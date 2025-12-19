Piénsalo dos veces antes de actualizar a Gemini for Home: algunas tareas las hace "completamente mal" y está lleno de errores

El lanzamiento de Gemini for Home no ha tenido una gran acogida hasta ahora.

Ha aparecido un video en el que se ve cómo realiza algunas tareas "de forma totalmente errónea".

Otros usuarios se sienten frustrados por los errores y las funciones bloqueadas tras un muro de pago.

El lanzamiento inicial de Gemini for Home no está siendo precisamente un camino de rosas, y un nuevo video de YouTube muestra algunos de los problemas que presenta este servicio para hogares inteligentes, mientras que los usuarios están descubriendo que algunas funciones que antes eran gratuitas ahora son de pago.

El video fue subido por Adam Hrivnacky (a través de Android Authority) y muestra diversos problemas. También destaca lo inferior que parece ser la experiencia de Gemini en los dispositivos inteligentes en comparación con el asistente Gemini en un teléfono inteligente.

Por ejemplo, insinuar que la temperatura es demasiado fría no hace que aparezcan los controles del termostato inteligente, sino que da lugar a un mensaje sobre una cuenta de Spotify que no está conectada, solo una de las respuestas «absolutamente erróneas» que Hrivnacky observa durante su demostración.

Gemini en un Nest Hub también se niega a controlar las luces inteligentes, algo que Gemini en un teléfono sí es capaz de hacer. Los recordatorios y las tareas son otra función que funciona bien en la aplicación móvil Gemini, pero no a través de Gemini for Home, lo que demuestra una vez más que Google tiene mucho trabajo por delante para poner a punto este servicio.

Paga para continuar la conversación

Gemini for Home: Google Fused Gemini and Assistant… and Broke Smart Speakers (vs Phone) - YouTube Watch On

Como el propio YouTuber reconoce, Gemini for Home aún se encuentra en sus primeras fases de implementación, por lo que es de esperar que haya errores. Aun así, por ahora la experiencia resulta bastante frustrante para los usuarios, y parece que algunas de las tareas básicas del hogar inteligente siguen delegándose en Google Assistant cuando Gemini no sabe qué hacer.

Mientras tanto, como señala Ben Patterson en PCWorld, al cambiar de Google Assistant a Gemini for Home también se elimina la función «Conversación continua», que permite hacer preguntas de seguimiento sin tener que decir «Hey Google» cada vez.

Si quieres que tus conversaciones fluyan con naturalidad, tendrás que pagar una suscripción a Google Home Premium, con precios a partir de 10 dólares/8 libras/15 dólares australianos al mes. Esto sustituye al antiguo plan Nest Aware e incluye extras como archivos de vídeo ampliados para las cámaras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un cambio tan fundamental en el ecosistema de los hogares inteligentes siempre iba a traer consigo problemas técnicos, pero esto no es muy divertido para los primeros usuarios que están cambiando actualmente, y Google necesita solucionar estos errores rápidamente.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.