo de 20 mil millones de parámetros que solo existe en iPhones con 12 GB de RAM, es lógico pensar que estos iPhones podrán realizar tareas de IA más rápidamente que aquellos equipados con el modelo AFM Core de Apple de 3 mil millones de parámetros y solo 8 GB de RAM.

Por cierto, una mayor cantidad de RAM también facilita una carga más rápida de las aplicaciones y un cambio más fluido entre ellas, aunque las diferencias entre los iPhone en esos aspectos ya son insignificantes (el iPhone 15 Pro se siente tan rápido de navegar como el iPhone Air, por ejemplo). Es más, iOS 27 está haciendo que la carga y el cambio de aplicaciones sean más rápidos para todos los iPhone compatibles, por lo que tener más o menos RAM no es motivo de preocupación fuera del ámbito de la IA.

Por el momento, entonces, parece que los propietarios del iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air simplemente obtendrán un Siri más personalizable y más capaz de convertir el habla en texto.

Eso no es lo ideal para los usuarios del iPhone 16 Pro o del iPhone 17 que pensaban que estaban comprando un teléfono «diseñado para Apple Intelligence» —¡que se preparen los abogados!—, pero estos iPhones son capaces de ejecutar todas las funciones de Apple Intelligence presentadas en el anuncio del software en 2024 (así que, en realidad, bajen las horquillas).

I THOUGHT THE IPHONE 16 WAS BUILT FROM THE GROUND UP FOR AI?Apple not supporting everything on their less than 2 year old AI devices is insane. https://t.co/uUz3pFYtZ7June 8, 2026

Por supuesto, al estilo clásico del marketing, la letra pequeña de Apple al respecto deja la puerta abierta a que más funciones sean exclusivas del modelo AFM Core Advanced: «El modelo integrado en el dispositivo más potente de Apple y las funciones que permite, como voces expresivas y un dictado más avanzado, están disponibles en…», reza el comunicado de prensa. «Como» es la palabra clave aquí: seguramente se avecinan más funciones exclusivas del hardware, aquellas que requieren más potencia de cálculo de la que puede proporcionar el modelo básico AFM Core de Apple.

Pero, por el momento, creo que el revuelo es un poco exagerado. Si tienes un iPhone compatible con Apple Intelligence, obtendrás todas las funciones anunciadas en la WWDC 2026, excepto dos.

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