Aprovecha al máximo la cámara del nuevo Google Pixel 10 con estas 10 funciones

Este año finalmente llegó de forma oficial a México la serie Pixel de Google, eso significa que los mejores dispositivos de la marca están disponibles en nuestro país. Por ello, deben de saber que la nueva esta serie incorpora las mejores cámaras hasta ahora, logrando que sea más fácil capturar fotos detalladas, hermosos retratos y videos con mayor fluidez y estabilidad.

Por si fuera poco, con la ayuda de la inteligencia artificial, tendrás mejores capacidades de zoom, consejos útiles de fotografía, asistencia de edición y mucho más.

¿Crees que es muy complicado sacarle el mayor provecho a las cámaras de este dispositivo? No te preocupes, a continuación te compartimos algunas funciones que te ayudarán en esta tarea.

Conoce 10 de las principales mejoras y funciones que te harán aprovechar al máximo la cámara de tu teléfono:

Sistemas de cámara mejorados

Desde retratos con la mayor resolución hasta selfies excelentes, los Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL ofrecen el mejor sistema de cámara que la marca ha tenido hasta la fecha. Esto incluye un módulo mejorado de estabilización óptica de imagen con el doble de rango de compensación. Al combinarlo con Video Boost, también tendrás la mejor estabilización de video en un smartphone.

Por primera vez, el Google Pixel 10 viene con un lente telefoto de 5x, que ofrece la mejor calidad de zoom en su clase, enfoque automático rápido, calidad óptica de 10x y Super Res Zoom de hasta 20x para capturar cada detalle.

(Image credit: Google)

Detalles y una estabilización más fluida

El reconocido sistema HDR+ fue perfeccionado para asegurar que obtengas las mejores fotos en un smartphone. Este año, se ajustó aún más el color, enfoque, detalle, la reducción de ruido, el zoom y más. También hay mejoras de calidad para ofrecer un Modo Retrato con mayor segmentación, detalle, nitidez y textura. Además, si tienes un Google Pixel 10 Pro o Google Pixel 10 Pro XL, podrás tomar fotos de 50 MP en alta resolución.

Acércate con Pro Res Zoom.

Ideal para vida salvaje, paisajes y monumentos, el Pro Res Zoom con los modelos Google Pixel 10 Pro extiende el rango de zoom hasta 100x. Esta función fue optimizada específicamente para el chip Tensor G5, que procesa imágenes usando el primer modelo de difusión que se ha incorporado en la app de cámara del Google Pixel.

(Image credit: Google)

Toma las mejores fotos con ayuda de Gemini

La función Camera Coach te guiará para capturar mejores fotos al inspirarte con nuevas ideas y ayudarte a explorar ángulos que quizá no habías considerado. Con orientación paso a paso, te sugiere consejos de iluminación, composición y más, enseñándote habilidades básicas de fotografía para que en el futuro tomes aún mejores fotos.

Captura a todos en su mejor momento con Toma Perfecta Automática

Auto Best Take se activa cuando tu Google Pixel 10 detecta que estás tomando una foto grupal, para que logres la imagen perfecta con un solo toque. Esta función analiza hasta 150 tomas en solo segundos, buscando el momento en que cada persona luce mejor para siempre tener fotos grupales increíbles. En caso de no encontrar una toma perfecta, mezclará automáticamente las imágenes para crear una nueva con Best Take.

(Image credit: Google)

Usa Guided Frame para tomar fotos con confianza e independencia con Gemini

Guided Frame ahora utiliza modelos Gemini para proporcionar descripciones más detalladas de lo que tu cámara ve mientras tomas una foto. Pistas de audio, vibraciones, indicaciones visuales y descripciones de la escena ayudan a que personas ciegas o con baja visión puedan capturar excelentes fotos con facilidad.

Fotos grupales donde no falte nadie

La función Add Me te ayuda a combinar dos fotos tomadas en la misma escena para que todos los presentes, incluido quien tomó la primera foto, aparezcan en la imagen final. La herramienta utiliza realidad aumentada para sobreponer la primera toma y guiar al segundo fotógrafo a encuadrar de manera precisa la segunda escena para garantizar que ambas coincidan. Así, sin necesidad de pedir ayuda, Add Me permite tener retratos familiares o de grupo completos.

(Image credit: Google)

Obtén vistas más detalladas con el Modo Panorámico actualizado

El Modo Panorámico ahora admite panorámicas con telefoto de 5x, para capturar imágenes aún más impresionantes y detalladas, con hasta 100 MP de resolución, enfoque manual, soporte de zoom y mejoras en la calidad de imagen.

Astrofotografía directamente en tu bolsillo

Para capturar el cielo nocturno ya no necesitas una cámara profesional. Con Visión Nocturna y el poder del chip Tensor, puedes tomar fotos nítidas y detalladas de las estrellas, incluso en total oscuridad. La inteligencia artificial mejora la luz y elimina el ruido de la imagen, para que tus fotos salgan claras y brillantes sin usar equipo extra.

Entiende cómo se creó tu imagen con Content Credentials

Esta nueva serie de Google Pixel es la primera en incluir C2PA Content Credentials de estándar industrial integrados en la app de cámara nativa, en todas las fotos que crea. Todo el proceso ocurre en el dispositivo, donde se generan metadatos seguros dentro de la imagen que documentan su recorrido completo. Esta información estará disponible directamente en Google Photos.