Esta función poco conocida del iPhone acaba de salvar a un conductor de una caída de 100 metros, y también podría salvarte a ti

La función de detección de accidentes de Apple salvó la vida de una conductora en Gales

La mujer cayó por un acantilado de 100 metros mientras conducía a altas horas de la noche

La función de detección de accidentes llama automáticamente a los servicios de emergencia si tú no puedes hacerlo

Hoy en día, los mejores iPhone de Apple no solo te permiten hacer llamadas y enviar mensajes de texto, sino que también podrían salvarte la vida. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando una mujer cayó 100 metros por la ladera de una montaña con su auto, pero, afortunadamente, su iPhone acudió al rescate.

Según detalla la BBC, Natalia Sidorska conducía por una carretera de montaña en Denbighshire, Gales, a última hora de la noche para despejar la mente. Tras tomar una curva a demasiada velocidad, perdió el control de su vehículo, se salió de la carretera y cayó en picada 100 metros hasta el suelo.

Su auto rodó por la ladera de la montaña y se detuvo de golpe. Al abrir los ojos, Sidorska se dio cuenta de que el vehículo estaba en llamas. Después de lograr escapar y arrastrarse, miró a su alrededor y vio cómo su auto explotaba segundos después.

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Sin que Sidorska lo supiera, su iPhone había notificado a los servicios de emergencia y a sus contactos de emergencia mediante su función de detección de accidentes, que se activa automáticamente tan pronto como detecta un impacto fuerte. Por suerte para Sidorska, los servicios de emergencia llegaron 20 minutos después. «Estoy agradecida a Apple por lo que hizo el iPhone», afirmó. «No creo que hubiera podido conseguir ayuda tan rápido».

Una función que salva vidas

El Centro de notificaciones de iOS (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Apple presentó su función de Detección de choques en 2022, y la empresa ha destacado las numerosas ocasiones en las que ha salvado vidas desde entonces. Uno de sus principales puntos fuertes es su capacidad para funcionar de forma automática. Cuando detecta un choque, inicia una cuenta regresiva de 10 segundos. Si no se detiene el temporizador dentro de ese plazo, tu iPhone llama a los servicios de emergencia por ti, lo que significa que, a menudo, los servicios de emergencia pueden ser alertados mucho antes de que tú mismo puedas hacerlo.

Además, la Detección de accidentes puede enviar tu ubicación exacta a los equipos de rescate, lo que les ayuda a encontrarte rápidamente y ofrecerte asistencia. También incluye cualquier información médica importante contenida en la Identificación médica de tu iPhone (si se ha configurado), que contiene datos sobre tus alergias, necesidades especiales y otra información que podría resultar vital en una emergencia.

La Detección de choques está habilitada de forma predeterminada en el iPhone 14 y modelos posteriores, el Apple Watch Series 8 y modelos posteriores, el Apple Watch SE de segunda generación y modelos posteriores, y el Apple Watch Ultra original y modelos posteriores. Para verificar que esté activada, abre la aplicación Ajustes en tu iPhone y toca SOS de emergencia; luego, asegúrate de que el interruptor junto a Llamar después de un choque grave esté activado.

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También querrás asegurarte de que la función SOS de emergencia de iOS pueda ver tu ubicación y transmitirla a los servicios de emergencia. Para hacerlo, ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Servicios de localización > Servicios del sistema, y luego activa Llamadas de emergencia y SOS.

Por último, es recomendable completar tu Identificación médica, que contiene información médica importante y una lista de tus contactos de emergencia. Abre la app Salud en tu iPhone, ve a la pestaña Resumen y toca tu foto de perfil. Toca Identificación médica y completa todos los campos pertinentes. Asegúrate también de activar las opciones «Mostrar cuando esté bloqueado» y «Compartir durante una llamada de emergencia» para que los servicios de emergencia puedan acceder a esta información médica si fuera necesario.

Con eso, tu iPhone estará listo para intervenir si te ves involucrado en un accidente. Esperemos que nunca lo necesites, pero una vez que esté configurado correctamente, la Detección de accidentes podría estar ahí para salvarte la vida, tal como lo hizo para Natalia Sidorska y muchas otras personas.

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