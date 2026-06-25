"Una pesadilla para la reparación": el primer unboxing del Google Home revela una decisión de diseño que no va a gustar a muchos usuarios

Se da a conocer un Google Home en un unboxing anticipado

Según se informa, la calidad de sonido y la interfaz de la app son impresionantes

Sin embargo, el cable de alimentación no se puede desconectar del dispositivo

El nuevo Google Home está a punto de salir finalmente a la venta, pero un video de unboxing publicado en línea revela una decisión de diseño tomada por Google que probablemente no va a gustar mucho a muchos usuarios: el cable de alimentación no se puede quitar.

Puedes ver el video de desempaque en Reddit (vía Android Authority), que muestra el aspecto del dispositivo que ya conocíamos desde su primera presentación oficial en octubre pasado, además de revelarnos lo del cable de alimentación.

El dispositivo Nest Mini, al que el altavoz Google Home está reemplazando en cierta medida, sí cuenta con un cable de alimentación USB-C desmontable, lo que significa que, cuando no se usa, puedes guardarlo más fácilmente. Por otro lado, el Nest Audio —otro altavoz que ya se dejó de fabricar tras la llegada del nuevo modelo— tiene un cable de alimentación fijo.

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Parece que un cable de alimentación desmontable es algo que les importa a bastantes propietarios de altavoces inteligentes. «Esto es una pesadilla para la reparabilidad, de la cual soy un gran defensor», escribe quien realizó el unboxing original.

Algunos aspectos positivos, uno negativo

Google Home Speaker Unboxing 06/23/26 - YouTube Watch On

Según la información que se muestra en el video, el altavoz Google Home viene con un cable USB-C de aproximadamente 5 pies (1.52 metros) de largo que no se puede desconectar. En el otro extremo hay un adaptador de corriente de 30 W que sí se puede quitar.

En el lado positivo, quien realizó el unboxing señala que la calidad de sonido del altavoz es buena, que la aplicación tiene una interfaz “genial” y que configurar el dispositivo es sencillo; al parecer, toma menos de 10 minutos.

Al igual que con el Nest Mini, al parecer hay controles táctiles disponibles en la parte superior del altavoz, así como luces ocultas que indican el estado y los niveles de volumen. En general, las primeras impresiones de este usuario son positivas.

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Lo único que está recibiendo críticas es el tema del cable de alimentación: "El cable no extraíble me echó para atrás", escribe un usuario (quien aparentemente está preocupado de que los gatos jueguen con el cable), mientras que el autor original del post dice que está "extremadamente decepcionado con los ingenieros". Otro comentario también se muestra pesimista: "La razón siempre es el dinero".

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