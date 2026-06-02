HONOR X8d debuta en México con pantalla AMOLED, batería de larga duración, Botón de IA y mucho más

¡La espera terminó! El nuevo Honor X8d llegó oficialmente a México, un dispositivo con grandes presentaciones, combinando diseño ultradelgado, batería de alta capacidad, resistencia certificada frente a caídas, agua y polvo, pero eso no es todo, ya que también integra un "Botón de IA" que nos ayudará a simplificar su uso en el día a día.

Pensado para quienes usan el teléfono para todo –trabajo, estudio y entretenimiento– y buscan un equipo confiable sin renunciar al estilo, el HONOR X8d se posiciona como una opción accesible para entrar de lleno al mundo de la IA móvil.

Diseño ultradelgado que no sacrifica resistencia

Con un cuerpo de 7.5 mm de grosor y un peso de 188 gramos, el HONOR X8d es ligero y cómodo para usar con una sola mano, pero está preparado para los accidentes cotidianos, ya que el dispositivo cuenta con certificación SGS Premium Performance de resistencia a caídas y aplastamiento, avalando que puede soportar caídas de hasta 2 metros de altura bajo condiciones de laboratorio controladas. A esto se suma la protección IP65, que lo protege frente a polvo, salpicaduras y chorros de agua a presión, de tal manera que su funcionamiento se mantendrá en escenarios como lluvia intensa o ambientes con polvo.

Latest Videos From Watch full video here:

No obstante, también ha sido probado para seguir funcionando después de estar sumergido en agua hasta un minuto a una profundidad de 0.5 metros, lo que ofrece un margen extra frente a accidentes comunes, como derrames o caídas en agua poco profunda.

Botón de IA: acceso rápido a funciones inteligentes

Uno de los diferenciales del HONOR X8d es su nuevo Botón de IA lateral, que da acceso directo a herramientas inteligentes sin complicaciones.

Con una pulsación, permite optimizar el sistema y abrir de inmediato las apps más utilizadas.

Con una pulsación prolongada, activa funciones avanzadas como Circle to Search, Subtítulos con IA, escritura asistida por IA y opciones para desenfocar información privada en pantalla.

El HONOR X8d corre MagicOS 10 basado en Android 16 e integra capacidades como Magic Portal, Recuerdos con IA, Agente de configuración de IA y el asistente Google Gemini, que ayudan a organizar tareas, estudiar, escribir y planear el día de manera más sencilla.

Pantalla y batería para el uso real en México

(Image credit: Honor)

El HONOR X8d incorpora una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con brillo máximo de 3000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz, ideal para ver contenido incluso bajo el sol. La compatibilidad con 1,070 millones de colores y el gamut 100% DCI-P3 ofrecen imágenes vibrantes, mientras que la atenuación PWM de 3840 Hz, el modo E-book y la reducción de luz azul por hardware buscan reducir la fatiga visual.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, cuenta con Mejora táctil con manos húmedas, que permite seguir usando la pantalla táctil incluso con los dedos mojados o ligeramente húmedos, útil bajo la lluvia o después de hacer ejercicio.

En autonomía, el HONOR X8d integra una batería de 7000 mAh con vida útil estimada de hasta seis años y hasta 52 horas de uso, cifras verificadas por TÜV Rheinland. Según pruebas de laboratorio de HONOR, permite hasta 31 horas de reproducción de video con una sola carga. Su sistema de monitorización de temperatura multipunto ayuda a mantener un rendimiento estable en rangos de entre -20 °C y 45 °C, mientras que la carga rápida HONOR SuperCharge de 45W permite recuperar energía en poco tiempo.

Rendimiento, cámara e IA para lo de todos los días

En su interior, el HONOR X8d integra el procesador Snapdragon 6s 4G Gen 2, acompañado por la tecnología HONOR RAM Turbo, que ofrece una experiencia equivalente a 16 GB de RAM (8 GB físicos + 8 GB virtuales) para una multitarea más fluida.

Para fotografía, cuenta con una cámara principal Ultra Clara de 108 MP, complementada por funciones de edición con IA como Borrador con IA, Mejora con IA, Eliminar transeúntes con IA, Recorte con IA, Expansión de imágenes con IA y Ojos abiertos con IA, que permiten mejorar y editar fotos directamente desde el teléfono.

Precio, disponibilidad y colores en México

El HONOR X8d estará disponible en México a partir del 31 de mayo. El dispositivo llega al país en tres colores: Azul Luminoso, Negro Terciopelo y Gris Terciopelo, combinando diseño, resistencia, batería e inteligencia artificial en un smartphone accesible para el mercado mexicano.