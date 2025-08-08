Descubre el Caribe a través de los "ojos" de la nueva Honor 400 Series

Tuvimos la oportunidad de asistir a un evento único en donde probamos el poder de la nueva serie Honor 400, donde el corazón del Caribe, la isla de Saint-Maarten se convirtió en el escenario perfecto.

Conocida por su vibrante fusión de culturas (con más de 150 nacionalidades en 37 millas cuadradas) y su inigualable oferta de lujo, la isla refleja perfectamente la sofisticación y la adaptabilidad de estos nuevos dispositivos.

Al igual que Sint-Maarten ofrece una experiencia para cada gusto, HONOR 400 Series, se adapta a cada persona con sus más de 40 herramientas basadas en IA. Como por ejemplo para aquellos que desean explotar su creatividad, la edición con IA desbloquea un potencial ilimitado, o bien para los viajeros que quieren superar cualquier barrera, el traductor con IA se convierte en el compañero perfecto. HONOR 400 y HONOR 400 Pro no solo son teléfonos; son una extensión de la experiencia de vida en un lugar tan cosmopolita y lleno de posibilidades como Sint-Maarten.

Con base en los valores de la marca, HONOR busca ofrecer experiencias que no solo sean innovadoras, sino que también sean únicas, inmersivas y espectaculares. Por medio de HONOR AI, la marca busca conectar a las personas con lo extraordinario, utilizando la inteligencia artificial como un puente entre la tecnología y las emociones humanas. Cada alianza que HONOR establece tiene como objetivo elevar los momentos cotidianos y transformarlos en recuerdos inolvidables. Es por ello que esta colaboración con Sint-Maarten representa mucho más que una simple unión: es un compromiso por redefinir la manera en que los viajeros experimentan y capturan la esencia de un destino tan vibrante.

En este contexto, la Honorable Ministra de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Telecomunicaciones, Grisha S. Heyliger-Marten, resaltó el valor de esta alianza:

"Esta colaboración entre el Ministerio de Turismo y HONOR representa un paso emocionante para mostrar cómo la innovación puede transformar la manera en que los viajeros experimentan nuestra isla. Aunque Sint-Maarten aún se encuentra en desarrollo en el ámbito de la tecnología inteligente, alianzas como esta nos permiten avanzar. La integración de las herramientas de IA de HONOR con la riqueza natural y cultural de Sint-Maarten ofrece a los visitantes formas más creativas e inmersivas de conectar con nuestro destino. Esperamos ver pronto los dispositivos de vanguardia de HONOR disponibles para su compra localmente, beneficiando tanto a residentes como a turistas con la tecnología de nueva generación."

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Honor) (Crédito de la imagen: Honor)

Dos mundos, un mismo ADN

La elegancia natural de Sint-Maarten encuentra su eco en el diseño intuitivo y sofisticado de HONOR 400 Series. Ambos comparten una filosofía: elevar la experiencia cotidiana. Cada rincón de la isla —desde la icónica playa Maho, donde los aviones cruzan el cielo a escasos metros de las personas, hasta los murales vibrantes de Philipsburg o la majestuosidad de Fort Louis— se revela como una historia esperando ser capturada y transformada en un recuerdo eterno, y es ahí donde la inteligencia artificial de HONOR entra en juego.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Honor)

Con su cámara principal de 200MP equipada con Súper Zoom AI, la serie HONOR 400 convierte cada detalle en una escena inolvidable. Los tonos marinos de Bobby's Marina, la amplitud de Simpson Bay, la textura del pasado en Fort Amsterdam o la vida marina en Little Bay Beach se convierten en postales vibrantes y definidas con precisión. Y cuando el instante merece más que una foto, la función Imagen a Video con AI transforma esas capturas en secuencias dinámicas de 5 segundos, capaces de revivir la emoción del momento, como el movimiento de las nubes en Sentry Hill o la energía de una caminata al atardecer.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Honor) Honor 400 a la izquierda / Otro a la derecha visto de frente (Crédito de la imagen: Honor)

Reconociendo el valor que estas imágenes pueden aportar para proyectar internacionalmente la esencia de la isla, la Ministra de Turismo afirmó: "Damos la bienvenida a HONOR a Sint Maarten para que explore, experimente y capture la esencia de nuestra isla. A través de su lente, nuestra isla cobra vida. Sus imágenes no solo serán bellas: contarán historias, despertarán curiosidad e inspirarán a otros a descubrir Sint Maarten por sí mismos."

(Image credit: Honor)

Edición que respeta la esencia

No se trata de alterar la realidad, sino de resaltar su belleza. Por eso, las funciones de edición con AI, como el Borrador AI o el Eliminador de reflejos AI, están diseñadas para perfeccionar sin intervenir. Un turista en segundo plano desaparece sutilmente, un brillo no deseado se desvanece, y la imagen conserva su autenticidad. Porque la serie HONOR 400 entiende que viajar también es cuidar lo que se observa, sin perder detalle.

(Image credit: Honor)

Energía que sigue tu ritmo

Sint-Maarten es una isla para vivirla de principio a fin, y tu dispositivo necesita seguirte el ritmo. La batería de 6000 mAh de HONOR 400 Series garantiza una autonomía total, sin pausas ni preocupaciones, para que puedas disfrutar desde una inmersión cultural en el WeCulture Museum hasta las vistas panorámicas de Rainforest Adventures. Porque para una aventura así, se necesita energía constante.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Honor) (Crédito de la imagen: Honor)

Sint-Maarten y HONOR: el arte de capturar lo extraordinario

HONOR 400 Series, no solo te acompaña en el viaje, lo transforma. Su inteligencia artificial eleva y potencia cada momento, haciendo de cada viaje una historia más vívida y personal. La tecnología se convierte en una extensión de tu creatividad y curiosidad. En Sint-Maarten, un lugar donde cada detalle es un lujo, la serie HONOR 400 se convierte en el compañero perfecto para quienes buscan explorar sin límites y capturar la belleza del mundo con una sofisticación que va más allá de lo ordinario.