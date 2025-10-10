Xiaomi sorprende con la llegada del Watch S4, Pad Mini y más

¡Atención, tenemos nuevos dispositivos de Xiaomi que llegan con la esperada Serie 15T de la marca!

Diseñados para mejorar la vida diaria de los usuarios, estos dispositivos combinan potencia, diseño y funcionalidad inteligente bajo la plataforma HyperOS, integrando bienestar, productividad y entretenimiento en un solo entorno interconectado.

Entre las novedades destacan el Xiaomi Watch S4, los audífonos Xiaomi OpenWear Stereo Pro, la nueva Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition y la Xiaomi Pad Mini; una gama de productos que complementa a la Serie Xiaomi 15T, fortaleciendo un ecosistema más completo, inteligente y sofisticado.

Xiaomi Watch S4 41 mm

(Image credit: Xiaomi)

El nuevo Xiaomi Watch S4 redefine el equilibrio entre estilo y rendimiento. Su diseño en acero inoxidable y pantalla AMOLED de 1.32" con 1500 nits de brillo garantizan visibilidad incluso bajo la luz solar directa. Integra más de 150 modos deportivos, monitoreo de sueño avanzado, sensor de temperatura de piel y detección de caídas. Además, su botón SOS permite realizar llamadas de emergencia y compartir ubicación en tiempo real.

Con una batería de hasta 8 días de duración bajo uso ligero, el Watch S4 se posiciona como un aliado ideal para el bienestar y la movilidad inteligente.

Precios:

Verde menta: $3,299 MXN

Negra: $3,299 MXN

Blanco: $3,699 MXN

Dorado Atardecer: $4,799 MXN

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

(Image credit: Xiaomi)

Los nuevos Xiaomi OpenWear Stereo Pro ofrecen una experiencia de audio de alta fidelidad con total comodidad. Su sistema multidriver combina un tweeter PZT, doble armadura balanceada y un driver dinámico de 18×13 mm que produce graves potentes y agudos nítidos. La reducción activa de fuga de sonido mejora en un 60% respecto a la generación anterior, mientras que la certificación Hi-Res Wireless, el soporte LDAC y la ecualización Harman AudioEFX aseguran un sonido profesional adaptado a cada usuario.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ofrecen hasta 45 horas de autonomía con su estuche de carga, además de carga rápida que brinda 2 horas de música en solo 10 minutos, ideales para acompañar largas jornadas.

Precios:

Gris titanio: $3,199 MXN

Dorado arena: $3,199 MXN

Negro grafito: $3,199 MXN

Smart Band 10 Glimmer Edition

La nueva Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition combina estilo y tecnología en un diseño elegante con pantalla AMOLED de 1.72", bisel ultradelgado y visual simétrico. Ofrece más de 150 modos deportivos y monitoreo avanzado de natación con resistencia al agua de 5ATM, ideal para acompañar cualquier entrenamiento. Su sistema de monitoreo integral de salud incluye ritmo cardíaco, SpO₂, sueño, estrés, salud femenina y ejercicios de respiración, mientras que la gestión del sueño mejorada y la compatibilidad con Xiaomi HyperOS optimizan la experiencia diaria.

Con una batería de hasta 21 días de duración, motor háptico lineal para retroalimentación precisa y correas de liberación rápida en múltiples estilos, esta smartband redefine la comodidad y la elegancia en la muñeca.

Precio: $1,699 MXN

Xiaomi Pad Mini

Por su parte, la nueva Xiaomi Pad Mini lleva el rendimiento insignia a un formato ultracompacto. Con un peso de solo 326 g, integra una pantalla 3K de 8.8" con tasa de refresco de hasta 165 Hz, ideal para trabajar, estudiar o crear contenido en cualquier lugar.

Impulsada por el procesador MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), combina potencia con eficiencia energética. Su batería de 7500 mAh admite HyperCharge de 67 W y carga inversa de 18 W, ofreciendo versatilidad total. Además, el soporte de HyperAI introduce funciones avanzadas como escritura asistida, traducción en tiempo real y herramientas creativas, ampliando las posibilidades de productividad y entretenimiento.

Con el lanzamiento de la nueva Serie Xiaomi 15T y esta nueva gama de dispositivos de ecosistema, Xiaomi refuerza su liderazgo en innovación, ofreciendo un portafolio integral que une potencia, diseño y experiencias inteligentes para los usuarios en todo el mundo.

El fortalecimiento del ecosistema Xiaomi representa un paso más en la evolución tecnológica de la marca, que apuesta por un futuro donde la inteligencia artificial, la conectividad y el diseño convergen para ofrecer soluciones reales a las necesidades de los usuarios.