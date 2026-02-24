El HONOR Magic V6 tendrá una de las mejores baterías para un dispositivo plegable

El Honor Magic V6 podría tener una batería de hasta 7.150mAh

Las versiones globales pueden tener 6,850 mAh, pero sigue siendo una capacidad mucho mayor que la de la mayoría de los teléfonos plegables.

También podría tener una carga de hasta 120W, un chipset de gama alta y 16 GB de RAM.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 es uno de los mejores teléfonos plegables que puedes comprar, pero es posible que no necesites esperar al Samsung Galaxy Z Fold 8 para encontrar algo aún mejor, ya que el Honor Magic V6 se lanzará el 1 de marzo y una nueva filtración sugiere que podría tener algunas especificaciones realmente impresionantes.

La especificación principal parece ser su batería, que según algunas capturas de pantalla de la interfaz compartidas por el filtrador chino Experience more (vía Phone Arena ), podría ser de 7150 mAh. O al menos, una versión del teléfono podría tener una batería de 7150 mAh, pero otra aparece con una de 6850 mAh, y es probable que la versión de menor capacidad sea la variante global.

Pero incluso esa sería una capacidad mayor que la de cualquier teléfono plegable actual; el Samsung Galaxy Z Fold 7, por ejemplo, tiene solo una de 4.400 mAh.

(Image credit: Experience more / Weibo)

Carga más potente y rápida

Pero esa no es la única forma en que el Honor Magic V6 podría superar al plegable de Samsung, ya que esta filtración también sugiere que contará con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 más potente y una carga de 80 W o 120 W, dependiendo de la versión que se lance fuera de China. Sin embargo, esto supone un aumento considerable respecto a los solo 25 W del Galaxy Z Fold 7, así que en cualquier caso, es un aumento considerable.

Esta filtración también apunta a que el Honor Magic V6 tendrá hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, lo que lo equipara al Galaxy Z Fold 7.

Incluso cuando Samsung lance el Galaxy Z Fold 8, no creemos que iguale la capacidad de la batería ni la potencia de carga, ya que Samsung suele ser bastante conservador en esos aspectos. Así que, si estas características son importantes para ti, podría valer la pena comprar el Honor Magic V6.

Por supuesto, ninguna de estas especificaciones está confirmada todavía, pero con el lanzamiento del Honor Magic V6 el 6 de marzo, pronto conoceremos las especificaciones oficiales.