Mi marco digital favorito por fin recibió la integración con Google Fotos que llevaba años esperando, y configurarla es muy sencillo

Aura ha incorporado la compatibilidad con Google Fotos en sus marcos digitales

Se pueden subir álbumes o fotos individuales a los marcos desde cuentas vinculadas

Los marcos Aura también se pueden precargar con álbumes existentes de Google Fotos

Aura ocupa un lugar destacado en mi guía de los mejores marcos digitales. De hecho, tengo dos de sus marcos en casa: el Ink, con su pantalla E Ink de aspecto natural, similar al de una impresión, y mi favorito absoluto, el Walden, llamativo y elegante. Ahora, como usuario de Google, esos marcos acaban de mejorar gracias a la integración con Google Fotos.

Para agregar la función, necesitarás la aplicación de Aura (que, de todos modos, es súper útil para sincronizar los marcos). En la aplicación, selecciona la opción «Agregar fotos», toca «Conectar» en Google Fotos, inicia sesión en tu cuenta de Google y luego selecciona los álbumes o fotos individuales que desees agregar. Es así de sencillo.

Esas fotos se agregarán a tu marco, y cualquier foto nueva que se agregue a los álbumes más adelante se incluirá automáticamente.

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Los marcos Aura también son colaborativos, ya que puedes invitar a familiares y amigos a agregar sus propias fotos a un marco, desde cualquier parte del mundo a través de la nube. Hay muchas más formas de agregar imágenes además de la app Aura y ahora Google Photos, incluyendo iCloud, correo electrónico, la web e incluso por mensaje de texto.

Ya he disfrutado personalizando un marco Aura como regalo; las fotos se pueden cargar previamente en un marco, y eso ahora también se aplica a la nueva integración con Google Fotos.

Los dos marcos Aura que tengo en casa, uno al lado del otro para compararlos: el Ink (a la izquierda) y el Walden (a la derecha) (Image credit: Tim Coleman)

Cómo compartir fotos correctamente

A menudo me encuentro reunido con mi esposa e hijos alrededor de un teléfono cuando aparecen recuerdos seleccionados de nuestros álbumes de Google Fotos. Tenemos años de recuerdos almacenados en una cuenta de Google Fotos, a la que se añaden nuevas fotos automáticamente.

Por mucho que me encante la espontaneidad de nuestras presentaciones familiares en la pequeña pantalla de un teléfono, hay algo un poco más especial en ver esas fotos en un elegante marco colgado en la pared o en uno colocado sobre un aparador.

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Por lo tanto, esta actualización de Aura mejora enormemente mi experiencia con los marcos Aura, especialmente para mostrar recuerdos familiares. La mayoría de los marcos Aura también reproducen video con sonido, pero no el marco Ink, que tiene la calidad más auténtica, similar a la de una impresión, pero es solo para fotos.

Si eres totalmente nuevo en el mundo de los marcos digitales, he incluido enlaces a las mejores ofertas para mis marcos Aura favoritos a continuación, y para más consejos de compra, echa un vistazo a mi guía de marcos digitales.

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