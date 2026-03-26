Ring acaba de lanzar una versión a batería de su videoportero 4K de gama alta, para que puedas instalarlo "prácticamente en cualquier lugar" sin cables

Ring ha lanzado una versión inalámbrica de su timbre con cámara de 4K de gama alta

También ha presentado tres timbres de 2K (dos que funcionan con batería y uno con cable)

Todos los timbres que funcionan con batería son compatibles con un nuevo cargador solar de Ring

Amazon acaba de presentar un timbre con cámara de 4K que funciona con batería y ofrece imágenes de gran nitidez, sin cables. Al igual que la versión con cable lanzada el año pasado, el Ring Battery Video Doorbell Pro (2.ª generación) cuenta con vídeo Retinal 4K, zoom de 10x, visión nocturna mejorada y, según Ring, «se instala prácticamente en cualquier lugar sin necesidad de cableado».

Cuenta con una batería de liberación rápida de carga ultrarrápida y, con una suscripción a Ring AI Pro, tendrás acceso a funciones como descripciones de video con IA que te dicen exactamente lo que está sucediendo antes de revisar las grabaciones, y te permiten buscar eventos específicos en lugar de tener que revisar todas las grabaciones. El Wired Video Doorbell Pro tiene un precio de lista de 249,99 $ / 219,99 £ (aproximadamente 360 $ australianos).

También hay tres nuevos timbres de video 2K en la gama. Si buscas algo inalámbrico, puedes elegir entre el Ring Battery Video Doorbell Plus (2.ª generación) y el Ring Battery Video Doorbell (2.ª generación), que cuestan 179,99 $ / 149,99 £ (unos 260 $ AU) y 99,99 $ / 79,99 £ (unos 149 $ AU) respectivamente.

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Si ya tienes cableado para el timbre, también hay una nueva versión del Ring Wired Video Doorbell, que es la opción más asequible a 79,99 $ / 59,99 £ (unos 120 $ australianos).

Hay tres nuevos timbres de 2K entre los que elegir: el Ring Battery Video Doorbell Plus (2.ª generación), el Ring Battery Video Doorbell (2.ª generación) y el Ring Wired Video Doorbell (2.ª generación) (Image credit: Ring)

¿Quieres un timbre inalámbrico, pero te preocupa la duración de la batería? Ring también ha lanzado un nuevo cargador solar, compatible con todos sus nuevos timbres a batería. El Ring Solar Charger, cuyo nombre es muy acertado, se puede instalar en cualquier lugar, con el timbre montado encima, y tiene un precio de 49,99 dólares (unos 38 £ / 70 AU$).

Los nuevos timbres y el cargador ya están disponibles para preordenar en EE. UU. y el Reino Unido. Espero poder poner a prueba los nuevos modelos muy pronto para averiguar si merecen un lugar en el resumen de TechRadar de los mejores videotimbres. Mantente atento para más detalles.

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