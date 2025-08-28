Análisis de la invitación del iPhone 17 de Apple: lo que nos revela y tres cosas que no deberías esperar ver en la presentación

El evento del iPhone de Apple tendrá lugar el 9 de septiembre de 2025.

La invitación al evento podría contener pistas sobre lo que veremos.

Sin embargo, hay algunos productos que definitivamente no estarán en la feria.

Como te compartimos anteriormente, Apple "envió" invitaciones para su próximo evento de lanzamiento el 9 de septiembre en el que esperamos descubrir la nueva serie iPhone 17, pero ¿qué podemos esperar realmente?

Eso nos dará un primer vistazo a la gama del iPhone 17 y mucho más, y es posible que haya algunas pistas ocultas en la tarjeta de invitación «Awe dropping» (Impresionante) de Apple.

La primera pista está en el nombre del evento. Apple ha elegido «Awe dropping» este año, lo que nos sugiere que la empresa está segura de tener grandes noticias que compartir. Según los rumores que hemos visto hasta ahora, podría tratarse del iPhone 17 Air, que probablemente será el teléfono más delgado de Apple hasta la fecha y algo que podría llevar la línea iPhone en una nueva dirección.

Si has visto la invitación de Apple en un iPad o iPhone, habrás notado que puedes interactuar con ella: desliza un dedo o un lápiz óptico sobre el logotipo de Apple y sus colores se moverán siguiendo tus movimientos. Eso podría ser una alusión al rediseño Liquid Glass de Apple, que también presenta efectos visuales coloridos que se mueven y refractan la luz.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMMAugust 26, 2025

Hablando de colores, el impresionante logotipo de Apple destaca los tonos naranjas, amarillos y azules. Eso podría apuntar a los colores del iPhone 17, todos los cuales aparecen supuestamente en una foto del filtrador Sonny Dickson que, según él, muestra toda la gama de teléfonos. Entre los dispositivos se encuentran los iPhone 17 Pro en azul oscuro y naranja, así como los iPhone 17 Air en azul claro y amarillo dorado.

Los tonos del logotipo del evento también recuerdan a los patrones producidos por un dispositivo sensor de calor. ¿Podría ser eso una indicación de que Apple mejorará las capacidades de refrigeración del iPhone? Hay rumores de que la gama del iPhone 17 vendrá con refrigeración por cámara de vapor, lo que sin duda sería digno de mención por parte de Apple.

Lo que probablemente no se verá en la serie

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dicho esto, hay algunas cosas que probablemente no veremos en el evento de Apple en septiembre. En primer lugar, las indicaciones previas al evento sugieren que la línea Mac estará totalmente ausente, ya que Apple tiene previsto lanzar nuevos Mac a finales de 2025 o principios de 2026. Si quieres un nuevo MacBook Pro o iMac, probablemente tendrás que esperar.

Del mismo modo, es muy poco probable que aparezca el HomePod, a pesar de los fuertes rumores de que Apple está desarrollando un HomePod con pantalla integrada y una versión del altavoz que coloca una pantalla en un brazo robótico. Sin embargo, aún queda bastante tiempo para que esos productos estén listos.

Por último, los audífonos AirPods Max no han cambiado mucho desde su lanzamiento en 2020, solo se les ha añadido un puerto USB-C y nuevos colores en 2024. A pesar de ello, no se espera que el dispositivo se actualice en septiembre, y tampoco hay indicios de que se haya previsto una nueva edición en un futuro próximo.

Aun así, debería haber mucho que ver en el evento «Awe dropping» de Apple. Si nos guiamos por el logotipo, podríamos tener mucho que ver.