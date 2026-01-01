Hay un temporizador de apagado "secreto" en tu iPhone y iPad. Aquí te explicamos cómo desbloquearlo para Netflix

Si eres como yo, ver programas en la cama al final de un largo día es una excelente manera de relajarte.

Sin embargo, cuando me quedo dormido y Netflix sigue funcionando, a veces durante horas, al día siguiente es un fastidio tener que volver a encontrar el punto en el que lo dejé. Algunas aplicaciones tienen temporizadores de apagado automático incorporados, pero muchas (como Netflix) aún no los tienen.

Ahí es donde resulta útil una práctica función oculta en la alarma de iOS y iPadOS: si estás viendo programas o escuchando podcasts/audiolibros en tu iPad o iPhone, puedes quedarte dormido tranquilamente sabiendo que tu dispositivo también lo hará pronto.

Hace seis meses tuve un bebé y también tengo un niño de dos años, así que se puede decir que al final de la mayoría de los días estoy bastante agotada. Lo último que hago por la noche es darle de comer a mi bebé (mientras veo una serie en mi iPad, apoyado en mi mesita de noche) y luego me acuesto un rato esperando a que se duerma y a que yo también pueda dormir un poco, que lo necesito mucho.

Como se pueden imaginar, en realidad no me cuesta mucho conciliar el sueño, pero me gusta la comodidad de tener la pantalla encendida mientras me duermo. Sin embargo, después de quedarme dormida constantemente en 10-20 minutos, pero encontrar que mis programas seguían reproduciéndose a veces durante horas, busqué una solución.

Encuentre el temporizador de apagado automático

Puedes configurar un temporizador de apagado personalizado para aplicaciones como Netflix en la aplicación Reloj (arriba); el proceso es el mismo en iPadOS si tienes una tableta de Apple. (Image credit: Apple)

No es una configuración obvia, por lo que es comprensible que se te haya pasado por alto. Ve a la aplicación Reloj de tu dispositivo y toca la configuración Temporizadores. Seguro que ya la has utilizado para otras cosas, como cocinar o como recordatorio para hacer algo.

Toca «Cuando finalice el temporizador» y desplázate hasta la parte inferior, pasando todas las opciones de tonos de llamada, y verás que aparece «Detener reproducción».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Toca esta opción y, cuando finalice el temporizador, tu programa de Netflix (u otro servicio de streaming) se detendrá y tu iPad/iPhone se bloqueará. Tendrás que pulsar «Configurar» la primera vez que lo hagas; sabrás que lo has hecho bien cuando vuelvas a la pantalla principal del temporizador y veas que ahora aparece «Detener reproducción» junto a «Cuando finalice el temporizador».

Dependiendo de lo cansado que esté, configuro el temporizador entre 5 y 20 minutos; normalmente tengo una idea bastante clara del tiempo que voy a necesitar. Luego, al día siguiente, cuando vuelvo a ver o escuchar el programa, sé que solo tendré que rebobinar hasta el máximo establecido en el temporizador para seguir reproduciendo desde donde lo dejé.

Hasta que consiga un dispositivo que reconozca exactamente cuándo se me cierran los ojos, esta es la mejor opción.

Más ajustes del temporizador

(Image credit: Apple)

Unos cuantos ajustes más en el temporizador pueden ayudarte a hacerte la vida más fácil. Una forma rápida de cambiar entre diferentes duraciones de alarma (por ejemplo, si quieres 5 minutos una noche, 20 minutos otra noche y 10 minutos otra diferente) es utilizar la opción «Recentes».

Desplázate más allá de la sección «Cuando finaliza el temporizador» y verás una lista de todas las alarmas que has utilizado recientemente. Ahora solo tienes que pulsar la que quieras sin tener que ajustar el temporizador en la parte superior. ¡Así ahorras unos segundos muy valiosos!

Esto también es útil si utilizas el temporizador para otras cosas durante el día, como por ejemplo, mientras cocinas. He etiquetado mis temporizadores como «Hora de acostarse» para asegurarme de que tienen activada la función «Dejar de reproducir». Puedes establecer una etiqueta cuando creas un temporizador, cambiando «Temporizador» por el nombre que prefieras.

Centro de control y Siri

Puedes crear un acceso directo a tu configuración personalizada del temporizador de apagado automático en el Centro de control; el proceso es el mismo en iPadOS para iPad. (Image credit: Apple)

También puedes utilizar el Centro de control y Siri, este último muy útil si necesitas tener las manos libres, por ejemplo, si tu iPad está sobre un mueble ligeramente fuera de tu alcance.

En el Centro de control, que es el conjunto de opciones que aparece al deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha, puedes añadir un control de temporizador. Después de deslizar hacia abajo, mantén presionada una zona vacía de la pantalla, pulsa «Añadir un control» y busca «Temporizador» en la lista de opciones.

Una vez añadido, tienes dos opciones. Toca una vez y accederás a las opciones normales del temporizador, pero también puedes mantener pulsado el icono del temporizador y luego deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla para añadir o quitar tiempo, de forma similar a como se hace para aumentar o reducir el brillo de la linterna. Ten en cuenta que para ello debes haber configurado previamente el temporizador en «Detener reproducción».

Por último, también puedes utilizar Siri. Tendrás que mantener pulsado el botón lateral/de inicio o decir "Hola, Siri" seguido de «establecer un temporizador de apagado automático de 10 minutos» para que se active la función "Detener reproducción". Asegúrate de incluir la palabra «apagado" antes de "temporizador", o te llevarás un buen susto cuando se agote el tiempo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.