Los propietarios de Pixel 10 han estado experimentando fallos aleatorios en las aplicaciones "muy frustrantes", pero Google parece haber solucionado el problema

El Pixel 10 Pro fue uno de los dispositivos afectados.

Los dispositivos Pixel 10 se han estado bloqueando y congelando de forma aleatoria.

Los informes sugieren que el problema ya se ha solucionado.

Google parece haber tratado el problema como un incidente grave.

¿Tienes uno de los nuevos smartphones de Google Pixel 10 Series? De ser así, es posible que hayas experimentado diferentes "fallas" desde su lanzamiento, sobre todo en algunas aplicaciones, afortunadamente, parece que Google ya consiguió solucionar este problema.

Según Android Police y su fundador, Artem Russakovskii, se declaró un incidente de «alta prioridad» internamente en Google, mientras los ingenieros se apresuraban a resolver lo que se estaba convirtiendo en un problema bastante importante para un número considerable de usuarios.

Según las fuentes de Russakovskii, Google cree ahora que el problema está resuelto, gracias a una solución del lado del servidor, lo que significa que no es necesario actualizar el software del Pixel 10. Sin embargo, es posible que no obtengamos un reconocimiento o una explicación públicos.

Si usted ha experimentado estos errores en los últimos días, ahora deberían estar solucionados, sin necesidad de que haga nada (aunque siempre es útil reiniciar el dispositivo). Sin embargo, no es una buena publicidad para los mejores teléfonos Pixel.

¿Qué salió mal?

All of a sudden, my Pixel 10 Pro XL has been kneecapped by an unknown issue which I suspect is caused by Google Play services where many apps are freezing and not loading. It's really bad.I rebooted several times and the issue comes back within minutes.Anyone else? pic.twitter.com/9vA2jfQC29October 12, 2025

Aún no sabemos mucho sobre qué falló aquí, pero sí sabemos cuáles fueron los efectos: múltiples aplicaciones se bloqueaban nada más iniciarse y mostraban un cuadro de diálogo de alerta, o se congelaban en momentos aparentemente aleatorios.

No está claro cuántos dispositivos Pixel 10 se vieron afectados, pero un hilo de Reddit sobre el tema muestra que fue bastante generalizado y que afectó a numerosos modelos diferentes. En algunos casos, parecía estar relacionado con una actualización de software de octubre para los Pixel.

Una solución que mejoró la situación para algunos usuarios fue desinstalar la parte de Google Play Services de Android, pero esto conlleva sus propios problemas, y al parecer la solución solo funcionó durante un breve periodo de tiempo.

Al menos, Google parece haber dado prioridad al problema y lo ha solucionado rápidamente, declarándolo internamente como un incidente, lo que significa una interrupción o reducción de la calidad del servicio, aunque es mucho mejor que estos problemas no se produzcan en absoluto.

