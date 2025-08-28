El Honor Magic V5 plegable es más barato que el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel 10 Pro Fold, pero ¿es un mejor teléfono?

El Honor Magic V5 (izquierda), el Samsung Galaxy Z Fold 7 (centro) y el Google Pixel 10 Pro Fold (derecha).

¿Llegó el nuevo rey de los smartphones plegables tipo libro? Se trata del Honor Magic V5, pero ¿tiene lo necesario?

Cabe destacar que este dispositivo por fin ha llegado al Reino Unido y Europa tras su debut en China a principios de este año.

Además, llega solo unas semanas después del Samsung Galaxy Z Fold 7 y un mes antes del Google Pixel 10 Pro Fold, cuyo envío está previsto que comience el 9 de octubre.

Pero, ¿cómo se compara el último buque insignia plegable de Honor? Actualmente estamos probando el Magic V5 a fondo (manténganse atentos a nuestra reseña completa en las próximas semanas), pero a continuación detallamos el precio y las especificaciones técnicas del nuevo teléfono en comparación con dos de los mejores teléfonos plegables de 2025.

El Honor Magic V5 con 512 GB y 12 GB de RAM tiene un precio inicial de 1699,99 libras esterlinas, lo que supone un descuento de 50 libras esterlinas con respecto al Pixel 10 Pro Fold y de 100 libras esterlinas con respecto al Galaxy Z Fold 7. Además, por ese precio obtendrás el doble de almacenamiento, aunque el teléfono de Google ofrece de serie una mayor capacidad de RAM, de 16 GB.

Honor Magic V5 hands-on: the thinnest foldable yet? - YouTube Watch On

En cuanto al diseño, Honor afirma que la versión Ivory White del Magic V5 es el "teléfono plegable más delgado" del mercado, recordemos que el Galaxy Z Fold 7 también cuenta con está característica. Con 4,2 mm cuando está abierto y 9,39 mm cuando está cerrado, el Magic V5 de Honor es increíblemente delgado, y la diferencia de grosor entre este y el Samsung es difícil de apreciar a simple vista.

Por su parte, el Google Pixel 10 Pro Fold es visiblemente más grueso que el Honor y el Samsung, pero supera a la competencia con una clasificación única de resistencia al agua y al polvo IP68; el Magic V5 y el Galaxy Z Fold 7 obtienen IP58 e IP48, respectivamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A continuación se muestra una comparación de las especificaciones de los tres teléfonos:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Honor Magic V5 Google Pixel 10 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold 7 Pantalla principal: LTPO AMOLED de 7.95 pulgadas (2172 x 2352) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz OLED LTPO de 8 pulgadas (2076 x 2152) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz. OLED LTPO de 8 pulgadas (1968 x 2184) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz Pantalla externa: OLED LTPO de 6.43 pulgadas (1060 x 2376) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz OLED de 6.4 pulgadas (1080 x 2364) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz OLED LTPO de 6.5 pulgadas (1080 x 2520) con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Google Tensor G5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy RAM: 12GB / 16GB 16GB 12GB / 16GB Almacenamiento: 512GB 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB OS: Android 16 / MagicOS 9 Android 16 Android 16 / One UI 8 Cámaras principales: 50 MP gran angular / 50 MP ultra gran angular / 64 MP teleobjetivo (zoom 3x) 48 MP gran angular / 10,5 MP ultra gran angular / 10,8 MP teleobjetivo (zoom 5x) 200 MP gran angular / 12 MP ultra gran angular / 10 MP teleobjetivo (zoom 3x) Cámaras de selfie: 20 MP gran angular / 20 MP gran angular 10 MP gran angular / 10 MP gran angular 10 MP gran angular / 10 MP ultra gran angular Batería: 5,820mAh (Si/C) 5,015mAh 4,400mAh Carga: 66 W con cable / 50 W sin cable / 5 W con cable inverso 30 W con cable / 15 W sin cable (magnético) 25 W con cable / 15 W sin cable / 4,5 W sin cable inverso

A simple vista, el Honor Magic V5 cuenta con sensores ultra gran angular, teleobjetivo y frontales más grandes que los del Galaxy Z Fold 7 y el Pixel 10 Pro Fold, mientras que su potente batería de silicio y carbono de 5820 mAh también podría ofrecer una duración superior.

El Magic V5 se comercializa en todos los colores excepto en marrón rojizo en el Reino Unido. (Image credit: Honor)

El chipset Snapdragon 8 Elite del teléfono también promete un rendimiento similar al del Galaxy, aunque tendremos que realizar nuestras propias pruebas internas para confirmar si es así.

No obstante, hemos avanzado mucho desde los días del Royole FlexPai y el Samsung Galaxy Z Fold original. Los últimos plegables de Honor, Samsung y Google son dispositivos potentes, duraderos y versátiles que rivalizan con los mejores teléfonos del mercado, y es poco probable que te decepcione ninguno de ellos.

El Honor Magic V5 y el Samsung Galaxy Z Fold 7 ya están disponibles para su compra, mientras que el Google Pixel 10 Pro Fold está disponible para su reserva (como se ha mencionado, el teléfono comenzará a enviarse el 9 de octubre). Nuestra reseña completa del Samsung Galaxy Z Fold 7 ya está disponible, y publicaremos nuestras reseñas completas del Honor Magic V5 y del Google Pixel 10 Pro Fold en las próximas semanas.