iOS 26.4 traerá estas 5 mejoras a tu iPhone, pero aún no hay señales de la nueva Siri
¿Apple ha cometido un error?
- La actualización beta iOS 26.4 de Apple ya está disponible para iPhones.
- La actualización contiene varias funciones nuevas interesantes.
- Sin embargo, carece del nuevo Siri con tecnología Apple Intelligence.
La actualización iOS 26.4 de Apple ya está aquí, al menos en versión beta, y trae consigo un montón de nuevas funciones y mejoras. Desde métricas de salud hasta ajustes en la cámara, hay muchas mejoras en la versión beta, y una ausencia notable.
A continuación, hemos recopilado algunos de los cambios más significativos para que puedas ver lo que obtienes si decides descargar e instalar la versión beta. Si decides hacerlo, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu iPhone por si algo sale mal.
1. Zoom de audio en la aplicación Cámara
La aplicación Cámara de Apple ha incorporado una nueva configuración denominada «Zoom de audio» en iOS 26.4. Cuando se activa, el audio grabado se centrará en el sujeto del video al hacer zoom. Esto podría ayudar a garantizar que se eliminen los sonidos que distraen, o al menos que no sean el centro de atención del video, y que se pueda escuchar correctamente el audio procedente del sujeto.
2. Actualizaciones de aplicaciones de salud
Se han realizado varios cambios en la aplicación Salud de iOS 26.4, que esperamos te permitan comprender mejor tu bienestar. Por ejemplo, la sección Sueño de la aplicación contiene una nueva métrica llamada Hora media de acostarse, que muestra las horas a las que te has acostado durante las últimas 14 noches.
Además, la sección «Signos vitales» de la aplicación Salud ahora incluye tu nivel de oxígeno en sangre en el gráfico resumen diario. Aunque las versiones anteriores de iOS tenían una sección con información sobre el oxígeno en sangre, no era tan fácil encontrar tus niveles.
3. Hotspot personal
¿Utilizas la configuración de Punto de acceso personal para compartir los datos de tu iPhone con otros dispositivos? En iOS 26.4, ahora es mucho más fácil ver cuántos datos estás utilizando de esta manera. En la sección "Compartir Internet" de la aplicación Ajustes, puedes pulsar "Uso de datos" para ver cuántos datos se han enviado a tus dispositivos Apple, mientras que los productos que no son de Apple aparecen en la sección "Otros dispositivos". El consumo total de "Compartir Internet" se muestra junto al botón "Uso de datos".
4. Apple Music
¿Quieres agregar una canción a varias listas de reproducción en Apple Music? Hasta ahora, no era posible, lo que suponía una limitación frustrante para el servicio de streaming musical de Apple. Ahora, todo eso ha cambiado en iOS 26.4, ya que la actualización te permite seleccionar una canción y elegir varias listas de reproducción existentes para agregarla. Esto te ahorrará mucho tiempo al agregar canciones repetidamente y gestionar tu biblioteca musical.
5. Shortcuts
La aplicación Atajos de Apple es una herramienta excelente, y muy subestimada, para tu iPhone. Con iOS 26.4, incorpora un control para establecer el límite de carga de la batería. Esto te permite establecer automáticamente un límite en el porcentaje de carga de tu iPhone, lo que podría ayudar a prolongar su vida útil y ralentizar el desgaste de la batería. Funciona en incrementos del 5 % desde el 80 % hasta el 100 %, y es similar a un atajo añadido recientemente a macOS 26.4.
¿Dónde está la nueva Siri?
A pesar de todas las actualizaciones, hay una característica que destaca por su ausencia: una versión renovada de Siri con tecnología Apple Intelligence. Los rumores anteriores sugerían que se introduciría en iOS 26.4, pero a pesar de esas afirmaciones, seguimos teniendo la versión estándar del asistente virtual de Apple.
En los últimos días, se había afirmado que Apple estaba teniendo problemas con la nueva versión de Siri y que la función podría retrasarse hasta versiones posteriores de iOS 26, o incluso hasta iOS 27. Eso sonaba como una mala noticia para Apple, y ahora que se ha confirmado la ausencia del nuevo Siri, se plantean serias dudas sobre la capacidad de Apple para estar a la altura de sus rivales en lo que respecta a la inteligencia artificial (IA). La nueva Siri realmente tiene que sorprender a la gente para que Apple tenga alguna posibilidad de competir, independientemente de cuándo llegue.
