La nueva herramienta "Create My Widget" de Google es "el primer paso hacia una interfaz de usuario generativa" — y, como usuario de iPhone, no estoy seguro de cómo iOS 27 podrá competir con Android 17

La edición de 2026 de The Android Show fue un vertiginoso despliegue de términos de moda relacionados con la IA (todavía no estoy 100 % seguro de la diferencia entre Gemini Intelligence y Personal Intelligence), pero de todas las funciones de Android 17 anunciadas durante la transmisión previa a Google I/O, la que más me entusiasma es «Create My Widget».

Los widgets personalizados han sido una característica de Android desde 2009 (en el sentido de que son redimensionables e interactivos), pero en Android 17, Google está «dando el primer paso hacia una interfaz de usuario generativa» al incorporar las capacidades de IA de Gemini al proceso de creación de widgets.

Create My Widget te permitirá crear widgets personalizados con solo describir el tipo de widget que deseas utilizando lenguaje natural. Sí, en serio. Google dio ejemplos rápidos como «cuenta atrás para mi primera maratón» y «sugiere tres recetas de comidas preparadas ricas en proteínas cada semana», a lo que Create My Widget respondió con algunos resultados que parecían realmente útiles.

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Es cierto que aplicaciones como KWGT y Widgetopia ya ofrecen a los usuarios de Android muchas opciones de personalización de widgets, pero estos widgets siguen dependiendo de fórmulas de datos predefinidas como el clima, el porcentaje de batería y el rendimiento del mercado de valores (a menos que te sientas cómodo desarrollando tus propios widgets basados en código).

Por otro lado, «Create My Widget» extrae datos de tu calendario, bandeja de entrada y aplicaciones de mensajería (de forma privada, por supuesto) para ofrecerte widgets que están realmente personalizados para ti. Y, como usuario de iPhone, no veo cómo iOS puede competir con este nivel de personalización propia.

En la WWDC 2025, Apple hizo caso omiso de las críticas hacia su falta de avances en IA deslumbrando a los fanáticos del iPhone con una renovación visual de iOS, pero solo puede usar ese truco una vez. En la WWDC 2026 en junio, la empresa debe finalmente cumplir la promesa de Siri 2.0 y presentar características significativas de IA con capacidad de agencia, para que iOS 27 no parezca completamente medieval en comparación con Android 17.

Y Create My Widget está lejos de ser la única herramienta útil de IA que llegará a Android 17.

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Hemos recopilado las mejores funciones de Android 17 anunciadas en The Android Show en un artículo aparte, pero el nuevo paraguas de inteligencia Gemini de Google incluye la automatización de tareas de varios pasos —lo cual, si funciona como se promete, podría ser como tener un asistente personal en el bolsillo—, la integración de Gemini en Chrome, capacidades mejoradas de autocompletar y una nueva herramienta llamada Rambler para una conversión de voz a texto más precisa.

Gemini Intelligence puede encargarse de las tareas logísticas en su nombre (Image credit: Google)

También cabe destacar que todas estas herramientas se han anunciado antes de la celebración de la Google I/O propiamente dicha, cuyo inicio está previsto para el 19 de mayo. Para cuando llegue la WWDC 2026 el 8 de junio, la competencia de Apple podría parecer aún más formidable de lo que es ahora (aunque vale la pena recordar que, en cierto modo, Google es ahora el socio de IA de Apple, aunque aún no conocemos los detalles de esa relación).

Google afirma que las funciones de Gemini Intelligence, incluyendo Create My Widget, «se lanzarán por etapas, comenzando con los últimos teléfonos Samsung Galaxy y Google Pixel este verano», y «estarán disponibles en relojes, autos, gafas y computadoras portátiles Android a finales de este año».

Para conocer las últimas novedades sobre lo que se reveló en el evento Android Show de Google, echa un vistazo a nuestros análisis en profundidad sobre las nuevas computadoras portátiles Googlebook y el rediseñado Android Auto.