La actualización a iOS 26.5 habilita funciones del Apple Watch y los AirPods para productos de terceros, pero solo si vives en la UE

La actualización iOS 26.5 ya está llegando a nuestros iPhones

Incluye compatibilidad con nuevos dispositivos portátiles de terceros para funciones que antes eran exclusivas del Apple Watch y los AirPods

Por ahora, solo está disponible en la UE

La última actualización de iOS 26.5 de Apple incorpora algunas funciones exclusivas de los AirPods y el Apple Watch a los audífonos y dispositivos portátiles de otras marcas, pero solo para los teléfonos de la UE.

Esto se hace para que Apple pueda cumplir mejor con la Ley de Mercados Digitales de la UE, lo que significa que Apple tiene que ceder algunas de las ventajas de software que eran exclusivas de su propio hardware y llevarlas a relojes inteligentes de terceros, como los fabricados por Garmin, Amazfit y Huawei, y a audífonos y auriculares de terceros.

Para los usuarios de relojes inteligentes, la mayor novedad será la posibilidad de responder a las notificaciones de mensajes con reacciones o respuestas. Actualmente, solo se pueden ver las notificaciones de iOS en dispositivos de terceros, mientras que los usuarios del Apple Watch pueden enviar una respuesta a través de la ventana emergente de notificaciones. Con esta actualización a iOS 26.5, eso debería empezar a cambiar, siempre y cuando otros fabricantes de relojes inteligentes actualicen su hardware para admitir las nuevas capacidades.

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Solo ten en cuenta que tu teléfono solo puede reenviar notificaciones a un dispositivo a la vez, así que si por alguna razón tienes un Apple Watch y otro reloj inteligente, tendrás que elegir cuál prefieres que sea compatible.

Volviendo a iOS 26.5, también habrá un segundo cambio en las notificaciones gracias a la compatibilidad de terceros con las «Actividades en vivo» de tu iPhone —esas notificaciones en tiempo real que aparecen en la pantalla de bloqueo de tu iPhone o en la Dynamic Island, como los resultados deportivos o la distancia a la que se encuentra tu conductor de Uber—. Estas actualizaciones en vivo también pueden aparecer en el Smart Stack de tu Apple Watch, y ahora podrían mostrarse en tus otros dispositivos portátiles inteligentes —de nuevo, siempre y cuando el fabricante incorpore la compatibilidad.

(Image credit: TechRadar)

¿Habrá más?

Sin olvidar la actualización para los audífonos, iOS 26.5 también añade compatibilidad con el emparejamiento por proximidad para audífonos que no sean de Apple.

Esta es la función que permite emparejar los AirPods con tu iPhone con un solo toque cuando empiezas a configurarlos cerca del dispositivo. Gracias a la actualización, los audífonos de terceros pueden empezar a ser compatibles con este proceso de configuración simplificado.

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Aunque ninguna de estas nuevas herramientas parece revolucionaria, eliminan parte de la fricción que supone elegir una opción de terceros en lugar de la tecnología propia de Apple, lo que hace que la elección entre las opciones tecnológicas disponibles sea más justa; por lo tanto, esta actualización debería considerarse una gran ventaja si vives en la UE.

En cuanto a quienes viven fuera de la UE, no esperen una actualización similar. Si bien la regulación de la UE ha llevado a Apple a realizar cambios globales —como la implementación de la carga USB-C—, las normas digitales son mucho más fáciles de bloquear geográficamente. Ya lo hemos visto anteriormente con las regulaciones de la App Store, y espero que Apple no quiera derribar su jardín amurallado más de lo que le exige la ley.

Es más, Apple ha argumentado que la Ley de Mercados Digitales de la UE debería ser eliminada, y ha advertido que existen riesgos para los usuarios si se ve obligada a cambiar la forma en que sus productos interactúan entre sí y con terceros.

Por ahora, solo nos queda mirar con envidia la actualización exclusiva de la UE y esperar que nuestros propios gobiernos introduzcan normas similares por su cuenta, a pesar de las protestas de Apple.

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