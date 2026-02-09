El smartphone Trump parece ser real después de todo, y acabamos de obtener la mejor imagen que hemos tenido hasta ahora

El diseño original del Trump T1, que ahora ha sido modificado

El Trump T1 se presenta en una nueva entrevista

Los ejecutivos de Trump Mobile han estado hablando con The Verge

El lanzamiento sigue previsto para finales de este año

Fue allá por junio cuando Trump Mobile, parte del extenso imperio empresarial del presidente Donald Trump, anunció el teléfono Trump T1, y casi habíamos perdido la esperanza de verlo alguna vez, pero un nuevo informe sugiere que, después de todo, todavía está en camino.

En The Verge, Dominic Preston ha realizado un impresionante trabajo tratando de averiguar qué ha sucedido exactamente con el Trump T1, y ahora ha conseguido mantener una videollamada con los ejecutivos de Trump Mobile Don Hendrickson y Eric Thomas.

Durante la charla, que duró una hora, se mostró el teléfono Trump a través de una cámara web. Se dice que el dispositivo que pudimos ver se acerca al modelo de producción final, aunque todavía hay algunos cambios previstos, como la eliminación del logotipo T1. Al parecer, la bandera de EE. UU. en la carcasa trasera y el color dorado se mantendrán.

Los ejecutivos de Trump Mobile afirman que los depósitos de 100 dólares que algunas personas han realizado se respetarán cuando el teléfono finalmente se comercialice, cuyo precio final aún está por decidir. Según los ejecutivos, costará menos de 1000 dólares, pero más de los 499 dólares que se prometieron inicialmente.

Ya no se fabrica en Estados Unidos

El teléfono dorado se fabricará en el extranjero (Image credit: Trump Mobile)

Ha habido mucha incertidumbre en torno a este teléfono, con renders de aspecto extraño y una hoja de especificaciones confusa, además de repetidos retrasos. Sea cual sea la historia completa, está claro que ya no se trata del teléfono descrito en la avalancha inicial de información que apareció el año pasado.

Gracias a la entrevista, sabemos que el dispositivo estará equipado con un chipset Qualcomm Snapdragon de gama media de la serie 7, y también se mencionaron 512 GB de almacenamiento ampliable y una batería de 5000 mAh, además de al menos un par de sensores de 50 MP para la cámara selfie y una de las cámaras traseras.

Trump Mobile se ha retractado de sus afirmaciones originales de que este teléfono se fabricaría en Estados Unidos. Ahora afirma que el «ensamblaje final» se realiza en Estados Unidos, mientras que la mayor parte de la fabricación se lleva a cabo en otro lugar (aunque nadie dice dónde).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al parecer, los envíos comenzarán a finales de este año, aunque Hendrickson y Thomas se muestran reacios (lo cual es comprensible) a comprometerse. Según el informe, ya se han presentado los documentos ante la FCC y se espera la certificación de T-Mobile a mediados de marzo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.