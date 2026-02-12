Siri se convertirá oficialmente en la mayor vergüenza de Apple si estos nuevos rumores sobre el retraso de iOS 27 son ciertos

Según se informa, Apple ha retrasado algunas de las funciones de IA de Siri más allá de iOS 26.4.

Al parecer, estas funciones se incluirán ahora en iOS 26.5 o iOS 27.

Estas funciones se anunciaron por primera vez en junio de 2024.

La tan esperada renovación de la IA de Siri se está convirtiendo en una gran vergüenza para Apple, ya que, aunque se anunció inicialmente en junio de 2024, momento en el que Apple dijo que se lanzaría como parte de iOS 18 ese año, ahora estamos en 2026 y todavía no ha llegado. No solo eso, sino que, según se informa, ahora se está retrasando aún más.

Habíamos oído que podría llegar finalmente, al menos en parte, con iOS 26.4, que se espera que se lance pronto, pero ahora el observador de Apple Mark Gurman, en un artículo para Bloomberg (vía 9to5Mac), ha dicho que al menos algunas de las funciones que se habían planeado anteriormente para iOS 26.4 se incluirán ahora en iOS 26.5, que se espera para mayo, y en iOS 27, previsto para septiembre.

Gurman, que tiene un excelente historial en lo que respecta a la información sobre Apple, cita a «personas familiarizadas con el asunto» y añade que las funciones que más probablemente se retrasarán son «el control por voz de las acciones dentro de las aplicaciones» y «la capacidad ampliada de Siri para acceder a datos personales», lo que, según explica Gurman, «permitiría a los usuarios pedir al asistente, por ejemplo, que busque mensajes de texto antiguos para localizar un podcast compartido por un amigo y lo reproduzca inmediatamente».

Por lo tanto, si esto es correcto, la revisión de la IA de Siri no obtendrá la mayoría de sus características principales hasta aproximadamente dos años después de su primer anuncio, y las partes que no lleguen hasta iOS 27 se retrasarán dos años completos con respecto a lo que Apple había anunciado inicialmente.

Una espera excesivamente larga

Incluso aisladamente, se trataría de un retraso ridículamente largo y poco justo para los clientes —entre los que me incluyo— que se pasaron a los teléfonos de la serie iPhone 16 en parte por la promesa de estas funciones.

Pero la situación empeora aún más si se tiene en cuenta la ventaja que lleva Android en cuanto a funciones de IA, ya que Gemini lleva años ofreciendo gran parte de lo que Apple promete para Siri.

De hecho, Apple está tan rezagada que parece haber renunciado, al menos por el momento, a intentar competir directamente y, en su lugar, ha firmado un acuerdo con Google para utilizar Gemini como cerebro de Siri. Pero, incluso con ese acuerdo en vigor, la espera continúa.

Apple no es ajena a las situaciones embarazosas y los fracasos, desde el «antennagate» y el «bendgate» hasta el pésimo estado en que se lanzó Apple Maps y el abandonado cargador inalámbrico AirPower, pero ninguno de estos problemas se prolongó tanto como la actual debacle de Siri.

Y Siri no solo está muy por detrás de la competencia en este aspecto, sino que, incluso antes de la aparición de la IA, se consideraba que Siri era menos capaz que sus rivales, por lo que, por alguna razón, esto es algo con lo que Apple ha luchado de una forma u otra desde el lanzamiento de Siri.

Esperemos que Siri sea finalmente competitivo una vez que se lleve a cabo la prometida revisión de la IA, pero tal y como han ido las cosas hasta ahora, no me sorprendería que se retrasara aún más.

