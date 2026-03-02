El Leitzphone de Leica podría ser el smartphone soñado por los fotógrafos

Leica presenta el Leitzphone, su primer teléfono disponible globalmente

Sin embargo, Estados Unidos se quedará fuera

El hardware de la cámara es similar al último buque insignia de Xiaomi.

Leica fabrica teléfonos, pero probablemente no lo sepas porque hasta ahora han sido exclusivos de Japón. Sin embargo, esa situación acaba de cambiar con el nuevo Leitzphone, disponible globalmente.

Sin embargo, hay malas noticias si estás en Estados Unidos, porque ese es el único mercado que se perderá lo que parece un fabuloso teléfono insignia, especialmente para fotógrafos.

Impulsado por Xiaomi y envuelto en una carcasa Leica típicamente premium, el Leitzphone comparte gran parte del mismo hardware que el último teléfono insignia de Xiaomi, lo que significa una unidad de cámara triple que supera al iPhone y al Galaxy.

La cámara principal está equipada con un gran sensor de 50 MP y 1 pulgada, y tecnología LOFIC, que ofrece una calidad fotográfica natural y reduce la dependencia del HDR y el procesamiento computacional. Para los aficionados a las cámaras, LOFIC significa Capacitor de Integración de Desbordamiento Lateral (Lateral Overflow Integration Capacitor). En resumen, el capacitor se ubica a nivel de píxel y reduce el recorte, aumentando así el rango dinámico. Leica no me ha proporcionado las cifras exactas.

No, el Leitzphone no tiene visor. Pero puedes girar el anillo alrededor de la cámara para realizar varios ajustes. (Image credit: Leica)

Lo que hace único al modelo Leitzphone, además de su elegante diseño Leica y una interfaz de usuario/experiencia de usuario (IU/UX) coherente con sus cámaras, y que, hasta donde sé, es una novedad en teléfonos, es un anillo mecánico alrededor de la cámara. Es una auténtica pieza clave para los fotógrafos, ya que ofrece una forma táctil de controlar manualmente un ajuste de la cámara.

Por defecto, el anillo de control está configurado para el zoom, lo que evita tener que tocar la pantalla para cambiar entre cámaras y ajustes de zoom. (El teleobjetivo de 200 MP tiene un zoom óptico de 3x a 4x). Sin embargo, el anillo se puede reasignar a funciones como la compensación de exposición y el balance de blancos. ¡Excelentes habilidades de fotógrafo!

El Leitzphone también será compatible con la última versión de la empuñadura de cámara de Xiaomi, incluida en el kit de fotografía, lo que mejorará enormemente el manejo del teléfono para la fotografía. Esa fue, sin duda, mi experiencia con el Xiaomi 15 Ultra .

Hay una versión del Leitzphone: una versión negra mate con detalles plateados, con un precio de unos $2000 dólares. Dentro de la caja encontrarás un paño de limpieza, una correa roja para la muñeca, una tapa plateada para el objetivo y un estuche (compatible con el anillo mecánico).

¿El telefóno ideal para fotografía?

Anteriormente he declarado al Xiaomi 15 Ultra como mi teléfono con cámara favorito, y aunque todavía tengo que probar adecuadamente el nuevo Leitzphone, estoy bastante seguro de que ganará mi corazón.

Está equipado con la última tecnología de Xiaomi, como el 17 Ultra, anunciado el mismo día antes del MWC de Barcelona. Me pareció que el sensor más grande de 1 pulgada ofrecía la calidad fotográfica natural que espero de una cámara compacta premium, en lugar del aspecto sobreprocesado que suelo experimentar con los teléfonos con cámara.

Si a esto le sumamos el magnífico diseño y la interfaz de usuario de Leica, además de los diversos perfiles de color y características de bokeh inspirados en las cámaras y lentes Leica, parece que será mi teléfono soñado para fotografía.

Un perfil está inspirado en la Leica M9, ​​la última cámara Leica con sensor CCD (antes de que el CMOS se convirtiera en el estándar de la industria). Las imágenes con sensores CCD tienen un aspecto diferente.

El modo blanco y negro también está inspirado en el nuevo rollo de película Monopan 50 de Leica , su primera película, presentada el año pasado.

Hay dos configuraciones para la pantalla: Leica Vibrant y Leica Authentic. (Image credit: Leica)

Leica tampoco escatima en otros aspectos. El Leitzphone cuenta con una pantalla de 6.9 ​​pulgadas con un brillo de 3500 nits, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento, batería de 6000 mAh y un procesador Snapdragon 8 Elite.

Hablando de chipsets, hay un chip de seguridad adicional exclusivo (para los teléfonos), diseñado para incrustar de forma segura información de credenciales de contenido en las imágenes: la forma estándar de la industria de autenticar imágenes como reales.

En resumen, el Leitzphone se siente como el teléfono de lujo para fotógrafos e, irónicamente, una de las formas más asequibles de fotografiar con una Leica. Les contaré cuando haya tenido un tiempo prolongado fotografiando con el teléfono.