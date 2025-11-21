¿Bloqueará Apple el nuevo truco AirDrop de Google para teléfonos Android? Aquí hay tres razones por las que podría no hacerlo

En una decisión sorprendente, Quick Share de Google ahora funciona con AirDrop.

Al parecer, Apple no estaba al tanto y podría intentar desactivarlo.

Sin embargo, hay motivos para creer que Apple podría permitir que la función siga funcionando.

¿Te lo perdiste? Google sorprendió ayer con la compatibilidad de Quick Share con AirDrop de Apple en los dispositivos Pixel 10.

En otras palabras, ahora se pueden compartir archivos de forma rápida y segura entre determinados dispositivos Android e iOS.

Sin embargo, al leer el comunicado de prensa de Google, surgió algo interesante: aparentemente, Apple no participó en este anuncio y es posible que la empresa ni siquiera supiera que se iba a realizar.

Después de todo, en una segunda entrada del blog de Google se decía que la empresa «acogería con agrado la oportunidad de trabajar con Apple» para permitir una colaboración más completa entre Quick Share y AirDrop en el futuro, lo que implica que Apple no participó en el esfuerzo de ingeniería para que funcionara en primer lugar. Esto plantea una pregunta clave: ¿Apple bajará la espada de Damocles e intentará cerrar la nueva función?

Este tipo de acción por parte de Apple no sería algo sin precedentes. En 2023, la aplicación de mensajería Beeper realizó ingeniería inversa en la plataforma iMessage de Apple para permitir que los mensajes de texto con burbujas azules funcionaran entre iPhones y dispositivos Android. Apple no vio con buenos ojos ese tipo de ingeniería pirata y obligó a Beeper a eliminar la función.

Incluso si Apple no obliga activamente a Google a dar marcha atrás en su anuncio, es poco probable que Tim Cook y compañía estén contentos por haber sido tomados por sorpresa de esta manera (suponiendo que no hubiera discusiones entre bastidores).

A Apple le encanta controlar la narrativa y protege ferozmente sus tecnologías patentadas. Romper el jardín amurallado de la empresa, llevar AirDrop a lugares a los que nunca se pensó llevarlo y anunciarlo al mundo sin la participación de Apple parece una blasfemia para la Apple que tan bien conocemos. Entonces, ¿qué pasará ahora?

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Podría ser diferente esta vez?

(Image credit: Google)

Dicho esto, hay tres razones clave para creer que Apple podría realmente contenerse y permitir que el nuevo proyecto de Google continúe, incluso si Apple no trabaja para mejorar activamente la función en el futuro.

Por un lado, está la Unión Europea (UE). Apple ha estado bajo el escrutinio implacable de la UE durante años por su ecosistema y sus supuestas prácticas anticompetitivas, centrándose en gran medida en las funciones exclusivas de los dispositivos de Apple.

La UE quiere que Apple ponga algunas de estas tecnologías a disposición de sus competidores de forma gratuita, por lo que permitir que Quick Share funcione con AirDrop podría ser una forma de que Apple alivie la presión de la UE. Esto dio lugar a la aparición de una nueva API llamada Wi-Fi Aware en iOS 26, que permite a las aplicaciones de terceros descubrir y conectarse a dispositivos cercanos a través de Wi-Fi, es decir, alternativas a AirDrop.

En segundo lugar, Google y Apple han estado colaborando mucho más estrechamente en los últimos tiempos, a veces con más entusiasmo que otras. Las dos empresas colaboraron para que el estándar de mensajería RCS llegara a iOS, por ejemplo, mientras que hay fuertes rumores de que la próxima versión de Siri, dotada de inteligencia artificial, utilizará Google Gemini para realizar algunas de las tareas más pesadas.

Por último, también está la cuestión de si Apple es capaz de bloquear la iniciativa AirDrop de Google a nivel técnico. Varios periodistas, entre ellos Tom Warren, de The Verge, han especulado con que AirDrop no tiene ninguna forma de validar los dispositivos a menos que el usuario esté en el modo «Solo contactos», algo que la implementación de Google evita al ceñirse al modo «Todos durante 10 minutos» de AirDrop.

Si eso es cierto, explicaría por qué existen desde hace tiempo varios trucos de terceros para pasar de AirDrop a Android y podría dejar a Apple sin otra opción que impedir la iniciativa de Google más que mediante la diplomacia.

Pero, teniendo en cuenta que tal medida podría provocar la presión de la UE, es probable que Apple se muestre reacia a seguir ese camino. Eso podría significar que tanto los fans de Android como los de Apple podrían utilizar esta nueva función en un futuro próximo. Sin embargo, nada está garantizado, ya que tal vez un ingeniero de Apple pueda impedirlo modificando el funcionamiento de AirDrop, así que manténganse atentos a las novedades.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.