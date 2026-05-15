Honor insinúa en las redes sociales que el Trump Mobile T1 es un "teléfono dorado de fabricación china"

El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor se burló del teléfono Trump Mobile T1 en una publicación reciente en redes sociales.

Sugiere que el producto Trump Mobile es "fabricado en China".

Trump Mobile afirmó anteriormente que el dispositivo se fabrica en EUA, aunque ahora solo dice que se ensambla allí.

El fabricante de teléfonos inteligentes Honor ha sugerido, en una publicación humorística en redes sociales, que el próximo teléfono Trump Mobile T1 es "de fabricación china".

La publicación apareció en la cuenta oficial de Honor UK X y se burla de un anuncio reciente del dispositivo Trump Mobile. El breve video de Trump Mobile , que parece haber sido generado al menos parcialmente por IA, mostraba el llamativo teléfono dorado y estaba acompañado de un mensaje que indicaba que comenzaría a distribuirse esta semana.

"Si buscas un teléfono dorado de fabricación china, ¿podríamos sugerirte algo un poco más... premium?", escribió Honor en respuesta a la publicación de Trump Mobile, finalizando su mensaje con un emoji de guiño y una imagen del Honor Magic 8 Pro de la marca en color oro amanecer.

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If you are in the market for a Chinese made Gold phone, may we suggest something a little more... premium? 😉 https://t.co/iNwjmD1bOs pic.twitter.com/KNK35DfOmhMay 15, 2026

Inicialmente, Trump Mobile afirmó que el teléfono T1 se fabricaría en Estados Unidos, aunque las referencias a esta afirmación se eliminaron de la marca oficial algún tiempo después de que el dispositivo se presentara por primera vez en 2025.

Ahora bien, el sitio web de Trump Mobile describe el teléfono como "moldeado por la innovación estadounidense", con "equipos estadounidenses que ayudan a guiar el diseño y la calidad", aunque en realidad no especifica dónde se fabrica.

En una declaración reciente a Reuters , el director ejecutivo de Trump Mobile, Pat O'Brien, dijo que el producto se "ensambla en los EE. UU.", lo cual es una afirmación mucho menos ambiciosa, pero al menos parece más factible.

El antiguo diseño del Trump Mobile T1 (izquierda) y el que aparentemente se está enviando ahora a los consumidores (derecha) (Image credit: Trump Mobile)

Trump Mobile ha confirmado que el teléfono T1 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, una lente principal de 50 MP, una lente ultra gran angular de 8 MP, una lente telefoto 2x de 50 MP y una batería de 5000 mAh.

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Además, funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 7, bastante anticuado, y con Android 15. ¡Qué pena!

Estas especificaciones han generado especulaciones de que el T1 Phone es simplemente un Wingtech Revvl 7 Pro 5G renombrado, que tiene unas especificaciones muy similares. El Wingtech Revvl 7 Pro 5G se lanzó originalmente en 2025 y se fabrica en China. Ya está disponible en Estados Unidos a través de T-Mobile.