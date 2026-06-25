El nuevo sensor de 64 MP de Sony podría cambiar las reglas del juego para las cámaras telefoto

Sony ha anunciado un nuevo sensor de cámara diseñado para teléfonos.

Cuenta con una estructura de píxeles inusual que mejora su resolución.

La empresa destaca que es especialmente adecuado para cámaras con teleobjetivo.

Las cámaras con teleobjetivo suelen ser el eslabón débil en los sistemas de cámaras de los teléfonos inteligentes. Muchos teléfonos ni siquiera las ofrecen, y los que sí lo hacen suelen utilizar sensores más pequeños o menos megapíxeles que sus contrapartes de gran angular y ultra gran angular. Sin embargo, un nuevo sensor de Sony podría suponer una gran mejora en el teleobjetivo si los mejores teléfonos con cámara lo incorporaran.

El Sony LYTIA 610 es el primer sensor producido en masa de la industria que cuenta con una «estructura de píxeles RB2×2 On Chip Lens (OCL)». No nos detendremos demasiado en los detalles técnicos, pero la conclusión es que, según Sony, este diseño logra al mismo tiempo «una resolución mejorada y un excelente enfoque automático».

Hay una mejora de más del 20 % en la resolución espacial (es decir, su capacidad para captar detalles finos) en comparación con los sensores convencionales de Sony con el mismo tamaño de píxel, y la empresa destaca específicamente que las cámaras con teleobjetivo se benefician de todo esto.

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(Image credit: Sony)

Además, este sensor también ofrece una mayor velocidad de lectura, lo que permite grabar video en 4K a 120 fps y en HDR a 60 fps. Por lo tanto, podría resultar beneficioso tanto para los videos como para las fotos.

Reduciendo la brecha de rendimiento

Sony también señala que este sensor «reduce la brecha de rendimiento con respecto a los sensores grandes que se utilizan en las cámaras principales y minimiza las variaciones en la calidad de imagen en los sistemas de cámaras con múltiples lentes, lo que permite una experiencia de toma más uniforme». En otras palabras, si se utiliza para cámaras con teleobjetivo, es menos probable que obtengas fotos notablemente inferiores en comparación con las que se toman con gran angular o ultra gran angular.

Todo esto se logra sin aumentar el tamaño del sensor ni el de los píxeles con respecto al sensor LYTIA 601 de Sony, de diseño más convencional, que algunos teléfonos utilizan actualmente para sus cámaras con teleobjetivo. Por lo tanto, este nuevo sensor podría ofrecer mejores resultados sin un aumento significativo de precio ni un mayor requerimiento de espacio.

Por supuesto, aún está por verse qué teléfonos, si es que hay alguno, utilizarán realmente este sensor, pero además de los propios teléfonos Xperia de Sony, también encontrarás cámaras de Sony en al menos algunos teléfonos de Google, Xiaomi e incluso Apple, entre otras marcas. Así que hay un sinfín de futuros teléfonos que podrían beneficiarse de una mejora en el teleobjetivo gracias a este sensor.