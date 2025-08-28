HONOR presenta el Magic V5, su plegable más avanzado con IA y diseño ultradelgado

¡Temporada de plegables! Un nuevo smartphone se une al mercado de los plegables y en esta ocasión se trata del nuevo "Honor Magic V5", el dispositivo de su tipo de la marca más avanzado hasta la fecha.

El HONOR Magic V5 combina el diseño industrial líder en el mundo con baterías ultra grandes, durabilidad total, cámaras potentes y funcionalidad de productividad basada en IA para ofrecer una experiencia en smartphones plegables inigualable.

"Estamos entusiasmados de presentar el HONOR Magic V5 hoy", dijo James Li, CEO global de HONOR. "Este lanzamiento marca un hito importante a medida que ampliamos los límites de la innovación móvil, no solo creando un dispositivo, sino un compañero inteligente diseñado para empoderar a las personas y amplificar su potencial. A través de una estrecha colaboración con líderes de la industria como Google y Qualcomm, hemos combinado a la perfección las capacidades de IA de próxima generación de HONOR, un diseño ultradelgado y un rendimiento excepcional y duradero para brindar una experiencia verdaderamente transformadora. Esperamos ver cómo los consumidores adoptan esta tecnología innovadora para desbloquear nuevos niveles de productividad, creatividad y éxito en su vida cotidiana".

Ultradelgado, ultraduradero, ultrapotente

Diseñado con precisión a través del avanzado sistema de fabricación impulsado por IA de HONOR, el HONOR Magic V5 redefine la portabilidad en los teléfonos inteligentes plegables. Con un perfil ultradelgado de 8.8 mm y un diseño impresionantemente liviano de solo 217g, combina a la perfección elegancia con funcionalidad. Impulsado por tecnología de batería Silicon-Carbon de última generación, el HONOR Magic V5 cuenta con una capacidad de batería ultra alta de 5820mAh y un contenido de silicio del 15% en las celdas, lo que brinda una duración excepcional de la batería sin comprometer su forma elegante y ergonómica.

Bajo su cuerpo ultradelgado late un corazón de dragón, ya que el HONOR Magic V5 es impulsado con la plataforma móvil insignia Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel y una inteligencia de alto desempeño en el dispositivo para satisfacer las demandas tanto de negocios como de entretenimiento, multimedia y gaming.

Construido para durar, el HONOR Magic V5 está diseñado para soportar los elementos con clasificaciones IP58 e IP59 de resistencia al polvo y al agua. Su diseño robusto se ve reforzado por su pantalla resistente a rayones HONOR NanoCrystal Shield y un panel de pantalla interior reforzado con fibra de carbono, que ofrece una resistencia incomparable para el uso diario.

Los entusiastas de la fotografía apreciarán el revolucionario sistema de cámara AI Falcon, que incluye una cámara de teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50MP y una cámara ultra gran angular de 50MP. Mejorado por el motor de imagen AI de HONOR, el HONOR Magic V5 desbloquea nuevas posibilidades en la fotografía plegable con funciones como Retrato mejorado por AI, Súper Zoom AI y Captura con detección de movimiento, lo que permite a los usuarios capturar cada momento con una precisión asombrosa.

Productividad maximizada en pantalla grande con soporte para lápiz óptico

El HONOR Magic V5 está diseñado para elevar la productividad, con una amplia pantalla interior de 7.95 pulgadas y una pantalla exterior de 6.43 pulgadas, ambas totalmente compatibles con el uso de su lápiz óptico para proporcionar a los usuarios una mayor flexibilidad y opciones para tomar notas, dibujar o interacciones precisas en pantalla. Con el modo Multi-Flex mejorado, los usuarios pueden interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente, lo que facilita la revisión de documentos, unirse a videollamadas y comparar precios en plataformas de compras, todo dentro de una sola vista.

Con MagicOS 9.0, el HONOR Magic V5 viene preinstalado con Google Gemini. Los usuarios pueden chatear con Gemini para obtener ayuda con la escritura, la planificación, el aprendizaje y más. O por medio de Talk Out Live con Gemini podrán intercambiar ideas, simplificar temas complejos y ensayar para momentos importantes con respuestas en tiempo real. Incluso pueden preguntarle a Gemini sobre cualquier cosa que vean compartiendo su cámara o pantalla en las conversaciones de Gemini Live. HONOR también desarrolló un nuevo método de interacción para tocar para acceder a Google Gemini.

Este atajo de gestos permite a los usuarios activar instantáneamente Gemini tocando dos veces la parte posterior del teléfono. Para aquellos que confían en sus teléfonos inteligentes para tomar notas, HONOR Notas integra herramientas de inteligencia artificial, que incluyen resumen, formato, transcripción y revisión gramatical, mientras que la aplicación Grabadora AI permite la transcripción y traducción en tiempo real. Juntas, estas características ofrecen una experiencia en un smartphone plegable de siguiente nivel, combinando el poder de la IA con la versatilidad de un dispositivo de pantalla grande para aumentar la productividad móvil.

Dé rienda suelta a la creatividad y mejora la comunicación con herramientas avanzadas de IA

Más allá de la productividad, el HONOR Magic V5 abre nuevas vías para la creatividad y la comunicación con su suite de IA en procesamiento conjunto entre el dispositivo y la nube. Imagen a video con AI, transforma fotos estáticas en videoclips cortos, dinámicos y realistas en menos de un minuto. Para la edición de fotos, Recorte con AI, Borrador AI, Expansión de imagen con AI y Mejora con AI, proporcionan herramientas sencillas para reposicionar, eliminar, ampliar y mejorar imágenes. Foto en movimiento HD captura imágenes en movimiento de alta definición, que se pueden compartir instantáneamente en las plataformas de redes sociales.

La comunicación se eleva aún más a través de traducción en vivo en llamadas telefónicas con AI, una función de privacidad en el dispositivo que proporciona traducción de llamadas en tiempo real en seis idiomas, y Traducción AI, que permite la traducción instantánea de texto y conversación.

Colores disponibles

El HONOR Magic V5 está disponible en Blanco Marfil, Negro, Amanecer Dorado y Café Rojizo. Favor de consultar la disponibilidad local.