Los usuarios de Android 16 pueden acceder antes que nadie a 163 nuevos emojis que pronto estarán en todas partes. A continuación te explicamos cómo

Ahora contamos con la aprobación de Unicode para 163 nuevos emojis.

Han aparecido por primera vez en una nueva versión beta de Android 16.

Todo el mundo debería poder disfrutar de estos emojis a principios de 2026.

¡Atención! Pronto habrá nuevas formas de expresarte de manera pictórica, ya que Unicode, el principal regulador de emojis, aprobó 163 nuevos emojis, y lo mejor de todo es que ya están disponibles en la última versión beta de Android 16 QPR3.

Si tienes buena memoria, quizá recuerdes que este lote de nuevos gráficos se propuso el pasado mes de noviembre y que todos ellos han superado el proceso de aprobación, excepto el corazón de manzana mordido (no está claro por qué se ha descartado precisamente ese).

Según Emojipedia, en realidad solo hay siete nuevos emojis básicos: cara distorsionada, nube de pelea, orca, criatura peluda (piensa en Bigfoot), trombón, deslizamiento de tierra y cofre del tesoro. La cifra de 163 proviene de variaciones de esos emojis y de nuevas variaciones (en términos de tono de piel, por ejemplo) de emojis que ya están en uso.

Si ves esa página de Emojipedia en un dispositivo que no es compatible con los nuevos emojis, es decir, cualquier dispositivo que no tenga instalada la versión beta de Android 16 QPR3, verás rectángulos en el texto donde deberían aparecer los emojis. Sin embargo, también se incluyen imágenes, por lo que puedes ver cómo son.

3,953 emojis y sumando

Los siete nuevos emojis y sus contornos (Image credit: Emojipedia)

Puedes obtener más detalles sobre los nuevos emojis en la publicación del blog oficial de Unicode, donde se mencionan un total de 4803 nuevos caracteres, entre los que se incluyen emojis, scripts, símbolos y otros caracteres. También se mencionan ocho nuevos emojis, lo que sugiere que el corazón de manzana se descartó en el último momento.

Cada emoji viene con una serie de variaciones, incluyendo diferentes géneros y tonos de piel. También hay versiones con contorno de cada emoji disponibles. Esto eleva el número total de emojis aprobados por Unicode a 3953 para finales de 2025, lo que te da un amplio margen para expresarte.

Como es habitual, son los fabricantes de dispositivos y los desarrolladores de software los que se encargan de diseñar sus propias versiones de estos emojis, por lo que tendrán un aspecto ligeramente diferente en los iPhones, los dispositivos Android, las computadoras Windows y dentro de aplicaciones como WhatsApp.

Si quieres probar estos emojis de inmediato, puedes unirte a la versión beta de Android 16 desde aquí (solo recuerda que tus contactos también necesitarán la versión beta para poder verlos). Deberían empezar a aparecer en todos los dispositivos Android (y probablemente también en los iPhones) a principios de 2026.

