Los usuarios de iOS 26 afirman que Liquid Glass les provoca fatiga visual y vértigo. Estas son las posibles soluciones

Los usuarios de Reddit están reportando mareos, vértigo y fatiga visual con iOS 26.

Esto parece deberse a los efectos visuales que hacen que los íconos aparezcan inclinados.

Hay medidas que puedes tomar para reducir el problema.

Es una realidad, el lanzamiento de iOS 26 ha tenido altibajos, sobre todo por las quejas de los usuarios sobre la duración de la batería y la legibilidad del texto, pero eso no es todo, ahora hay informes de problemas aún más graves.

Numerosos usuarios de Reddit (a través de Phandroid) han informado de que el nuevo diseño Liquid Glass puede hacer que los íconos aparezcan inclinados, especialmente cuando hay un fondo de pantalla oscuro o cuando se utilizan los temas de íconos «Oscuro», «Claro» o «Tintado», en lugar de los íconos predeterminados.

El efecto está provocando que algunos usuarios se sientan mareados, sufran fatiga visual o incluso informen de sensaciones de vértigo. Un usuario lo describió como «una pesadilla óptica», otro afirmó que «esta actualización me hace sentir borracho» y hay muchas otras publicaciones similares.

Los íconos aparecen inclinados para algunos usuarios en esta imagen. (Image credit: tantunidevourer)

Escapar del efecto

Afortunadamente, hay posibles soluciones que puedes probar. Por un lado, puedes mantener el estilo de iconos predeterminado y utilizar un fondo de pantalla brillante. Eso debería hacer que el efecto sea menos visible, pero puede que no resuelva completamente el problema para todo el mundo.

Otra medida que puedes tomar, tal y como se detalla en nuestra guía para que iOS 26 sea más agradable a la vista, es ir a Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto y activar la opción «Reducir transparencia».

También es posible que desees aumentar el contraste, cuya opción se encuentra en la misma pantalla.

Por supuesto, tener que pasar por todas estas complicaciones solo para poder usar tu teléfono no es lo ideal. Quizás Apple podría realizar algunos ajustes en el diseño de la interfaz Liquid Glass en una futura actualización, para mejorar la visibilidad.

Nos hemos puesto en contacto con Apple para obtener comentarios y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta. Hasta entonces, no te pierdas nuestras reseñas detalladas del iPhone 17, el iPhone Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.