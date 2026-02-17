Ya está aquí Android 17 beta 1, con algunos cambios importantes y pequeñas sorpresas

Ya está disponible la primera versión beta de Android 17.

Incluye mejoras para dispositivos con pantallas grandes y optimizaciones de rendimiento.

También incluye algunos cambios en la interfaz y permite eliminar por fin el widget At a Glance.

Tras un breve retraso, ya ha llegado la primera versión beta de Android 17 y, aunque no está tan repleta de funciones como otras versiones de Android, incluye algunos cambios que podrían resultar muy significativos.

La mayoría de los cambios más importantes son cosas que ya esperábamos, como que Google impida a los desarrolladores excluir los requisitos de orientación y cambio de tamaño de las aplicaciones. Este es un cambio que podría frustrar a algunos desarrolladores de aplicaciones, pero debería garantizar que las aplicaciones se vean mucho mejor en dispositivos de pantalla grande, como tabletas y los mejores teléfonos plegables.

El otro cambio importante es uno que no es visible, pero que debería notarse, ya que la empresa ha trabajado para mejorar el rendimiento de los teléfonos Android, incluyendo la incorporación de un nuevo sistema de «recogida de basura generacional», que debería reducir la carga de la CPU y disminuir el uso de la memoria.

Además, como era de esperar, esta versión beta también incluye transiciones de cámara más fluidas, con nuevas API de cámara de nivel profesional destinadas a evitar congelaciones y tartamudeos al cambiar de lente.

Junto a estos cambios esperados, la primera versión beta de Android 17 también tiene algunas sorpresas, detectadas por Android Central.

(Image credit: Sanuj Bhatia / Android Central)

Atajos personalizables y un widget removible

Entre ellas se incluyen un diseño más estilizado para la barra de búsqueda de la pantalla de inicio y la posibilidad de cambiar el acceso directo al modo IA por otras opciones, como uno para traducciones, otro para el tiempo, otro para el diccionario y muchos más, como se puede ver en las capturas de pantalla anteriores.

Cualquiera que sea el acceso directo que elijas, ahora también se encontrará dentro de la barra de búsqueda, en lugar de junto a ella, aunque, lamentablemente, solo se puede sustituir el acceso directo al modo IA, y no los de búsqueda por voz o Google Lens que se encuentran junto a él.

Otro cambio apreciado es que ahora por fin se puede eliminar el widget At a Glance, y se ha modificado el panel de volumen, que ahora incluye un icono de configuración en la parte inferior para acceder rápidamente a la pantalla de configuración del volumen. Y hablando de volumen, ahora se ha estandarizado para ofrecer una experiencia auditiva más consistente en todas las aplicaciones.

Eso es todo en cuanto a lo que se ha descubierto hasta ahora, pero es posible que aún haya otras funciones o cambios ocultos en la versión beta, o que las futuras versiones beta tengan más cambios.

Si quieres probar estas nuevas funciones por ti mismo, podrás hacerlo siempre que tengas un Google Pixel 6 o superior. Solo tienes que dirigirte al sitio web del programa beta de Android, iniciar sesión con tu cuenta de Google y seleccionar el dispositivo Pixel en el que deseas instalar la versión beta.

A continuación, en tu teléfono, ve a Ajustes > Sistema > Actualizaciones de software e instala la versión beta desde allí, aunque ten en cuenta que puede tener más errores que las versiones completas de Android.

