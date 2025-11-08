Honor consolida su liderazgo regional en América Latina con 10 millones de unidades vendidas

Sin duda, Honor se ha convertido en una de las marcas preferidas en América Latina, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras. ¿No lo crees? A continuación algunos datos que lo prueban.

Durante 2025, la compañía alcanzó un hito histórico: más de 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados latinoamericanos.

Este crecimiento no fue casual. HONOR inició el año con fuerza, con un millón de unidades comercializadas en enero, y para junio ya había quintuplicado esa cifra, superando los 5 millones. En apenas cinco meses, la marca demostró una aceleración notable, impulsada por mercados clave como México, Perú y Colombia.

"Hoy celebramos cinco años en América Latina. En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados en la región, y empoderar a nuestros usuarios

con las tecnologías más avanzadas en cámara, batería y ahora, inteligencia artificial. Este es el poder de la evolución para HONOR. Estoy profundamente agradecido por el compromiso de nuestro equipo y socios. El futuro es ahora. En 2026, aumentaremos nuestras

ventas y HONOR pasará de ser un retador a convertirse en líder. ¡Juntos lo lograremos!" — Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina.

Estrategia LATAM: crecimiento acelerado, productos relevantes y cercanía con el consumidor

El éxito detrás de este crecimiento se explica en gran parte por la aceptación de dispositivos que han conectado con las necesidades reales de los consumidores. Modelos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c han destacado por su batería de larga duración, resistencia y funciones avanzadas de inteligencia artificial. El Magic7 Lite, por ejemplo, vendió un 72% más que su antecesor en su primer mes, posicionándose como el segundo modelo más vendido en su categoría de precio en la región.

HONOR también ha apostado por la regionalización de su portafolio, desarrollando versiones exclusivas para América Latina, que no están disponibles ni siquiera en mercados como China. Esta estrategia continuará en 2026 con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, que incorporará una nueva generación de resistencia al agua y caídas, disponible en toda la región durante el primer trimestre.

Más allá del producto, HONOR ha fortalecido su presencia con una estrategia de servicio postventa robusta, centros de atención al cliente, y una red de distribución que incluye operadores, retailers, plataformas digitales y tiendas propias en mercados clave.

Esta infraestructura permite a la marca posicionarse no sólo como una opción tecnológica, sino como una marca cercana y confiable para los consumidores latinoamericanos.

Estrategia global: innovación constante

A nivel global, HONOR mantiene un compromiso firme con la innovación. La compañía invierte 11.5% de sus ingresos en investigación y desarrollo (I+D), lo que ha permitido avances significativos en áreas como las baterías Silicon-Carbon, tecnologías de confort ocular, resistencia e inteligencia artificial. Con más de 14 mil empleados en todo el mundo, el 70% dedicados exclusivamente a I+D, HONOR asegura que cada dispositivo refleje el trabajo de los mejores talentos del sector.

HONOR en México

Durante 2025, el HONOR Magic7 Lite mantuvo un crecimiento sostenido en la región. En su lanzamiento, registró un incremento del 72% en ventas respecto a su antecesor, posicionándose como uno de los modelos más vendidos en su categoría.

Además, HONOR fortaleció su vínculo con el talento joven y la cultura en México a través de iniciativas para impulsar la fusión entre arte y tecnología. A través de HONOR Talents 2025, la marca colaboró con universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para inspirar a estudiantes a explorar la creatividad desde la innovación digital.

Como parte de sus acciones en México, HONOR reforzó su presencia a través de alianzas con figuras que reflejan su espíritu de innovación y superación, materializada en la colaboración con el futbolista Santiago Giménez, pero también con dos de las voces más emblemáticas del deporte en México, Luis García y Christian Martinoli, que se sumaron para participar en distintas iniciativas que conectan la tecnología con la emoción y el entretenimiento.

Con estas colaboraciones, HONOR busca inspirar a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas dentro y fuera del campo, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para el alto rendimiento, creatividad y una vida más conectada, apasionada y auténtica.

HONOR hacia el futuro: apertura e integración tecnológica

La visión de HONOR para 2026 se basa en la apertura tecnológica. La marca continuará integrando soluciones de socios globales, como Qualcomm y BYD, asegurando que estas colaboraciones tengan un impacto directo y positivo en los consumidores latinoamericanos.

Además, se fortalecerán alianzas con operadores, plataformas digitales, medios, creadores de contenido y artistas, con el objetivo de construir un ecosistema conectado que potencie el talento y la creatividad en la región, y se confirma la presentación del esperado Robot Phone, que será presentado en el MWC 2026.