Huawei Pura X Max: esta sería la nueva tendencia en el diseño de los smartphones plegables

Sin duda, en los últimos años los smartphones plegables han ganado popularidad en el mercado, con diseños altos y estrechos que han marcado la tendencia. Sin embargo, todo apunta a que 2026 será diferente. ¿La razón? Rumores sugieren que marcas como Samsung y Apple apostarían por dispositivos más anchos. Pero eso no es todo: Huawei ya se habría adelantado y mostrado su as bajo la manga.

Se trata del nuevo Huawei Pura X Max, un dispositivo que como mencionamos al inicio, adoptaría un diseño más ancho, tal como lo vimos con el Google Pixel Fold original y contaría con una pantalla exterior de 5,8 pulgadas con una pantalla interior de 7,6 pulgadas.

A continuación les compartimos un teaser a través de Android Authority:

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Huawei Pura X Max - YouTube Watch On

Además, las imágenes oficiales muestran un Huawei Pura X Max con un arreglo triple de cámaras traseras y un diseño plegable con un pliegue de pantalla apenas perceptible. Disponible en colores blanco, naranja y morado, el dispositivo apuesta por una experiencia más cómoda en horizontal, acercándose al uso de una pequeña tableta para ver contenido, jugar o realizar multitarea. Por ahora, HUAWEI ha abierto reservas en China sin revelar precio ni disponibilidad global, mientras que sus especificaciones siguen siendo limitadas, con rumores que apuntan a una pantalla interna de 7.69 pulgadas y una externa de 5.5 pulgadas, dimensiones muy similares a las filtradas para el próximo plegable panorámico de Samsung.