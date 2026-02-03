HONOR Magic8 Lite llega a México: el smartphone que desafía agua, caídas y el tiempo
El nuevo Honor Magic8 Lite finalmente llega a México
¡Es oficial! Honor anunció el lanzamiento del nuevo Magic8 Lite en México, un dispositivo con múltiples resistencias ante el agua, vapor, calor y hasta vibraciones, respaldado por increíbles certificaciones incluyendo la IP68, IP69 e IP69K, certificaciones SGS Suiza y por si fuera poco, el récord GUINNESS WORLD RECORDS por la caída desde mayor altura de un smartphone, desde 6.133 metros.
Pero eso no es todo, pues también llega acompañado de garantías que protegen varios de sus componentes y una batería inmensa en su gama con una durabilidad garantizada de hasta seis años.
Triple protección certificada: IP69K, IP69 e IP68
Uno de los pilares del HONOR Magic8 Lite es su enfoque en resistencia avanzada. El dispositivo cuenta con IP68, que certifica su capacidad para soportar inmersión total en agua hasta 1.5 metros por 30 minutos, y IP69 que, valida su resistencia a chorros de agua fría a alta presión, similares a los utilizados en entornos industriales.
A esto se suma IP69K, el nivel más alto dentro de esta certificación, que avala su resistencia a chorros de agua a 85°C y alta presión a corta distancia. Este estándar, originalmente diseñado para equipos industriales que requieren limpieza y desinfección con vapor, permite que el HONOR Magic8 Lite pueda utilizarse con seguridad en ambientes con vapor, salpicaduras de líquidos calientes e incluso ser lavado si se ensucia con lodo, arena o grasa.
Estas pruebas extremas incluyen más de 10,000 ciclos de inmersión, 24 horas continuas en ambientes salinos de alta humedad y exposición a chorros de agua desde múltiples ángulos, además de permitir el uso del equipo bajo lluvia, con gotas de agua en la pantalla o incluso utilizando guantes.
Validado por SGS Suiza: doble certificación de resistencia y durabilidad
El HONOR Magic8 Lite es el primer smartphone en recibir por parte de SGS (Société Générale de Surveillance) la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple, que valida su desempeño frente a caídas, agua y polvo. A esto se suma la Certificación de Fiabilidad Integral de 5 Estrellas, que garantiza no solo resistencia inmediata, sino también durabilidad estructural y funcional a lo largo del tiempo.
Prácticamente un tanque: resistencia certificada a caídas de hasta 2.5 metros
Las protecciones del HONOR Magic8 Lite no terminan allí, pues también cuenta con otras características de protección, como cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 para su pantalla, un material de amortiguación que funciona como un airbag y absorbe hasta 1.2 veces el impacto, junto a una capa de fluido (no newtoniano), que se endurece ante golpes para reducir el daño interno.
Está probado para soportar caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras como mármol, asfalto, adoquines o pavimento, lo que lo convierte en prácticamente un tanque, sin dejar de ser un equipo delgado, estilizado y con una gran capacidad de batería.
Su resistencia no son solo números y certificados, sino que HONOR decidió ponerlo a prueba consiguiendo el RÉCORD GUINNESS™ por la caída a mayor altura de un smartphone desde 6.133 metros sin sufrir daños estructurales ni funcionales.
Batería gigante que dura días, no horas
La batería del HONOR Magic8 Lite es una de sus grandes apuestas, ya que cuenta con una capacidad de gran batería (de 8300mAh), que gracias a la tecnología Silicon-Carbón, garantiza una durabilidad tras 6 años de uso.
Estas especificaciones permiten tener un dispositivo con una autonomía de varios días sin necesidad de utilizar el cargador, y que también permite, por ejemplo, hasta 49.1 horas de música, 22.2 horas de video en línea, 11.4 horas de videollamada y es capaz de ofrecer hasta una hora de llamada continua gracias a su Modo Ultra Ahorro aún con el 2% de batería.
Para cuando es momento de recargarlo, el equipo cuenta con HONOR SuperCharge de 66W para regresar a la acción en cuestión de minutos, y por su gran capacidad, se puede incluso utilizar como una power bank al tener carga reversible, lo que significa que con el HONOR Magic8 Lite se pueden recargar también auriculares, smartwatches o hasta otros teléfonos.
Protección extendida: garantías para pantalla, batería y daños por líquidos
Por si fuera poco, HONOR está tan convencido de la resistencia de su equipo que el HONOR Magic8 Lite llega acompañado de un programa de protección sin costo adicional que busca proteger diversos de sus componentes en caso de daño.
Por ejemplo, tanto la pantalla como la cubierta posterior están respaldadas durante un año completo, mientras que también hay cobertura contra los daños causados por líquidos durante los primeros doce meses. En el caso de la batería, esta cuenta con una garantía que valida que funcionará de forma óptima durante dos años. Todas estas garantías inician desde la activación del dispositivo, no desde su compra, lo que asegura que la protección comienza cuando se empieza a utilizar.
Especificaciones y disponibilidad en México
El HONOR Magic8 Lite llega con pantalla de 6.79 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 16GB de RAM (8GB físicos + 8GB virtuales) y almacenamiento de 256GB o 512GB. Además, cuenta con MagicOS 9.0 basado en Android 15.
Este equipo tendrá en México tres opciones diferentes: Rojo Cobrizo, un color exclusivo para el país, además de llegar en Negro Medianoche y Dorado Amanecer.
Se podrá adquirir a partir del 3 de febrero de 2026 a un precio de $8,999 pesos para la versión de 256GB y de $9,999 pesos para el modelo de 512GB de almacenamiento