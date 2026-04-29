Hemos probado el Motorola Razr Fold y da la sensación de que la excelente fórmula de los teléfonos plegables de Moto por fin ha dado un salto cualitativo

Aunque Samsung sigue siendo el líder indiscutible de los teléfonos plegables —ya sabes, esos que pasan de ser un teléfono convencional tipo barra a tener una pantalla del tamaño de una tableta cuando los abres—, la categoría se ha ido llenando poco a poco.

En Estados Unidos, ha sido principalmente una batalla entre la línea Galaxy Z Fold de Samsung y el Pixel Fold de Google, pero a nivel internacional ha habido muchos más competidores. Ahora, Motorola está lista para entrar de lleno en ese mercado con el Razr Fold.

Presentado por primera vez en el CES 2026 en enero, el primer teléfono plegable tipo libro de Motorola finalmente está a punto de salir al mercado. El Razr Fold estará disponible para preordenar el 14 de mayo de 2026 y comenzará a enviarse el 21 de mayo por 1,899.99 $ / 1,799.99 £ sin contrato (estamos a la espera de la confirmación de la disponibilidad del teléfono en Australia).

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Sigue siendo mucho dinero, pero en realidad es 100 dólares más barato en EE. UU. que el Samsung Galaxy Z Fold 7, cuyo precio inicial es de 1,999 dólares / 1,799 libras / 2,899 dólares australianos. También se sitúa un poco por encima del Google Pixel 10 Pro Fold, que cuesta 1,799 $ / 1,749 £ / 2,699 AU$, lo que deja claro que Motorola no está tratando este dispositivo como un experimento: quiere competir en lo más alto.

En cuanto a sus especificaciones, el Razr Fold cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, combinado con un rendimiento de gama alta diseñado para la multitarea intensiva, los juegos y todo lo demás que se espera de un plegable moderno.

Una visión más seria de la identidad del Razr

(Image credit: Future/Jacob Krol)

También puedes elegir entre el Pantone Blackened Blue y el Pantone Lily White; este último ofrece un acabado satinado texturizado que transmite una sensación especialmente lujosa. No hay tonos Pantone tan llamativos como los que hemos visto en los teléfonos plegables Razr de Motorola, pero el diseño general se percibe mucho más serio, claramente dirigido a compradores que están considerando adquirir un Galaxy Z Fold o un Pixel Fold. Sin embargo, no voy a mentir: sí que extraño algo de la personalidad de sus hermanos con tapa.

Después de pasar un rato probando el Razr Fold en la villa de Motorola en Hollywood Hills, lo que más me llamó la atención fue lo delgado y ergonómico que se siente en un paquete indudablemente de alta gama.

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Los plegables a veces pueden parecer pesados o tener un equilibrio incómodo, pero Motorola parece haber dado en el clavo con la distribución del peso en este caso. Ya sea plegado o completamente abierto, el Razr Fold nunca se sintió demasiado pesado en ninguno de los lados. Mide solo 4,55 mm cuando está abierto —el Galaxy Z Fold 7 mide 4,2 mm cuando está abierto— y 9,98 mm cuando está cerrado. Además, pesa 243 g.

La pantalla externa de 6,6 pulgadas es lo suficientemente grande como para manejar la mayoría de las tareas cotidianas sin necesidad de desplegar el dispositivo, mientras que la pantalla interna LTPO 2K de 8,1 pulgadas se siente realmente enorme para ver contenido, realizar múltiples tareas o incluso usar las cámaras traseras como un sistema de selfies de alta gama con la pantalla externa actuando como visor.

Ambas pantallas ofrecían un brillo impresionante —incluso bajo la luz solar directa— y abrir y cerrar el dispositivo resultaba fluido y sencillo. Y lo que es más importante, el pliegue era mínimo. Por supuesto, sigue ahí, pero no llamaba la atención de inmediato durante el uso, que es justo lo que se espera de un plegable de gama alta a este precio

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Sin embargo, algo que llama la atención es que el Razr Fold no parece tanto un primer intento como un paso siguiente bien meditado. Motorola ha dedicado los últimos años a perfeccionar sus teléfonos plegables Razr, y ese trabajo se nota claramente en este modelo. Esos dispositivos demostraron que existe una demanda real de un teléfono plegable elegante y compacto que se sienta natural en el uso diario, sin parecer experimental ni frágil.

El Razr Fold da la sensación de que Motorola ha tomado esas lecciones y las ha ampliado, al tiempo que aprende de la competencia. Aquí se mantiene el mismo enfoque de diseño —delgadez, equilibrio y una versión más pulida del hardware plegable—, pero ahora se extiende a un dispositivo de tamaño completo, enfocado en la productividad, que debe competir con Samsung y Google en la cima del mercado.

Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, si bien los teléfonos plegables demostraron que Motorola puede fabricar dispositivos plegables con los que la gente realmente quiera convivir, el Razr Fold plantea una pregunta más importante: ¿sigue funcionando esa misma fórmula cuando todo se vuelve más grande, más pesado y significativamente más caro?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La batería también podría acabar siendo uno de los principales factores diferenciadores del Razr Fold en el mercado estadounidense. Motorola utiliza aquí una batería de silicio-carbono, lo que permite incorporar una gran batería de 6.000 mAh sin dejar de mantener el teléfono con un grosor impresionantemente delgado. Además, admite una carga rápida de hasta 80 W (con el cargador adecuado), lo que debería hacer que la recarga sea notablemente más rápida que la de muchos de sus competidores. Motorola promete una autonomía de batería para todo el día, y esta nueva tecnología de batería es una parte importante de ese argumento de venta.

El Moto Pen Ultra es otra novedad destacada. La compatibilidad con el lápiz óptico ha sido durante mucho tiempo una de las características favoritas de los usuarios del Galaxy Fold, que desapareció con la última generación, el Fold 7, y el hecho de que Motorola ofrezca la misma flexibilidad ayuda a posicionar al Razr Fold como un verdadero dispositivo que prioriza la productividad. Escribir con él se sintió fluido y natural; sin embargo, al igual que el lápiz óptico de Samsung, sigue siendo una compra adicional en lugar de venir incluido en la caja.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Sin embargo, las cámaras serán probablemente la mayor prueba para Motorola.

Es en este ámbito donde Samsung y Google se han labrado una sólida reputación, y Motorola aún tiene algo que demostrar. Sobre el papel, la configuración parece prometedora: un sensor principal Sony LYTIA de 50 MP, una lente combinada ultra gran angular y macro de 50 MP, y un teleobjetivo periscópico de 3x y 50 MP. También hay un modo Super Zoom que llega hasta 100x con procesamiento posterior para añadir claridad; y en mis breves pruebas, las fotos se capturaron rápidamente y se veían impresionantes.

Motorola también está agregando algunas funciones realmente útiles más allá de las especificaciones técnicas. FrameMatch, que también está disponible en los próximos Razr Ultra, Razr Plus y Razr, se destacó como una de las herramientas de cámara más inteligentes, especialmente para quienes viajan solos. Primero se toma una foto de referencia del fondo, lo que crea una guía superpuesta para la siguiente persona que te tome la foto y le ayuda a encuadrar la imagen casi a la perfección. Es simple, pero es exactamente el tipo de función práctica que se siente más útil que una IA llamativa por el simple hecho de ser IA.

Y sí, por supuesto, aquí también hay IA —porque en 2026 tiene que haberla—, con una profunda integración con Google junto con la suite Moto AI propia de Motorola. Pero el software será probablemente la segunda gran prueba después de las cámaras. Contar con un hardware excelente es una cosa; el soporte a largo plazo y las funciones realmente útiles son lo que determinará si la gente realmente se cambia de Samsung o Google.

Aun así, tras un primer vistazo, el Razr Fold parece el intento más serio de Motorola hasta la fecha de crear un verdadero plegable de gama alta, y una sólida presentación para un dispositivo de primera generación. El hardware está absolutamente a la altura: es delgado, pulido, potente y está repleto de especificaciones de nivel insignia.

Ahora, Motorola solo tiene que demostrar que las cámaras —y el software— pueden estar a la altura. Lo pondremos a prueba muy pronto y ofreceremos nuestro veredicto completo sobre cómo se compara con el Galaxy Z Fold 7, el Pixel 10 Pro Fold y otros dispositivos plegables.

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