Este rival del iPhone 17 Pro Max pronto podría robarle la corona como el mejor teléfono con cámara del mundo, gracias a un sensor único y una lente Zeiss de 35 mm.

El Vivo X300 Ultra podría tener el sensor multiespectral más grande de la industria

Esto debería conducir a una mejor precisión del color en las fotografías.

También podría tener una lente Zeiss de 35 mm con un sensor de 200MP.

En este momento, el iPhone 17 Pro Max encabeza nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara, gracias a su capacidad para capturar imágenes realistas y grabar videos con una calidad excelente, pero pronto un rival podría tomar su corona, y no uno de los nombres obvios.

Así que no, no estamos hablando de Samsung, Google ni siquiera de OnePlus. En cambio, podría ser Vivo quien lance el mejor teléfono con cámara de 2026, si la última filtración sobre el Vivo X300 Ultra es correcta.

Según el reconocido filtrador Digital Chat Station (vía NotebookCheck ), el Vivo X300 Ultra incorporará el sensor multiespectral más grande de la industria. Este sensor puede mejorar la precisión del color, por lo que, si este teléfono cuenta con el sensor más grande de la industria, el Vivo X300 Ultra tiene la oportunidad de capturar colores con mayor precisión que cualquier otro.

El Vivo X300 Ultra podría tener cámaras con especificaciones superiores a las del iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Muchos megapíxeles y mucha potencia

Pero eso no es todo lo que podría tener a su favor, ya que en respuesta a su publicación, Digital Chat Station también afirmó que este teléfono tendrá una lente de 35 mm construida por el famoso fabricante de lentes Zeiss, y que utilizará un sensor Sony LYT-901 de 200MP.

Además, en una publicación anterior, la misma fuente afirmó que el Vivo X300 Ultra también tendría una cámara telefoto de 200MP con una distancia focal de 85 mm y una cámara ultra ancha de 50MP, y que estará equipado con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de gama alta.

Se trata de una combinación que, al menos en el papel, suena extremadamente impresionante y, a diferencia de algunos teléfonos chinos, las filtraciones sugieren que el Vivo X300 Ultra se venderá a nivel mundial, por lo que es posible que puedas comprarlo.

Queda por ver qué tan bueno será este teléfono en la práctica, pero dado que se informa que su lanzamiento está previsto para marzo, podríamos tener una mejor idea pronto. Ese lanzamiento inicial probablemente se realizará solo en China, pero podría llegar a otras regiones a finales de este año.