Honor presenta su "primer smartphone con IA autoevolutiva" y, sí, tiene un botón de IA

Honor ha presentado en China su próximo teléfono insignia, el Magic 8 Pro.

Cuenta con numerosas funciones de inteligencia artificial y el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Estará disponible en Europa a finales de este año.

¡Es oficial! Honor lanzó su nueva serie insignia Magic 8 en China, y debemos decirles que están repletos de funciones de inteligencia artificial (IA).

La marca china califica al nuevo Honor Magic 8 Pro como su «primer teléfono inteligente con IA autoevolutiva», pero ¿qué significa eso exactamente en términos reales?

Pues bien, su principal novedad es el YOYO Agent, una herramienta de IA que, según Honor, podrá ayudar en más de 3000 situaciones. Entre los ejemplos que ofrece la marca se encuentra la capacidad del YOYO Agent para eliminar fotos borrosas del carrete de la cámara cuando se le solicite, así como redactar y enviar correos electrónicos de trabajo utilizando la información de la bandeja de entrada.

Se podrá acceder al YOYO Agent al instante a través del nuevo botón de IA del teléfono, que, al mantenerlo pulsado, también activará una función de videollamada YOYO similar a Google Lens para recopilar información sobre los sujetos que aparecen en el visor. Si prefieres utilizar el botón para otra cosa, también podrás configurarlo para que active una serie de funciones con un solo toque.

Sin embargo, las herramientas de IA no se detienen ahí, ya que se incorporan nuevas funciones de IA a la configuración de la cámara del teléfono. Entre ellas se encuentra la «tecnología antivibración con IA», que debería facilitar la captura de imágenes nítidas y ampliadas. También está Magic Color, «el primer motor de color con tecnología de IA del sector», que aparentemente aumentará la calidad del procesamiento del color para obtener mejores imágenes.

IA respaldada por especificaciones serias

Imágen 1 de 4 El Honor Magic 8 Pro luce elegante en color blanco glaciar. (Crédito de la imagen: Honor) Or simply luxurious in Sunrise Gold. (Crédito de la imagen: Honor) There's also a basic black if you prefer plainer colors. (Crédito de la imagen: Honor) Plus a playful Sky Cyan blue. (Crédito de la imagen: Honor)

Detrás de todas sus funciones impulsadas por IA, el Honor Magic 8 Pro presume especificaciones realmente de gama alta, empezando por el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, que potencia muchas de sus características inteligentes a través de su NPU Hexagon. Esto se complementa con 12 GB de RAM y un almacenamiento interno de 512 GB.

En cuanto a la pantalla, el dispositivo ofrece un panel OLED de 6.71 pulgadas (1256 x 2080) con una frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz y un brillo impresionante de hasta 6,000 nits.

También integra tres cámaras traseras: una telefoto de 200 MP, una principal de 60 MP y una ultra gran angular de 50 MP, que también puede utilizarse para fotografías macro.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 promete ser un chip muy eficiente en consumo de energía, con un ahorro general del 16% respecto al Snapdragon 8 Elite anterior, según Qualcomm. Aun así, Honor no escatimó en la batería:

En China, los compradores obtienen una batería de 7,100 mAh con tecnología silicio-carbono.

En Europa, la versión será de 6,270 mAh.

Ambas admiten carga rápida por cable de 100 W o carga inalámbrica de 80 W para recargas rápidas.

El teléfono pesa 213 g y estará disponible en cuatro colores: Glacier White, Sky Cyan, Black y mi favorito personal, Sunrise Gold.

Llegará con la nueva interfaz Honor Magic OS 10 basada en Android, que presenta un diseño visual translúcido al estilo “Liquid Glass” y un alto nivel de personalización. Mi dispositivo actual, el Porsche Design Honor Magic 7 RSR, ejecuta Magic OS 9, del cual soy gran admirador, así que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona esta nueva versión del sistema operativo.

Mientras que el Honor Magic 8 Pro ya está disponible para preordenarse en China, llegará a otros mercados, como Europa, más adelante este año.

Aún no hay información oficial sobre el precio en Reino Unido, pero se espera que ronde las £1,099.99, igual que su predecesor, el Honor Magic 7 Pro.

Como en otros modelos de Honor, se pueden esperar ofertas, descuentos y promociones con el tiempo que reduzcan ese precio considerablemente.

