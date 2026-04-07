Apple prepara su iPhone plegable, pero Huawei ya tiene ventaja clave

Parece que Apple promete una ventaja sobre otros dispositivos de su tipo cuando finalmente llegue al mercado el tan rumoreado iPhone plegable, sin embargo, parece que no sería una "ventaja" después de todo, pues Huawei ya lo habría hecho antes.

Recordemos que desde hace meses, uno de los rumores más repetidos es que este será el año en el que Apple entre al mercado de los smartphones plegables. Y, aunque varias marcas llevan años mostrando modelos plegables, los últimos rumores apuntan a que Apple sorprenderá con un iPhone con una enorme batería, la cual será mucho más grande que la del Galaxy Z Fold7, convirtiéndose en el iPhone con la batería más grande de la historia. Esto, sin duda, es una buena noticia para “solucionar” uno de los grandes retos de este formato: la batería. Pero como lo comentamos al inicio, lo curioso es que esta solución tecnológica ya la desarrolló Huawei con el Mate X7.

Claro que la autonomía no es un problema menor, los smartphones plegables, por su diseño delgado, pantallas grandes y bisagras complejas, suelen pagar el precio en autonomía, y si comparamos la supuesta capacidad de batería que tendrá el iPhone plegable contra la del Z Fold7, sí, es un salto considerable, tomando como referencia que el plegable de Samsung viene con una batería de 4,400 mAh. Sin embargo, el iPhone vendría con una batería de 5,500 mAh, un poco menos de la capacidad de batería del HUAWEI Mate X7, que es de 5,600 mAh.

El artículo continúa a continuación

¿Por qué la batería es un verdadero reto en los teléfonos plegables?

En un teléfono tradicional, el espacio interno está relativamente bien optimizado. En un plegable, no. Aquí entran en juego varios factores que afectan directamente a la batería:

Dos pantallas (una interna grande y otra externa).

Un chasis ultradelgado.

Un sistema de bisagra que ocupa espacio físico.

Uso intensivo en multitarea y consumo elevado, porque la pantalla es una de las cosas que más consume energía.

Por eso, muchos plegables terminan con baterías divididas, autonomías promedio o una dependencia constante del cargador. Resolver esto no es trivial, y es justo donde Huawei decidió atacar el problema desde la ingeniería, no desde el marketing.

El Mate X7 es la culminación de años de innovación en plegables, demostrando que la optimización y la innovación van de la mano. Huawei apostó por tres pilares claros:

Diseño interno pensado para una batería eficiente: en lugar de simplemente “encajar” una batería más grande, Huawei rediseñó la distribución interna del equipo para aprovechar mejor cada milímetro disponible, incluso con el mecanismo plegable.

Gestión energética desde el sistema: el software juega un papel crítico. EMUI 15 en el Mate X7 prioriza el uso inteligente de pantallas, procesos en segundo plano y consumo según el modo de uso (plegado o desplegado). No se trata sólo de cuántos mAh hay en la batería, sino cómo se usan.

Carga rápida real: Huawei entendió que un plegable se usa intensamente. Por eso, la carga rápida no es un “extra”, sino parte del ecosistema de autonomía: menos tiempo conectado, más tiempo productivo. De hecho, mientras que el Z Fold7 ofrece una potencia de carga rápida de 25W, el Mate X7 alcanza los 66W, que es incluso más de lo que ofrece el iPhone 17 Pro Max, por lo que difícilmente el iPhone plegable igualará al Mate X7 en este rubro.

La promesa de unas marcas es la realidad de otras

Cuando Apple finalmente lance su iPhone plegable, es muy probable que la batería sea uno de sus grandes argumentos. Y estará bien. Pero el punto clave es que lo que Apple seguramente presentará como “el gran avance”, Huawei ya lo convirtió en experiencia diaria con el Mate X7.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y sí, el iPhone plegable (cuando llegue) seguramente marcará un antes y un después en diseño y ecosistema, pero en batería (uno de los retos más complejos del formato) Huawei lleva la ventaja