Las nuevas funciones de seguridad infantil de Apple "no llegan donde se produce el daño", afirma un experto en seguridad en línea

Los iPhones son, con diferencia, los teléfonos más populares entre los adolescentes

La seguridad en línea —y, en particular, la seguridad en línea de los niños— se ha convertido en un tema candente de debate en los últimos meses.

El Reino Unido está siguiendo el ejemplo de Australia al prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años, mientras que las grandes empresas tecnológicas, como Apple y Google, se han comprometido a brindar a los padres más herramientas de seguridad para proteger mejor a sus hijos de los riesgos relacionados con los teléfonos inteligentes.

Apple, por su parte, dedicó una parte considerable de su presentación en la WWDC 2026 a las nuevas funciones de la Cuenta Infantil que introducirá en iOS 27, pero ¿son estos cambios —que incluyen un control parental más detallado y límites de tiempo de uso específicos para cada aplicación— suficientes para satisfacer a los gobiernos, cada vez más preocupados por la seguridad? La respuesta, al menos por ahora, parece ser «no».

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El mismo día de la presentación principal de Apple en la WWDC 2026, el gobierno del Reino Unido dio a las grandes empresas tecnológicas un ultimátum de tres meses para «implementar soluciones técnicas en teléfonos inteligentes y tabletas que detecten y bloqueen imágenes de desnudos de menores», so pena de enfrentar multas y medidas legislativas que las obliguen a hacerlo.

Keir Starmer en su intervención en la London Tech Week 2026 (Image credit: Getty Images / WPA Pool / Pool)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mencionó expresamente a Apple y Google como los principales responsables de este «horrible problema», y agregó que «nada queda descartado» en cuanto a sanciones: «Como último recurso, estamos analizando la posibilidad de imponer responsabilidad penal a los ejecutivos de las empresas tecnológicas que no cumplan con las normas». ¡Vaya!

Starmer también citó a la empresa británica de inteligencia artificial SafeToNet —cuyo software HarmBlock bloquea todo el contenido de desnudos en los teléfonos inteligentes compatibles a nivel del sistema operativo (SO)— como prueba de que las exigencias del gobierno son factibles de implementar a nivel tecnológico.

TechRadar habló en exclusiva con Richard Pursey, fundador y director ejecutivo de SafeToNet, para entender en qué aspectos las grandes empresas tecnológicas como Apple siguen fallando en materia de seguridad infantil, y cómo pueden abordar las vulnerabilidades en sus respectivos enfoques ante este complejo tema.

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Las preguntas de esta entrevista han sido editadas para mayor claridad.

TechRadar (TR): Apple dedicó una parte considerable de su conferencia WWDC 2026 a mostrar sus nuevas funciones de seguridad infantil. ¿Esto sugiere que las grandes empresas tecnológicas están tomando más conciencia sobre los peligros del uso de smartphones entre los niños?

Richard Pursey (RP): Todos los avances de las grandes tecnológicas en materia de seguridad infantil en línea son bienvenidos. En SafeToNet, nunca hemos creído en una solución única, porque proteger a los niños en línea requiere un enfoque colaborativo en el que todo el ecosistema de seguridad digital debe trabajar en conjunto. Esto incluye a los legisladores, las grandes empresas tecnológicas y especialistas en ciberseguridad como SafeToNet.

Lo que Apple anunció en WWDC 2026 representa un progreso real: cuentas infantiles obligatorias, aprobación de los padres antes de descargar nuevas apps o acceder a sitios web, y una ampliación de su sistema de detección de seguridad en la comunicación para cubrir contenido violento y gráfico, además de la desnudez. Todo eso es importante, y los padres deberían activarlo.

Pero la protección sigue estando limitada a donde Apple decide implementarla —dentro de sus propias apps, como iMessage y FaceTime— y depende de que desarrolladores individuales como Meta, TikTok, etc., decidan implementar protecciones similares en las suyas. Y ahí está el problema. A las plataformas tecnológicas se les ha dado años para resolver este tema y no lo han hecho. No veo por qué empezarían ahora. Por muy bienvenidos que sean los anuncios de Apple, no llegan al lugar donde realmente ocurre el daño: en plataformas donde los usuarios pueden ver, grabar y compartir contenido dañino.

Apple anunció una gran cantidad de nuevas funciones de seguridad infantil en la WWDC 2026 (Image credit: Apple)

Ann Thai, directora sénior de Plataformas y Tecnologías de Mercado de Apple, dijo en la WWDC 2026: "Son los desarrolladores quienes desempeñan un papel importante para garantizar que los niños tengan experiencias adecuadas para su edad en las aplicaciones". Y añadió: "…creemos que todas las aplicaciones tienen la misma responsabilidad". Y [ella] mencionó los recursos de Apple para ayudar a los desarrolladores a incorporar esta funcionalidad en sus aplicaciones. Depender de que cada plataforma de aplicaciones, cada aplicación de mensajería, cada sala de chat [y] cada plataforma de videojuegos desarrolle sus propias soluciones representa un enorme riesgo para la seguridad de todos los niños. No podemos permitirnos dejar ningún vacío, ya que todos sabemos que los malhechores los encontrarán y se aprovecharán de ellos.

A las plataformas tecnológicas se les ha dado años para resolver este problema, y no lo han logrado. Richard Pursey, CEO de SafeToNet

Esa es precisamente la brecha que el gobierno del Reino Unido señaló el 8 de junio, dando a todos los fabricantes de dispositivos tres meses para definir cómo la cerrarán.

También es la brecha que HarmBlock fue creado para cerrar: una capa de protección que abarca todo el dispositivo. Una que sea independiente de las aplicaciones y que incluso funcione en entornos con cifrado de extremo a extremo (E2EE). HarmBlock está diseñado para impedir que se vean, graben y compartan contenidos sexuales en todo el dispositivo, incluyendo las transmisiones en vivo y la cámara. El gobierno afirmó además que todo esto debe lograrse sin poner en riesgo la privacidad de los usuarios, y ahí es donde HarmBlock demuestra su gran potencial. Funciona en el dispositivo, en tiempo real, sin recopilar ni transmitir ningún dato de los usuarios.

Algunos estudios indican que hasta el 88% de los adolescentes estadounidenses tienen un iPhone (Image credit: Getty Images)

TR: ¿Es demasiado tarde -o incluso posible- que las grandes empresas tecnológicas implementen estos cambios?

RP: No es demasiado tarde, pero no podemos ser tímidos en nuestro enfoque. El gobierno del Reino Unido ha sido audaz y no debe ceder ni suavizar su postura. HarmBlock es la prueba irrefutable de que es posible hacer que todos los teléfonos inteligentes y tabletas (y también las computadoras portátiles, aunque estén fuera del alcance inicial del gobierno del Reino Unido) sean seguros desde el primer momento.

Una tecnología como la nuestra es a prueba de manipulaciones; no se puede eliminar ni eludir. Esto debe convertirse en la norma. Antes conducíamos autos sin cinturones de seguridad. Nadie en su sano juicio haría eso hoy en día. Por lo tanto, debemos seguir adelante con confianza y hacer que todos los dispositivos que estén en manos de un niño sean seguros de usar. Podemos hacerlo, y podemos hacerlo ahora.

TR: La función "Seguridad en las comunicaciones" de Apple utiliza inteligencia artificial integrada en el dispositivo para determinar si una foto o un video parece contener desnudos y bloquea ese contenido en consecuencia. Como mencionaste, Apple anunció que está ampliando esta funcionalidad para incluir contenido sangriento y violento. ¿Podrías aclarar en qué se sigue diferenciando HarmBlock del enfoque de Apple?

RP: HarmBlock es universal. Funciona en todos los dispositivos y en todo el dispositivo. No es selectivo como el de Apple. Es agnóstico y protege todo el ecosistema, no solo las aplicaciones que controla un fabricante en particular. HarmBlock detiene de raíz problemas como la sextorsión porque funciona en la cámara de cualquier aplicación, no solo en la cámara nativa de Apple. No conozco a ningún padre o madre que no quiera eso.

No podemos permitirnos dejar ningún resquicio, ya que todos sabemos que los malhechores los encontrarán y se aprovecharán de ellos. Richard Pursey, CEO de SafeToNet

TR: En cuanto a las nuevas exigencias del gobierno del Reino Unido relacionadas con la detección de imágenes sexualmente explícitas, ¿en qué medida el enfoque actual de Apple no cumple con esas exigencias?

RP: Sigue habiendo una brecha clara. Apple ha confirmado que puede bloquear contenido explícito dentro de su propio ecosistema de mensajería, pero deja en manos de cada aplicación la responsabilidad de incorporar esa misma protección en su propio entorno, y actualmente no hay forma de que un padre o una madre verifique si una aplicación en particular realmente lo ha hecho. La cámara tampoco está protegida, lo que significa que se puede crear contenido de ese tipo.

Con un dispositivo habilitado para HarmBlock, no tienes que verificar nada. Simplemente funciona en el momento en que se enciende el dispositivo. Verás nuestro símbolo del brote en la barra de estado, y esa es la confirmación de que la protección contra el desnudo está activa en todo el dispositivo, no escondida en algún lugar dentro de la configuración de una sola aplicación. Los niños no pueden eludirla ni desactivarla. Los padres no deberían tener que revisar cada una de las aplicaciones que su hijo tiene instaladas solo para saber que está a salvo. SafeToNet hace que todo el dispositivo sea seguro desde el primer momento. Sin procesos de configuración iniciales, sin flujos de usuario confusos. Simplemente funciona.

Las características principales de HarmBlock en el HMD Fuse (Image credit: SafeToNet)

TR: ¿Hay planes para que HarmBlock AI esté disponible en otros dispositivos, además del HMD Fuse?

RP: Sí, y eso está sucediendo en este mismo momento. Cada vez más fabricantes de equipos originales (OEM) están recurriendo a SafeToNet, incluidos los fabricantes de chipsets, y tenemos previsto hacer algunos anuncios importantes en ese ámbito muy pronto.

Creemos que estamos estableciendo el estándar de referencia en materia de seguridad en los dispositivos. Si no cuenta con HarmBlock, entonces no es seguro. Nos eligen por la velocidad, precisión y eficiencia de nuestro software y, lo que es más importante, porque somos independientes. Somos especialistas en este campo y llevamos más de 14 años protegiendo a los niños. Esta es nuestra área de especialización.

HarmBlock detecta el contenido nocivo más rápido que un parpadeo, y así es como funciona en transmisiones en vivo. A los fabricantes les gusta que no interfiramos en la experiencia del usuario con su dispositivo o sus aplicaciones. Nos eligen porque equilibramos la seguridad con la privacidad. No conocemos a nadie más que haga eso.

(Image credit: Getty Images)

Si SafeToNet está en conversaciones con fabricantes de chipsets, es de suponer que HarmBlock pronto se convertirá en un punto clave de venta de más teléfonos —y esperemos que también en modelos disponibles fuera del Reino Unido—.

¿Podría ser que la empresa también esté en comunicación directa con grandes empresas tecnológicas como Apple y Google sobre el tema de la seguridad infantil? "No puedo negarlo ni confirmarlo", dijo la cofundadora de SafeToNet, Sharon Pursey, a TechRadar para otro artículo, lo que sugiere que la visión de Richard de un verdadero «enfoque colaborativo» podría hacerse realidad pronto.

En cualquier caso, si en este momento estás pensando qué teléfono inteligente comprarle a tu hijo, recientemente investigamos cuáles son los mejores teléfonos para niños para que no tengas que hacerlo tú. Nuestra guía completa explica la diferencia entre teléfonos inteligentes, teléfonos básicos y dispositivos híbridos, y ofrece recomendaciones para diferentes necesidades de los padres.

Nos hemos puesto en contacto con Apple para conocer su respuesta a las exigencias del gobierno del Reino Unido y actualizaremos este artículo si recibimos una respuesta.

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